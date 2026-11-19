La sicurezza è uno degli elementi decisivi nella scelta di una nuova automobile. E per GWM, il costruttore cinese che sta rafforzando la propria presenza sul mercato europeo, arrivano due importanti riconoscimenti. I nuovi GWM ORA 5 e GWM H7 hanno conquistato le cinque stelle Euro NCAP 2026, ottenendo il massimo punteggio previsto dall’organizzazione indipendente che valuta la sicurezza delle automobili commercializzate in Europa.

Un risultato particolarmente significativo perché ottenuto con i nuovi protocolli di valutazione introdotti nel 2026, considerati la revisione più importante del sistema Euro NCAP dal 2009. Le procedure sono diventate più severe e prendono in esame quattro aspetti fondamentali: sicurezza durante la guida, prevenzione degli incidenti, protezione degli occupanti in caso di collisione e sicurezza nelle fasi successive all’impatto.

GWM ORA 5: il 91% nella protezione degli occupanti

Tra i risultati più interessanti spiccano quelli della GWM ORA 5, che ha raggiunto il 91% nella categoria dedicata alla protezione in caso di incidente e il 92% nella sicurezza post-collisione.

Nei crash test frontali, sia con impatto disassato sia con collisione completa, il SUV ha dimostrato una buona capacità di proteggere anche i passeggeri posteriori. Risultati positivi sono arrivati inoltre dalla valutazione delle sollecitazioni su bacino, cosce, ginocchia e caviglie degli occupanti anteriori.

Particolarmente significativo il punteggio relativo alla sicurezza post-incidente, che prende in considerazione le soluzioni progettate per agevolare gli interventi di emergenza dopo una collisione.

Le cinque stelle Euro NCAP si applicano alle diverse motorizzazioni previste per il modello, comprese le versioni elettrica, benzina e Full Hybrid. Il prezzo di partenza comunicato per GWM ORA 5 è di 26.950 euro chiavi in mano.

GWM H7: protezione elevata negli impatti laterali

Risultati altrettanto importanti per GWM H7, che ha ottenuto l’88% nella protezione dagli urti, distinguendosi soprattutto nelle prove di collisione laterale.

Il SUV ha superato positivamente sia il test con barriera mobile, che riproduce l’impatto con un altro veicolo, sia quello contro un palo, particolarmente impegnativo per la struttura dell’automobile e per i sistemi di protezione degli occupanti.

Un ruolo importante è svolto dall’airbag centrale, progettato per ridurre il rischio che le teste dei passeggeri anteriori entrino in contatto durante una collisione laterale.

Il modello ha inoltre raggiunto il 76% nella prevenzione degli incidenti, confermando l’importanza delle tecnologie di assistenza alla guida nella strategia di sicurezza del costruttore.

La valutazione a cinque stelle riguarda le versioni ibride HEV e plug-in hybrid PHEV, disponibili con i sistemi di trazione Hi2 e Hi4. Per GWM H7 il listino parte da 37.000 euro chiavi in mano.

Euro NCAP 2026: test più severi per le nuove automobili

Il doppio riconoscimento assume un valore particolare alla luce delle nuove procedure Euro NCAP. La revisione del 2026 ha infatti introdotto criteri più rigorosi, con l’obiettivo di valutare non soltanto la resistenza strutturale delle automobili, ma anche la loro capacità di prevenire gli incidenti e limitare le conseguenze delle collisioni.

Un aspetto importante riguarda inoltre le dotazioni: entrambi i modelli GWM hanno ottenuto le cinque stelle con gli equipaggiamenti di serie, senza ricorrere a pacchetti opzionali dedicati alla sicurezza. Il giudizio è valido per l’intera gamma delle motorizzazioni indicate dal costruttore.

GWM investe oltre 1,3 miliardi di euro all’anno in ricerca e sviluppo

Dietro i risultati ottenuti da ORA 5 e H7 si trova una strategia industriale che punta sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica. GWM impiega oltre 28.000 persone nelle attività di ricerca e sviluppo a livello globale, con investimenti annuali superiori a 1,3 miliardi di euro.

Tra le strutture più importanti figura il nuovo laboratorio di sicurezza del gruppo, realizzato con un investimento di oltre 67 milioni di euro. Il centro si estende su una superficie di 57.000 metri quadrati e permette di riprodurre numerosi scenari di incidente, dalle collisioni tradizionali fino ai ribaltamenti dinamici.

«Qualità e sicurezza sono il fondamento dei nostri prodotti. No compromises», ha dichiarato Nicole Wu, Chief Technology Officer di GWM.

Per il costruttore cinese, presente in oltre 170 Paesi, le cinque stelle Euro NCAP rappresentano un ulteriore elemento per rafforzare la propria competitività in Europa. Un mercato nel quale la sicurezza, insieme a tecnologia, prezzo ed efficienza, continua a rappresentare uno dei principali criteri di acquisto.