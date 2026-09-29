50 anni di Songs in the Key of Life: il mondo di Stevie Wonder in un disco

A cinquant’anni dall’uscita, il capolavoro di Stevie Wonder continua a far dialogare funk, soul e jazz, gioia privata e coscienza sociale

Dare alla vita una tonalità significa già compiere una scelta: ascoltarla come un insieme, senza fingere che le sue parti siano concordi. Nel titolo di Songs in the Key of Life c’è questa ambizione, e forse anche una sfida alla forma stessa dell’album. Come può una sequenza di canzoni contenere la felicità privata e la violenza della storia, la memoria dell’infanzia e l’immaginazione del futuro? Nel 1976 Stevie Wonder rispose con un’opera che non appiana quelle distanze. Le mette in musica, lascia che si tocchino, che si disturbino, che talvolta trovino un accordo. È per questo che, mezzo secolo dopo, il disco conserva una vitalità superiore alla sua fama.

Wonder aveva ventisei anni e veniva dalla straordinaria sequenza di Talking Book, Innervisions e Fulfillingness’ First Finale. L’edizione originale del nuovo album occupava due LP e un disco aggiuntivo da 7 pollici di quattro brani: ventuno tracce in tutto. Esordì al numero uno negli Stati Uniti, restò in vetta per quattordici settimane complessive e vinse il Grammy per l’album dell’anno nel 1977. La sua abbondanza fu premiata dal pubblico, ma il successo non ne spiega la tenuta. Molti dischi vasti finiscono per somigliare a una raccolta di idee. Qui, anche quando cambia il paesaggio sonoro, si avverte una stessa intelligenza all’opera.

Quel suono ha una ricchezza che non diventa mai lusso fine a sé stesso. I sintetizzatori assumono colori orchestrali o producono un’inquietudine difficile da ottenere con strumenti tradizionali. Il basso dà peso e slancio alle canzoni; fiati, percussioni e voci le spingono verso la festa o la preghiera. Wonder ne governa la costruzione come come autore, produttore e polistrumentista, a lascia spazio a musicisti come Nathan Watts, Herbie Hancock e Bobbi Humphrey. La sua firma si sente nell’insieme: nell’istante in cui una soluzione sofisticata diventa naturale, come se quella canzone non potesse suonare in altro modo.

Soprattutto, Songs in the Key of Life non separa la gioia dalla coscienza. Gli ottoni di Sir Duke rendono omaggio a Duke Ellington e alla tradizione del jazz nero con un entusiasmo che rimette quella storia in circolo. Il ritmo di I Wish fa del passato qualcosa di vivo, pieno di corpi e di piccoli guai. Ma basta spostarsi verso Village Ghetto Land per sentire quanto questa musica sappia essere tagliente: la compostezza dell’accompagnamento contrasta con la durezza delle immagini di povertà. Pastime Paradise, a sua volta, mette in guardia dalla nostalgia quando diventa un modo per non vedere il presente. Wonder conosce il piacere della musica fino in fondo; proprio per questo sa quanto sarebbe facile usarlo per distrarsi.

La sua grande intuizione è che il privato e il politico condividano lo stesso spazio emotivo. Isn’t She Lovely, nata per la figlia Aisha, lascia traboccare la felicità paterna oltre la misura abituale di una canzone pop. In Love’s in Need of Love Today, che apre l’album, l’amore diventa invece una richiesta rivolta a tutti. Fra i due brani non c’è una distanza da colmare, ma una continuità: la tenerezza per una persona rende più urgente chiedersi in quale mondo dovrà vivere.

È anche per questo che la parola «universale» va usata con cura. Songs in the Key of Life parla a un pubblico vastissimo senza diluire la storia musicale e culturale afroamericana da cui proviene. La celebra, la interroga, ne prolunga le invenzioni. Quando la Biblioteca del Congresso lo inserì nel National Recording Registry nel 2005, ne riconobbe il peso storico. La sua presenza nell’ascolto contemporaneo racconta qualcosa di più: quelle canzoni conservano la capacità di far sentire insieme ciò che una descrizione tende a dividere — bellezza e ingiustizia, memoria e futuro, vulnerabilità e forza.

Il cinquantenario ha riaperto anche il laboratorio da cui nacque il disco. Il 28 settembre 2026 sono usciti quattro brani finora inediti delle sessioni originali, raccolti in Songs in the Key of Life: The EP: It’s Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December”e I’m Into Livin’. Non vanno confusi con i quattro pezzi del disco aggiuntivo pubblicato nel 1976. Il loro interesse sta anche qui: ci fanno intravedere quanta musica circondasse l’album che conosciamo e quanto la sua forma finale dipendesse da scelte precise.

Songs in the Key of Life è diventato un classico, ma non ha il suono di qualcosa che si sia fermato. Ogni ascolto restituisce la stessa vertigine: una musica capace di passare dall’intimità alla storia, dalla denuncia alla festa, senza smarrire la propria voce. Cinquant’anni dopo, quelle canzoni continuano a far sentire quanta vita può passare attraverso un disco.