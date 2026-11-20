Il Dipartimento del Tesoro inserisce la criminalità organizzata italiana in una nuova offensiva contro le reti internazionali del narcotraffico. Nel provvedimento figurano anche i Comancheros australiani, accusati di fornire supporto logistico ai cartelli messicani e ad altre organizzazioni criminali transnazionali.

La lotta americana al narcotraffico si allarga oltre i confini dei grandi cartelli latinoamericani e coinvolge direttamente organizzazioni criminali radicate in altri continenti. Washington ha annunciato sanzioni contro due realtà considerate strategiche per il funzionamento delle reti internazionali della droga: la gang motociclistica australiana Comanchero Outlaw Motorcycle Gang, conosciuta come Comancheros, e la ’Ndrangheta, l’organizzazione criminale calabrese da tempo riconosciuta come una delle più potenti strutture mafiose a livello globale. Il provvedimento è stato adottato dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’organismo del Dipartimento del Tesoro americano incaricato di amministrare e applicare le sanzioni economiche. La decisione si inserisce nella strategia statunitense volta a colpire non soltanto i vertici dei cartelli, ma anche le organizzazioni che ne garantiscono la capacità operativa, attraverso il trasporto degli stupefacenti, il riciclaggio dei capitali e la gestione delle attività criminali oltre i confini nazionali. Secondo Washington, Comancheros e ’Ndrangheta svolgono un ruolo rilevante nel sostenere alcune organizzazioni designate dagli Stati Uniti come Foreign Terrorist Organizations (FTO), tra cui il Cartello di Sinaloa, il Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e il Clan del Golfo. L’accusa contenuta nel provvedimento americano è pesante: queste strutture non si limiterebbero a operare autonomamente nel traffico di droga, ma contribuirebbero a rendere più efficienti e capillari le reti criminali che alimentano il mercato internazionale degli stupefacenti. Il quadro delineato dal Tesoro individua una convergenza tra gruppi criminali di diversa origine e natura, uniti dalla necessità di movimentare grandi quantità di droga, trasferire denaro, individuare canali di distribuzione e proteggere i profitti. In questo sistema, le organizzazioni europee e australiane possono assumere un’importanza decisiva, soprattutto quando dispongono di contatti, strutture territoriali e capacità di infiltrazione nei circuiti commerciali e finanziari.

Il ruolo della mafia calabrese

La presenza della ’Ndrangheta nel provvedimento americano riporta l’attenzione su un’organizzazione che da decenni ha costruito una dimensione internazionale, consolidando relazioni con interlocutori criminali in diversi continenti. La sua forza non dipende esclusivamente dal controllo del territorio calabrese, ma dalla capacità di operare attraverso articolazioni, intermediari e collegamenti che consentono di mantenere una presenza nei mercati della droga e nelle attività di riciclaggio. Il traffico di cocaina rappresenta uno dei principali ambiti d’interesse dell’organizzazione. Le relazioni con i produttori sudamericani, i canali di approvvigionamento e la capacità di gestire la distribuzione in Europa hanno contribuito a rendere la mafia calabrese un interlocutore di peso nelle dinamiche del narcotraffico internazionale. Il sistema criminale si sviluppa attraverso una rete di rapporti che non coincide necessariamente con una struttura gerarchica unica e facilmente identificabile. La dimensione transnazionale permette di sfruttare differenze legislative, vulnerabilità dei controlli e opportunità offerte dai mercati. Le sanzioni americane non rappresentano il primo provvedimento adottato contro la ’Ndrangheta. L’organizzazione era già stata sottoposta a misure restrittive da parte degli Stati Uniti negli anni precedenti. La nuova iniziativa si inserisce tuttavia in un quadro che attribuisce maggiore centralità alle connessioni tra narcotraffico, infrastrutture criminali e organizzazioni che Washington considera una minaccia alla propria sicurezza. Il punto di interesse non riguarda soltanto la mafia calabrese in quanto tale, ma il modo in cui gli Stati Uniti intendono intervenire sulla catena che rende possibile il traffico internazionale. L’obiettivo è individuare i soggetti che, pur non appartenendo direttamente ai cartelli latinoamericani, contribuiscono a garantirne la continuità operativa.

I Comancheros e la dimensione australiana

Accanto alla ’Ndrangheta, il provvedimento colpisce i Comancheros, una delle più note gang motociclistiche criminali australiane. Il gruppo è accusato di avere sviluppato relazioni con organizzazioni del narcotraffico internazionale, offrendo servizi e supporto logistico alle attività dei cartelli. La scelta di includere un’organizzazione australiana nella stessa operazione che coinvolge la mafia italiana evidenzia la portata geografica della strategia americana. Il narcotraffico non è più interpretato soltanto come un fenomeno concentrato nei Paesi produttori o lungo le rotte tradizionali. Le strutture criminali che operano nei mercati di destinazione possono diventare altrettanto importanti, soprattutto quando garantiscono la distribuzione, la gestione dei profitti e il collegamento tra reti differenti. Le gang motociclistiche, in alcuni contesti, hanno sviluppato una presenza che va ben oltre la dimensione originaria dei club. Le loro articolazioni, i rapporti con ambienti criminali locali e la capacità di muoversi in più territori possono trasformarsi in strumenti utilizzati per attività illecite di carattere transnazionale. La contestazione americana ai Comancheros si colloca proprio in questa prospettiva.

La strategia di Washington: colpire la rete, non soltanto il cartello

La decisione del Dipartimento del Tesoro punta a interrompere i flussi finanziari e a ridurre la capacità delle organizzazioni criminali di operare attraverso società, intermediari, patrimoni e relazioni economiche. Le sanzioni possono comportare il congelamento dei beni soggetti alla giurisdizione statunitense e il divieto per cittadini e soggetti americani di intrattenere rapporti economici con le entità designate, secondo le disposizioni applicabili. Il messaggio rivolto agli operatori finanziari e agli interlocutori internazionali è chiaro: chi contribuisce a sostenere le attività dei cartelli può diventare a sua volta un bersaglio delle misure americane. Il Tesoro ha ribadito che perseguirà chiunque intrattenga rapporti economici con organizzazioni criminali e terroristiche designate, intervenendo contro i patrimoni e le attività utilizzate per alimentare la violenza e il traffico di droga. L’approccio riflette una trasformazione della lotta al narcotraffico. Per contrastare organizzazioni che operano su scala globale non è sufficiente arrestare i capi, sequestrare singoli carichi o intervenire nei Paesi di produzione. Le reti criminali hanno dimostrato di poter ricostituire rapidamente le proprie strutture, sostituire gli intermediari e modificare le rotte. Il denaro, le relazioni commerciali e i servizi logistici restano gli elementi che consentono loro di continuare a operare. La scelta di colpire contemporaneamente un’organizzazione italiana e una australiana, accusate di sostenere circuiti collegati a cartelli messicani e sudamericani, conferma l’intenzione di Washington di affrontare il narcotraffico come un sistema interconnesso. La pressione non si limita più ai territori in cui la droga viene prodotta o ai Paesi attraversati dalle rotte. Si estende a tutte quelle strutture che, secondo le autorità americane, contribuiscono a rendere possibile il funzionamento del mercato. La ’Ndrangheta torna così al centro di un’iniziativa internazionale che pone la criminalità organizzata italiana in una dimensione di sicurezza globale. Il provvedimento americano non modifica automaticamente il quadro giuridico italiano né equivale a una classificazione della mafia calabrese come organizzazione terroristica. Ma il fatto che Washington individui un collegamento operativo tra gruppi mafiosi e organizzazioni designate come terroristiche segna un passaggio rilevante nella propria strategia: isolare le reti criminali, bloccarne i capitali e colpire chiunque contribuisca a mantenerle attive.