Gli ENHYPEN incontrano Twilight e consacrano il grande ritorno dei vampiri nella cultura pop

Dimenticate mantelli, castelli e bare: i nuovi vampiri abitano metropoli digitali, vivono tra musica, webtoon e animazione e parlano alla Generazione Z. Al San Diego Comic-Con gli ENHYPEN incontreranno la regista e gli attori di Twilight, in un simbolico passaggio di testimone tra due epoche della cultura pop

I vampiri sono tornati. In realtà non se ne sono mai veramente andati, perché poche creature sono state capaci di adattarsi alle paure, ai desideri e alle ossessioni di epoche tanto diverse. Sono sopravvissuti alla letteratura gotica, al cinema in bianco e nero, alle serie televisive degli anni Novanta e all’esplosione di Twilight, cambiando pelle ogni volta che una nuova generazione ha avuto bisogno di raccontare l’amore impossibile, l’eterna giovinezza, il desiderio e la sensazione di non appartenere completamente al mondo.

Ora la nuova trasformazione passa dalla Corea del Sud. I vampiri contemporanei cantano K-pop, attraversano webtoon e anime, salgono sul palco durante concerti negli stadi e costruiscono con i fan universi narrativi che non finiscono insieme a una canzone o a un videoclip. Il loro volto è quello degli ENHYPEN, il gruppo che porterà il franchise fantasy Dark Moon al San Diego Comic-Con 2026, in programma dal 23 al 26 luglio.

Non sarà soltanto una presenza promozionale all’interno della manifestazione. Il 23 luglio gli ENHYPEN parteciperanno nella Ballroom 20 al panel Bite Me: Calling All Vampires, insieme a Catherine Hardwicke, regista del primo film di Twilight, e a Peter Facinelli e Ashley Greene, interpreti di Carlisle e Alice Cullen nella saga cinematografica. A moderare l’incontro sarà Damian Holbrook di TV Guide Magazine. Il tema sarà proprio l’evoluzione del vampiro attraverso cinema, televisione, musica, webtoon e animazione.

Da Twilight agli ENHYPEN: il passaggio di testimone

La scelta della Ballroom 20 ha un valore che va oltre la semplice organizzazione degli spazi. La sala è stata in passato uno dei luoghi simbolici del Comic-Con per franchise come Twilight e The Vampire Diaries. Portare qui gli ENHYPEN significa collocare esplicitamente Dark Moon nella lunga storia popolare del genere e, allo stesso tempo, mostrare quanto sia cambiato il modo in cui oggi si costruisce un mito globale.

Negli anni Duemila i vampiri di Twilight avevano già abbandonato buona parte dell’orrore tradizionale per trasformarsi in creature romantiche, bellissime e tormentate, costruite attorno alle fantasie e alle inquietudini del pubblico adolescente. Gli ENHYPEN compiono un passo ulteriore: il vampiro non è più soltanto il protagonista di una storia da osservare, ma diventa parte di un ecosistema nel quale musica, personaggi, coreografie, immagini e narrazione continuano a rimandare gli uni agli altri.

Il titolo stesso del panel, Bite Me, richiama uno dei brani più riconoscibili del gruppo. Nella discografia degli ENHYPEN il morso, il sangue, il destino, il desiderio e l’immortalità non sono decorazioni applicate a posteriori, ma elementi di una mitologia che accompagna la loro identità fin dagli esordi. Il pubblico non incontra quindi un personaggio isolato, ma entra in un mondo disseminato tra album, videoclip, performance e prodotti narrativi.

L’incontro con Catherine Hardwicke, Peter Facinelli e Ashley Greene diventa così un passaggio di testimone tra due modi diversi di intendere il fenomeno. Da una parte il franchise cinematografico che ha definito l’immaginario vampiresco di un’intera generazione; dall’altra un progetto nato nell’industria musicale coreana e pensato fin dall’inizio per muoversi contemporaneamente su piattaforme e formati differenti.

Dark Moon, il vampiro diventa un universo

Dark Moon è il progetto narrativo sviluppato da HYBE in collaborazione con gli ENHYPEN. La storia ruota attorno a un gruppo di ragazzi vampiri e si è espansa attraverso titoli come Dark Moon: The Blood Altar, Dark Moon: Two Moons e Children of Vamfield by Dark Moon. Il capitolo principale, nato come webtoon, ha superato complessivamente i 200 milioni di visualizzazioni ed è diventato anche una serie animata distribuita in oltre 80 Paesi e territori.

È qui che si comprende la modernità dell’operazione. Un tempo la musica accompagnava un film o una serie televisiva attraverso la colonna sonora. Nel modello adottato da HYBE, invece, la musica e la storia vengono sviluppate come parti dello stesso sistema. Una canzone può ampliare il significato di un personaggio, un videoclip può aggiungere un frammento alla mitologia, mentre il webtoon permette di esplorare ciò che sul palco resta soltanto suggerito.

Non si tratta semplicemente di trasformare gli ENHYPEN in personaggi illustrati. Il gruppo e l’universo narrativo mantengono identità distinte, ma procedono parallelamente, alimentando un gioco continuo tra realtà e finzione. I fan riconoscono simboli, ricostruiscono collegamenti e discutono teorie, diventando partecipanti attivi nella crescita della storia.

È anche per questo che Dark Moon rappresenta un caso particolarmente interessante nel percorso di HYBE verso la costruzione di proprietà intellettuali capaci di esistere oltre l’attività discografica degli artisti. Non più soltanto album, tour e merchandising, ma universi potenzialmente espandibili attraverso animazione, editoria, eventi dal vivo e nuovi prodotti audiovisivi.

Una notte in cui il pubblico entra nella storia

Il 24 luglio il progetto uscirà dagli spazi tradizionali del Comic-Con con Dark Moon Blood Night with ENHYPEN, evento ospitato alla House of Blues nel Gaslamp Quarter di San Diego. La serata, condotta dal DJ e presentatore radiofonico JoJo Wright, comprenderà una conversazione con il gruppo e alcune esibizioni dal vivo. Agli spettatori è stato richiesto un dress code a tema vampiresco, trasformando il pubblico in parte visibile dell’universo narrativo.

È un dettaglio che racconta bene l’evoluzione dell’intrattenimento contemporaneo. Non basta più guardare una storia: bisogna poterla attraversare, fotografare e condividere. L’esperienza prosegue sui social network e nelle community, dove ogni costume, performance o incontro può diventare un nuovo contenuto e contribuire all’espansione del racconto.

Gli ENHYPEN saranno inoltre presenti presso lo spazio ufficiale dedicato a Dark Moon, il booth numero 4129, durante le giornate del 23 e del 24 luglio. Due giorni prima dell’inizio delle attività al Comic-Con, il 21 luglio, il gruppo porterà a San Diego anche il tour mondiale Blood Saga, collegando idealmente il concerto, la manifestazione e l’evento immersivo in un’unica esperienza.

Perché i vampiri funzionano ancora

Ogni generazione ha creato il vampiro di cui aveva bisogno. Il conte aristocratico che minacciava l’ordine vittoriano è diventato il seduttore malinconico del cinema, poi il ragazzo immortale e tormentato delle saghe adolescenziali. Nel mondo degli ENHYPEN, il vampiro assume i tratti della popstar contemporanea: giovane per sempre, osservata da milioni di persone, vicina al pubblico eppure irraggiungibile.

La creatura notturna continua a funzionare perché permette di parlare di identità, appartenenza e trasformazione. Temi particolarmente efficaci per un gruppo che ha costruito parte della propria narrazione sul passaggio da una condizione all’altra, sull’ingresso in un mondo nuovo e sulla ricerca di legami capaci di superare confini e distanze.

Ma c’è anche un motivo industriale. Il vampiro è un’immagine immediatamente riconoscibile in culture differenti, sufficientemente universale da viaggiare e abbastanza flessibile da essere continuamente reinterpretata. HYBE prende un archetipo occidentale, lo inserisce nel linguaggio visivo e musicale del K-pop e lo restituisce al mercato globale attraverso una struttura transmediale.

Il debutto di Dark Moon al San Diego Comic-Con non rappresenta quindi soltanto un altro traguardo internazionale per gli ENHYPEN. È la dimostrazione di come la cultura pop coreana non si limiti più a esportare musica o serie televisive, ma stia sviluppando propri franchise, capaci di dialogare alla pari con le grandi mitologie dell’intrattenimento occidentale.

I vampiri sono tornati, dunque, ma non arrivano più soltanto di notte. Si muovono tra schermi, piattaforme e palchi, parlano il linguaggio della Generazione Z e trasformano il fandom in una parte della storia. Questa volta, al posto del mantello, indossano gli abiti di scena.