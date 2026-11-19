«Ho riso tantissimo, ma poi sono tornato a casa e mi sono fatto un bel pianto». Edward Norton racconta che diverse persone, dopo aver visto The Invite – Il piacere è tutto nostro, gli hanno descritto così la loro personale reazione al suo ultimo film. Una risata lunga quasi due ore, seguita da qualcosa di molto meno prevedibile: il bisogno di fermarsi, di riflettere, forse persino di interrogarsi sulla propria relazione. Perché sotto la superficie brillante della commedia diretta da Olivia Wilde, interpretata insieme a Seth Rogen e Penélope Cruz, si nasconde una storia che parla di intimità, desiderio, paura di cambiare e di tutte quelle verità che, anche dopo anni trascorsi accanto alla stessa persona, continuiamo a non avere il coraggio di pronunciare.

Norton ripercorre la costruzione del suo personaggio, Hawk, ma finisce per raccontare molto altro: il rapporto tra libertà e dolore, la difficoltà di essere sinceri, l’importanza di poter ancora scegliere i propri film e quel sentimento quasi infantile che continua a provare entrando in una sala cinematografica. Lo fa senza risposte automatiche, concedendosi digressioni, aneddoti personali e riflessioni che sembrano nascere mentre sta ancora cercando le parole giuste per formularle.

Edward Norton e la paura dell’intimità: «Nascondiamo una parte della verità»

In The Invite, Joe e Angela sono una coppia logorata dalla routine matrimoniale. Quando invitano a cena i vicini Hawk e Pina, apparentemente molto più liberi e disinibiti, la serata diventa progressivamente un confronto con ciò che ciascuno dei quattro protagonisti ha scelto di mostrare o nascondere di sé. Una situazione che permette alla commedia di affrontare una domanda tutt’altro che leggera: siamo diventati meno capaci di essere vulnerabili oppure abbiamo semplicemente imparato a raccontarci meglio?

«Non lo so. È una domanda interessante, perché oggi esiste una contraddizione rispetto alla quantità di cose che condividiamo sui social media. In un certo senso, si potrebbe dire che siamo una cultura che condivide moltissimo la narrazione delle proprie vite. Quanto di tutto questo sia verità e quanto sia invece rappresentazione è una domanda interessante», osserva Norton.

L’attore non sembra convinto che il problema sia una generale incapacità di parlare di emozioni. Al contrario, riconosce quanto il vocabolario della psicologia e dell’introspezione sia ormai entrato nella vita quotidiana, diventando parte del linguaggio comune. La difficoltà nasce quando dalle parole bisogna passare all’esposizione autentica di sé, soprattutto davanti a qualcuno che ci conosce da molto tempo.

«Il linguaggio della terapia, il linguaggio dell’autoanalisi, è ormai onnipresente nella nostra cultura. Credo che l’idea della terapia, dell’intimità e dell’esame di sé sia sempre più diffusa, ma penso che tu abbia ragione quando dici che dietro la commedia c’è qualcosa di più. Diverse persone mi hanno detto: “Ho riso tantissimo, ma poi sono tornato a casa e mi sono fatto un bel pianto”. A volte è proprio all’interno delle nostre relazioni più strette che teniamo nascosta una parte della verità su ciò che proviamo, e credo che moltissime persone possano riconoscersi in questo».

È una riflessione che attraversa tutto il film e che Norton collega anche a una scena apparentemente secondaria, nella quale i personaggi interpretati da Rogen e Wilde discutono dell’origine di un’idea ascoltata durante un podcast.

«È per questo che trovo così divertente il momento in cui Seth e Olivia discutono se una certa cosa venga da un podcast, e lei risponde: “Sì, viene da un podcast, e allora?”. Sta cercando di prendere ispirazione da altre persone e di utilizzarla per aprirsi, per essere sincera. Non importa neppure che quell’idea sia già presente nella cultura: non è comunque facile. Continuo a pensare che l’onestà non sia sempre una cosa semplice per le persone».

«Olivia Wilde ci ha chiesto di creare i nostri personaggi»: il film nato dall’improvvisazione

Quando la conversazione si sposta sul lavoro con Olivia Wilde, il tono di Norton cambia. L’attore, che nel corso della propria carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti registi contemporanei, descrive la realizzazione di The Invite come un’esperienza particolarmente libera, arrivando a paragonarla a quella vissuta sul set di Birdman con Alejandro González Iñárritu.

«Devo dire che ho vissuto pochissime esperienze cinematografiche più piacevoli, più esuberanti dal punto di vista creativo e più libere di questa. Metterei il modo in cui Olivia ci ha guidati, dalle primissime conversazioni fino al completamento del film, sullo stesso piano dell’esperienza di Birdman con Iñárritu. È stata un’esperienza davvero unica, speciale e coraggiosa dal punto di vista della regia. Tutti noi facciamo questo lavoro da molto tempo, e per certi aspetti il processo può somigliare ad altri già vissuti, ma questa è stata per tutti un’esperienza completamente diversa e profondamente gioiosa».

La particolarità, spiega, risiedeva nella libertà concessa agli interpreti di inventare intere porzioni della biografia dei propri personaggi. La sceneggiatura non era un insieme immutabile di battute da imparare, ma uno spazio nel quale far convergere ricordi, esperienze personali, osservazioni e intuizioni raccolte nel corso della vita.

«Non era come le altre volte. Non si trattava tanto di imparare le battute, quanto di creare dei personaggi. Olivia ci ha invitati in uno spazio nel quale i quattro protagonisti erano quasi delle pagine bianche, che ci ha chiesto di riempire con tutte le nostre esperienze di vita e con le nostre osservazioni. Il mio personaggio non si chiamava Hawk e non esisteva la storia di sua moglie. I tappeti, i dettagli dell’arredamento e il legame che i personaggi costruiscono attraverso il design degli interni sono tutte cose che abbiamo inventato noi».

Norton ricorda con particolare entusiasmo la collaborazione con i suoi tre colleghi, sottolineando quanto l’improvvisazione fosse diventata parte integrante del processo creativo.

«Ho amato creare Hawk, inventare le diverse dimensioni del suo carattere. Mi piacciono i personaggi che all’inizio sembrano essere in un modo e che, mentre la storia procede, rivelano molto altro di sé. E quei tre sono tra i migliori attori con cui potrei immaginare di improvvisare. Sono tutti divertentissimi, ma hanno anche una capacità straordinaria di comprendere le persone. Olivia inventava battute come “Era proprio questo che volevo ottenere: una ristrutturazione senza cambiamento”, e io cadevo a terra dal ridere. L’intero processo sembrava una scoperta continua, molto più che il tradizionale lavoro di memorizzazione delle battute».

Il monologo segreto che Olivia Wilde non aveva mai letto

Tra i ricordi della lavorazione, uno emerge con particolare forza. Norton racconta che, a un certo punto delle riprese, Wilde gli chiese di immaginare il passato di Hawk e di trasformarlo in un monologo, ma con una condizione decisamente insolita: non avrebbe dovuto rivelarle nulla prima di recitarlo davanti alle telecamere.

«Olivia faceva anche cose incredibilmente coraggiose, per esempio chiedermi di inventare il passato di Hawk senza raccontarglielo. Non aveva mai letto quel monologo e non lo aveva mai ascoltato, e decise di posizionare le telecamere su di lei e su Seth mentre io lo recitavo. Aveva chiesto a tutti noi di scrivere a casa alcuni aspetti dei nostri personaggi e, quando decise che serviva qualcosa capace di cambiare completamente il tono dell’ultimo atto, disse: “Metterò la macchina da presa su me e Seth. Non so cosa sarà, ma credo che debba esserci qualcosa di emotivo, qualcosa che ci porti in un’altra dimensione”. Così, nel film, quando vedete Olivia piangere e Seth dire quella cosa esilarante rivolta a me, state vedendo le loro reazioni mentre ascoltano quelle parole per la prima volta».

Per un interprete abituato al controllo del proprio lavoro, la situazione rappresentava una forma di esposizione inconsueta. Norton aveva trascorso giorni a preparare e riscrivere quel testo, senza sapere se avrebbe funzionato, se i colleghi ne sarebbero stati colpiti o se sarebbe riuscito a inserirsi naturalmente nel film.

«Non mi sentivo così nervoso all’idea di presentare un monologo da moltissimo tempo. Ci ho lavorato per giorni e giorni, l’ho scritto e riscritto, e quando l’ho portato sul set mi sembrava di salire su un palcoscenico davanti alla troupe e agli altri attori. Olivia aveva creato uno spazio nel quale gli interpreti potevano lavorare insieme attraverso l’improvvisazione e la scoperta. Alla fine il film è diventato molto diverso da quello che era all’inizio. Mi rendo conto che sto parlando con un entusiasmo quasi eccessivo del processo creativo e dei registi, ma non posso davvero dire abbastanza quanto abbia trovato straordinario quello che Olivia stava facendo, sia come attrice sia nel modo delicato in cui ci guidava. Per me è stato qualcosa di meraviglioso».

La vera storia dietro Hawk: un produttore di Hollywood e il ricordo di Julian Sands

Norton rivela anche che Hawk non nasce da un’unica ispirazione. Il personaggio è il risultato di incontri, ricordi e persone che hanno attraversato la sua vita, a cominciare proprio dal nome.

«Hawk è un insieme di diverse persone che ho conosciuto. Il vero Hawk Koch è una persona che conosco, un caro amico e uno dei miei primi mentori nel cinema. Ha prodotto Schegge di paura, il mio primo film. Molti di voi probabilmente lo conoscono: è un produttore veterano ed è stato presidente dell’Academy per anni. Quando l’ho conosciuto si chiamava Howard, poi ha cambiato il suo nome in Hawk. Era una cosa così particolare che l’ho chiamato per chiedergli il permesso di utilizzarlo, e lui è stato meraviglioso».

Ma c’è anche un altro ricordo che ha contribuito a rendere Hawk un personaggio così specifico, ed è legato a Julian Sands, l’attore britannico che Norton ricorda attraverso un episodio apparentemente minuscolo, avvenuto nel proprio appartamento di New York.

«L’amore per i tappeti e per certi dettagli viene in gran parte da qualcosa che il mio amico Julian Sands mi disse quando entrò nel mio appartamento a New York. Julian aveva un rapporto molto sensuale con gli oggetti d’arredamento, soprattutto con i tappeti, e quando lo raccontai a Olivia, lei ne fu entusiasta. Credo che si fosse mantenuto durante la scuola di recitazione vendendo tappeti persiani, o qualcosa del genere. Tutta quella storia del volerci stare sopra nudo nasceva da cose che Julian mi aveva detto».

Anche Penélope Cruz, racconta Norton, ha costruito Pina partendo da ispirazioni eterogenee, in un processo che coinvolgeva non soltanto la psicologia del personaggio ma perfino la sua immagine esteriore.

«La scelta di Penélope di adottare quella pettinatura e quella parrucca è arrivata all’ultimo momento. L’ha trasformata. Stava prendendo ispirazione da alcune persone, ma lascerò che sia lei a raccontare chi fossero. Aveva un intero insieme di riferimenti da cui stava scolpendo Pina, e mi piaceva vederla attingere a un podcast sulla menopausa, a un terapeuta e ad altre fonti. Stava costruendo Pina come una combinazione di elementi diversi. Non sono sicuro che qualcuno di noi fosse mai stato invitato fino a quel punto a creare un personaggio attraverso le proprie osservazioni e le proprie esperienze di vita. È stato davvero divertente».

«Hawk si è innamorato anche della propria libertà»: il dolore dietro la sicurezza

All’inizio del film, Hawk sembra un uomo che non ha più bisogno dell’approvazione degli altri. È espansivo, provocatorio, apparentemente incapace di censurarsi. Ma Norton invita a non confondere questa disinvoltura con una sicurezza conquistata senza difficoltà.

«La mia sensazione era che, all’inizio, Hawk si presentasse come una persona incredibilmente libera e senza filtri. Mi piaceva l’idea che, mentre impariamo a conoscerlo, scopriamo che questa è una fase nuova della sua vita e che forse tutto quell’entusiasmo deriva proprio dal fatto che è qualcosa di recente, un cambiamento così grande. Non si è innamorato soltanto di Pina, ma anche di questa nuova versione libera di sé stesso. In un certo senso, si ha l’impressione che lei lo guardi pensando: “D’accordo, ma potresti abbassare il volume del 25 per cento?”. Mi piaceva però l’idea che, sotto quella libertà, il dolore e la riflessione su sé stesso fossero stati la porta attraverso cui era arrivato fin lì».

Una trasformazione che non nasce quindi dalla spensieratezza, ma dalla capacità di attraversare un’esperienza dolorosa. Norton chiarisce che la propria vita non ha seguito lo stesso percorso, ma che proprio quella differenza rendeva Hawk interessante ai suoi occhi.

«Per fortuna, i cambiamenti che ho fatto nella mia vita non sono stati conseguenza di una tragedia come quelli di Hawk. Ma trovavo questa cosa affascinante. Mi piaceva l’idea che fosse arrivato alla libertà passando attraverso una porta difficile, che ci fosse stata un’esperienza dura a renderlo così presente e gioioso».

E quando gli viene chiesto perché un uomo capace di affrontare il pericolo nella propria vita possa trovarsi in difficoltà davanti a una semplice conversazione durante una cena, Norton individua una distinzione fondamentale.

«Esistono diversi tipi di pericolo, naturalmente. Quello emotivo a volte è il pericolo che le persone cercano maggiormente di evitare. Man mano che la storia procede, scopriamo diversi strati del suo carattere, il suo bisogno di cambiare, di evolversi, e quanto i confronti difficili con ciò che era stato abbiano prodotto dolore e poi cambiamento, positività e forse crescita».

Per Norton, però, non sarebbe corretto considerare Hawk e Joe due uomini appartenenti a mondi completamente differenti. Il loro incontro funziona proprio perché tra loro esiste una somiglianza che all’inizio non è immediatamente riconoscibile.

«A volte sento dire che il film parla dell’incontro tra due tipi di persone completamente diversi. Non credo sia davvero così. Quello che mi piace del momento in cui Hawk guarda Joe e gli dice “Ti voglio bene” è che, secondo me, è assolutamente sincero. Non perché siano diversi, ma perché in qualche modo sono uguali. Non credo che Hawk pensi nemmeno che lui e Joe siano così differenti. Credo semplicemente che li consideri in due fasi diverse dello stesso percorso. Riconosce in Joe l’uomo che è stato lui stesso, qualcuno che si lascia condizionare molto e che evita di affrontare certe cose. A volte le persone non sono fondamentalmente diverse: si trovano soltanto in momenti differenti del proprio percorso di consapevolezza».

Da Sentimental a The Invite: perché Edward Norton voleva fare questo film

The Invite nasce anche dal confronto con Sentimental, il film spagnolo diretto da Cesc Gay, a sua volta legato a un precedente lavoro teatrale dello stesso autore. Norton racconta di aver visto e amato l’opera originale prima di partecipare al nuovo adattamento.

«Ho visto Sentimental, il film di Cesc Gay, e l’ho adorato. È stata una delle ragioni per cui desideravo così tanto fare questo progetto. L’ho trovato brillantissimo. Ovviamente lo abbiamo reinventato sotto molti aspetti, ma quei quattro attori e quella situazione erano straordinari. Gli interpreti erano fantastici. Ho amato moltissimo quel film. È stato fonte di ispirazione per me e Olivia. Penélope non l’aveva visto e neppure Seth, ma io e Olivia sì, ed entrambi ne eravamo rimasti profondamente colpiti».

L’attore sottolinea inoltre quanto il carattere corale della storia rendesse poco significativa la tradizionale distinzione tra protagonista e comprimario.

«Soprattutto in un film come questo, non credo che quelle categorie abbiano molto senso. È davvero un quartetto. Noi quattro siamo stati così strettamente insieme per tutta la durata del film che non c’è alcuna differenza nel costruire un personaggio come Hawk in base alla quantità di battute o al tempo che trascorre sullo schermo. Il lavoro è sempre lo stesso. Conta molto di più la natura dell’opera. Quando qualcosa è così umano e intimo, è questo a determinare il tuo approccio; mentre, se fai qualcosa di estremamente stilizzato o fantascientifico, l’eventuale differenza nel metodo dipende più dal genere del film che dall’importanza del ruolo».

Edward Norton ripensa alla carriera: «Se domani smettessi di recitare, mi sentirei realizzato»

La conversazione si allontana poi da The Invite per tornare al principio della carriera di Norton, a Schegge di paura, il film che lo impose all’attenzione internazionale, e alle aspettative di un giovane interprete che si ritrova improvvisamente davanti a possibilità difficili perfino da immaginare.

Alla domanda se la sua carriera abbia seguito la traiettoria che sperava, la risposta arriva senza esitazioni.

«Assolutamente sì. Mi sento incredibilmente fortunato per le persone con cui ho potuto lavorare e per i tipi di film che ho fatto, film che non sono soltanto intrattenimento. Ciò che mi ha spinto a entrare nel cinema erano opere che cercavano di esplorare il buio e la luce di quello che proviamo davvero, o di ciò che stiamo vivendo come generazione. In parte grazie alle mie scelte, ma anche per pura fortuna, ho potuto lavorare con una varietà incredibile di registi e attori. Se si guarda l’elenco, chi non lo considererebbe un sogno?».

Eppure, nella sua riflessione, il successo non coincide necessariamente con il risultato di un film o con il riconoscimento ottenuto. Conta soprattutto la libertà di costruire un percorso personale, di decidere quali storie raccontare e in quale modo partecipare alla loro realizzazione.

«La cosa ancora più meravigliosa non è nemmeno il risultato dei singoli film. Il privilegio più grande per un attore è poter tracciare il proprio percorso, avere la possibilità di scegliere almeno in parte a cosa lavorare seguendo la propria ispirazione, la propria musa. E nel mio caso poterlo fare in tutte le dimensioni del racconto, attraverso la scrittura, la regia e la produzione. Se da domani non dovessi farlo mai più, mi sentirei comunque molto realizzato nell’ambizione di aver partecipato a questo strano gioco in cui ci travestiamo, immaginiamo storie e le interpretiamo».

Norton si sofferma sulla natura stessa della recitazione, un mestiere che continua a sembrargli straordinario anche dopo decenni di esperienza.

«Non smette mai di stupirmi che questa sia un’arte e un mestiere: l’arte della finzione e del raccontare storie in questo modo. È incredibile quanto sia riuscita a durare. Sto parlando con voi attraverso un telefono, stiamo facendo a distanza cose che un tempo facevamo sempre di persona, ed è fantastico potervi vedere».

«Andiamo ancora al cinema per guardare una luce tremolante»: il fascino della sala

Nonostante l’evoluzione della tecnologia e dei modi in cui il pubblico guarda i film, Norton non sembra aver perso la fiducia nell’esperienza collettiva della sala cinematografica.

Racconta di aver acquistato recentemente un biglietto per una proiezione pomeridiana insieme alla moglie, scegliendo una piccola sala d’essai per vedere Fjord, il film con Sebastian Stan che non aveva ancora avuto occasione di recuperare.

«È incredibile che, dopo più di cento anni, continuiamo ancora ad andare nelle sale. L’altro giorno ho comprato un biglietto per uno spettacolo pomeridiano con mia moglie e abbiamo visto Fjord, il film di Sebastian Stan, che non ero ancora riuscito a vedere. Eravamo in un piccolo cinema d’essai. Lo faccio da più di quarant’anni e conserva ancora la sua magia. Anche in questo mondo tecnologico, le persone continuano a ritrovarsi in una stanza per guardare una luce tremolante. Non so perché funzioni ancora così bene su di noi, ma funziona».

Una dichiarazione che aiuta anche a comprendere il rapporto dell’attore con la propria notorietà. Norton ama osservare le persone, ammette, e una sala cinematografica rappresenta uno dei luoghi nei quali può ancora farlo senza diventare necessariamente il centro dell’attenzione.

Il ricordo di Fight Club e il desiderio di restare anonimo

Quando gli viene chiesto come viva il fatto di essere osservato, dopo aver raccontato di amare a sua volta osservare gli altri, Norton risponde con un aneddoto che lo riporta agli anni di Fight Club.

«Non so se semplicemente mi ci sia abituato di più. Sono arrivato a un’età in cui non attiro più quel tipo di attenzione. Quando andiamo al cinema, però, è buio e tutti sono concentrati sullo schermo, quindi nessuno ti disturba davvero. Non ho mai avuto particolari problemi ad andare al cinema. Ricordo che, quando uscì Fight Club, qualche volta, se mi trovavo nell’atrio, dei ragazzi si avvicinavano e mi dicevano: “È bello vederla in giro, signore”. Era divertente».

Oggi, racconta, il rapporto con il pubblico è generalmente sereno, fatto di incontri brevi e spesso molto rispettosi, anche se questo non cancella il desiderio di poter attraversare il mondo senza essere continuamente riconosciuto.

«Credo che le persone si osservino sempre, in una certa misura. Ogni tanto capita di trovarsi in situazioni, magari con i figli o con la famiglia, nelle quali si preferirebbe non essere osservati. Ma sinceramente, la mia esperienza dell’essere conosciuto pubblicamente per ciò che faccio, forse anche perché ho avuto la fortuna di lavorare a opere che le persone apprezzano o che hanno significato qualcosa per loro, è che la maggior parte delle persone è davvero gentile e rispettosa. Mi dicono cose molto sincere e belle, e rispondere con calore diventa facilissimo. Di solito mi si avvicinano in modo molto civile, quindi non lo trovo difficile. Ma credo che in ogni attore esista una parte che desidera sempre rimanere, per quanto possibile, un osservatore anonimo».

C’è qualcosa che lega questa considerazione all’uomo che Norton interpreta in The Invite. Hawk osserva gli altri perché ha imparato a riconoscere in loro qualcosa del proprio passato, mentre l’attore continua a farlo per quella curiosità verso le persone che, raccontando la propria carriera, identifica come una delle ragioni del suo amore per il cinema. E se la commedia di Olivia Wilde riesce a trasformare una cena tra quattro persone in una riflessione sul modo in cui viviamo le relazioni, è forse perché non pretende di offrire risposte semplici.

Come suggerisce Norton, il problema non è necessariamente trovare le parole giuste per parlare di sé, ma riuscire a pronunciarle proprio davanti alle persone dalle quali, più di tutte, vorremmo essere compresi.