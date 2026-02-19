Festival di Sanremo, Jalisse esclusi? Nessun problema, li fa cantare Alexa

C’è un rito che al Festival di Sanremo sembra più longevo delle hit e dei bouquet dell’Ariston: l’esclusione dei Jalisse. Dopo anni di porte chiuse e «non siete in gara», ci pensa Amazon a ribaltare il copione: con Amazon Alexa, il duo trova finalmente spazio, con una scaletta del Festival riscritta su misura. Tra comandi vocali dedicati, risposte inaspettate e battute che giocano apertamente sulla saga delle esclusioni, il Cloud di Alexa diventa il palcoscenico alternativo dove i Jalisse sono finalmente i benvenuti.

L’intervista esclusiva al duo

Per la prima volta, i Jalisse sono protagonisti di un’intervista esclusiva dove a fare le domande è proprio Alexa. Dicendo «Alexa, mi mancano i Jalisse», gli utenti potranno ascoltare una conversazione ironica e irriverente tra l’assistente vocale e il duo, nella quale i Jalisse racconteranno le 29 esclusioni da Sanremo, la vittoria che li ha resi leggenda e il loro amore per il Festival. Un’esperienza vocale da non perdere, tra humor e curiosità sulla storia dei Jalisse.

Ma non è tutto: chiedendo «Alexa, porta i Jalisse a Sanremo» e «Alexa, i Jalisse partecipano a Sanremo?»gli utenti riceveranno risposte a rotazione come «Anche quest’anno i Jalisse non partecipano al Festival. Il direttore artistico ha chiuso PowerPoint senza salvare» oppure «Ancora niente Jalisse sul palco. Visualizzato alle 18:42. Poi silenzio». A ogni risposta, seguirà la voce dei Jalisse che commentano con la loro autoironia.

Inoltre, durante la settimana del Festival, l’assistente vocale riserva ai Jalisse una serie di sorprese nascoste nei comandi quotidiani. Dal 24 febbraio, al saluto «Alexa, buongiorno» e alle domande «Alexa, come stai?» e «Alexa, ti piace Sanremo?», Alexa inizierà a rispondere, ma verrà subito interrotta dagli stessi Jalisse che si inseriranno con battute ironiche tipo: «Ma come? Noi che pensavamo fossi fan dei Jalisse e ci giri le spalle alla prima occasione!». E come dargli torto!

Alexa diventa così il punto di contatto tra il salotto di casa, la città dei fiori e l’iconico duo più escluso di sempre dal Festival. Insomma: se sul palco continuano a mancare, nelle case italiane i Jalisse quest’anno non rimarranno inascoltati.

Alexa racconta il Festival sera dopo sera

Tornano le esperienze ormai immancabili per chi segue Sanremo con Alexa. Durante le serate della kermesse, gli utenti potranno affidarsi all’assistente vocale di Amazon per commentare a caldo tutto ciò che accade sul palco. Alexa aggiornerà in tempo reale le sue pagelle dopo ogni esibizione, coprendo artisti, conduttori e momenti clou dello show. A partire quindi dal 24 febbraio, dicendo «Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo», si potranno ascoltare i voti assegnati ai protagonisti della serata da Alexa. Se invece si vuole conoscere il giudizio su un artista in particolare, basterà chiedere «Alexa, dimmi il voto di [nome artista]» oppure «Alexa, che voto hai dato a [nome artista]?».

Per chi ama giocare d’anticipo, Alexa offrirà il proprio pronostico sul vincitore del Festival. A partire dal 20 febbraio, sarà sufficiente chiedere «Alexa, chi vincerà Sanremo 2026?» per scoprire quale nome, o quali nomi, l’assistente vocale vede già in cima alla classifica. Infine, gli utenti potranno chiedere «Alexa, guarderai Sanremo?» per scoprire il suo punto di vista sul Festival, con commenti curiosi sulle serate all’Ariston.

Tra pagelle spietate, pronostici azzardati e nuovi comandi vocali tutti da scoprire, Alexa trasforma Sanremo in un’esperienza da giocare, sera dopo sera. In questo gioco, i Jalisse smettono di essere la nota a margine del Festival e diventano il ritornello più ironico di tutta l’esperienza.

Alexa si conferma così la compagnia ideale per vivere il Festival dal divano di casa con uno sguardo sempre acceso su quello che succede all’Ariston. E quest’anno, con i Jalisse come ospiti d’eccezione nel Cloud, anche chi è sempre rimasto fuori dall’Ariston ha finalmente il suo palco.