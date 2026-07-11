Addio a Peppino di Capri, il re di “Champagne” che ha fatto cantare l’Italia

Con la scomparsa di Peppino di Capri, morto oggi all’età di 86 anni, la musica italiana perde uno dei suoi protagonisti più longevi e popolari. Nato Giuseppe Faiella il 27 luglio 1939 a Capri, trasformò il nome della sua isola in un marchio artistico destinato a entrare nella storia della canzone italiana.

Pianista prima ancora che cantante, salì sul palco da bambino e mostrò fin da subito un talento fuori dal comune. Negli anni del boom economico fu tra gli artisti che contribuirono a rinnovare il panorama musicale italiano, introducendo sonorità ispirate al rock’n’roll e al twist senza rinunciare alla melodia che avrebbe poi caratterizzato tutta la sua produzione.

La sua popolarità era già consolidata quando, nel giugno del 1965, venne scelto per aprire i concerti italiani dei Beatles. Al Velodromo Vigorelli di Milano, così come nelle successive tappe di Genova e Roma, fu lui ad accogliere il pubblico prima dell’ingresso sul palco dei quattro ragazzi di Liverpool, protagonisti del loro unico tour nel nostro Paese. Un episodio che racconta meglio di qualsiasi classifica il prestigio raggiunto da Peppino di Capri in quegli anni.

La sua carriera ha attraversato oltre sei decenni senza perdere il favore del pubblico. Canzoni come Champagne, Roberta, Saint Tropez Twist, Luna caprese, Un grande amore e niente più e Non lo faccio più sono diventate parte del patrimonio musicale italiano. Al Festival di Sanremo partecipò quindici volte, conquistando due vittorie e confermando una straordinaria capacità di rinnovarsi pur restando fedele al proprio stile.

Dietro il successo c’era un artista raffinato, capace di unire tecnica pianistica, immediatezza melodica ed eleganza interpretativa. Le sue canzoni hanno raccontato l’amore, le estati italiane e la nostalgia con un linguaggio semplice ma riconoscibile, attraversando generazioni diverse senza perdere freschezza.

Con la sua morte si chiude una pagina importante della musica leggera italiana. Rimane il ricordo di un interprete che ha saputo attraversare il tempo con discrezione, senza inseguire le mode, lasciando in eredità un repertorio che continua a emozionare e a raccontare un pezzo della storia musicale italiana.