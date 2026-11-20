Anthropic debutta al Nasdaq con la più grande IPO di sempre: 81,3 miliardi di dollari raccolti, apertura a +34% e chiusura a +17%. Ma il resto del settore tech va giù, da Nvidia ad AMD, e il timore di una bolla resta.

Anthropic ha raccolto 81,3 miliardi di dollari con la quotazione al Nasdaq di giovedì 19 novembre: è la più grande IPO mai registrata, sopra il record fissato da SpaceX a giugno. Il titolo (ANT), ha chiuso la prima seduta a 97,17 dollari, il 17,1% sopra il prezzo di collocamento.

Quel prezzo era stato fissato a 83 dollari la sera prima, oltre la forchetta iniziale di 70-78, e le azioni offerte erano salite da 825 a 980 milioni. Più della metà dei circa 1.200 investitori istituzionali che avevano chiesto titoli è rimasta a mani vuote.

Circa il 15% dell’offerta, quasi 12 miliardi, è andato ai piccoli risparmiatori, compresi quelli di nove Paesi europei (tra cui Francia, Germania e Spagna) tramite i broker aderenti. A parte, Nvidia, Google e AMD compreranno al prezzo di IPO 26 miliardi di azioni senza diritto di voto: con questo collocamento privato il totale sale a 107,3 miliardi.

Apertura a +34%, poi la frenata

Il primo scambio è arrivato poco prima di mezzogiorno, ora di New York, a 111,50 dollari. Il titolo ha toccato i 115 (+38,6%) e per qualche minuto la società ha superato i 2.000 miliardi di capitalizzazione. Poi ha perso terreno per tutto il pomeriggio. In chiusura la valutazione su base completamente diluita era di circa 1.760 miliardi di dollari, secondo la CNN.

Il debutto non ha trascinato nessuno. Gli indici hanno cominciato a scendere proprio nel momento in cui ANT faceva il primo scambio, ha notato la CNBC. Alla chiusura il Nasdaq perdeva il 2,25%, lo S&P 500 il 2,02% (sesta seduta negativa di fila) e il Dow Jones finiva sotto quota 50.000. Nvidia ha chiuso a -3,3%, nonostante una trimestrale sopra le attese.

AMD ha lasciato il 7,7% dopo che il fondo Hunterbrook Capital ha dichiarato una posizione al ribasso sul titolo. Male anche CoreWeave (-6,1%) e Nebius (-9,4%). Venerdì mattina Tokyo e Seul cedevano il 4,5%. Sullo sfondo c’è la Fed: secondo il CME FedWatch il mercato prezza al 96,4% un rialzo dei tassi a dicembre.

Sette fondatori, sette quote quasi uguali

Fondata nel 2021 da sette ex ricercatori e dirigenti di OpenAI, Anthropic ha una proprietà insolitamente distribuita: ogni cofondatore detiene circa l’1,3% del capitale. Sono Dario Amodei (amministratore delegato), la sorella Daniela (presidente), Tom Brown, Jared Kaplan, Sam McCandlish, Chris Olah e Jack Clark, che prima di occuparsi di policy faceva il giornalista tecnologico. Kaplan, fisico teorico, ha passato quindici anni in università.

Il Bloomberg Billionaires Index stima ora il loro patrimonio complessivo in circa 166 miliardi di dollari, quasi 24 a testa. Erano diventati miliardari per la prima volta nel marzo 2025, con una valutazione di 61,5 miliardi. Il controllo resta in casa. Grazie a una classe speciale di azioni i fondatori hanno il 50,1% dei diritti di voto, e un trust nomina quattro dei sette consiglieri.

La bolla è solo rinviata?

Tre giorni prima del debutto, il vicepresidente della BCE Boris Vujčić aveva avvertito che i capitali raccolti con le IPO, in rapporto alle dimensioni dell’economia americana, stanno per superare il picco della bolla dot-com. Lo stesso giorno gli analisti di Yorkville Ives scrivevano il contrario: per loro la quotazione doveva restituire fiducia sulla crescita dell’intelligenza artificiale, in una fase di forte turbolenza.

Joachim Klement di Panmure Liberum ha annunciato che avrebbe venduto tutte le sue azioni proprio il giorno della quotazione: il suo team prevede lo scoppio tra il 2027 e il 2028. Jed Ellerbroek di Argent Capital, sentito dalla Reuters, ridimensiona la giornata: i soldi entrati in ANT sono usciti da altri titoli, semplici riallocazioni di portafoglio.

Poi c’è Washington, a febbraio l’amministrazione Trump ha ordinato alle agenzie federali di smettere di usare la tecnologia di Anthropic, dopo il rifiuto dell’azienda di consentire l’impiego di Claude per la sorveglianza di massa e per armi completamente autonome. La disputa è ancora aperta. Dario Amodei ha ribadito: “Non ci piegheremo né alle pressioni economiche né a quelle politiche”. Oggi la Borsa americana apre alle 15.30 e tutti gli occhi saranno su questo titolo per verificare quanto regge l’IPO.