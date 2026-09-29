Benzina e diesel, anche Q8 mette un tetto ai prezzi: price cap dal 1° ottobre per 30 giorni

Q8 Italia accoglie l’invito del governo e annuncia un tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio per un mese. Il meccanismo sarà modulare e varierà in base alle diverse realtà della rete di distribuzione

Anche Q8 sceglie la strada del price cap sui carburanti. La società ha annunciato che, accogliendo l’invito del governo italiano, applicherà un tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio per trenta giorni a partire dal 1° ottobre, una decisione destinata ad allargare il fronte degli operatori che stanno intervenendo direttamente sui listini nel tentativo di contenere l’impatto dei rincari sugli automobilisti.

«Q8 Italia, accogliendo l’invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori», ha comunicato la società, precisando che l’iniziativa avrà una durata iniziale di un mese e sarà finalizzata a produrre «benefici tangibili per gli automobilisti».

A differenza di altri interventi che prevedono un prezzo massimo identico su tutta la rete, però, Q8 non ha indicato nella nota un’unica cifra nazionale oltre la quale benzina e diesel non potranno salire. Il sistema scelto sarà invece modulare e terrà conto delle differenti caratteristiche dei punti vendita e della struttura della rete di distribuzione.

Come funzionerà il price cap di Q8

È proprio questo il passaggio centrale dell’annuncio. Q8 spiega infatti che «il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda».

Non ci sarà quindi necessariamente un solo prezzo massimo valido indistintamente in tutti gli impianti, mentre maggiori dettagli sull’applicazione concreta del meccanismo dovranno emergere in vista dell’entrata in vigore fissata per il primo ottobre.

La società ha inoltre assicurato che sosterrà gestori e partner della propria rete, con l’obiettivo di evitare che il contenimento dei prezzi alla pompa si traduca in un costo insostenibile per gli operatori. «La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera», si legge nella nota.

Benzina e diesel, cresce il ricorso al tetto ai prezzi

La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per il mercato italiano dei carburanti, con benzina e soprattutto gasolio tornati al centro dell’attenzione dopo il forte aumento dei prezzi registrato nelle ultime settimane. Secondo i dati ufficiali del ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla fine di settembre in numerose regioni italiane il prezzo medio del diesel self-service si trova abbondantemente sopra i due euro al litro, mentre anche la benzina continua a mantenersi su livelli elevati.

Il governo ha quindi sollecitato anche gli operatori del settore a intervenire sui prezzi, affiancando alle misure pubbliche iniziative volontarie delle compagnie. In questo quadro si inserisce ora la scelta di Q8, che amplia il ricorso al price cap nel mercato italiano.

Per gli automobilisti il punto decisivo sarà capire quale sarà, concretamente, il prezzo massimo applicato nelle stazioni Q8 e quanto il nuovo meccanismo riuscirà a ridurre il costo effettivo di un pieno rispetto ai listini attuali.

Il tetto Q8 parte il 1° ottobre

La data da segnare è quindi giovedì 1° ottobre 2026. Da quel momento entrerà in vigore il nuovo sistema di contenimento dei prezzi di benzina e gasolio annunciato da Q8, che resterà operativo per trenta giorni.

Non si tratta di un congelamento generale dei prezzi dei carburanti né di un limite imposto per legge all’intero mercato, ma di un’iniziativa adottata dalla compagnia dopo l’invito del governo. La portata reale dello sconto dipenderà dunque dai livelli massimi che verranno applicati nei diversi impianti e dall’andamento dei prezzi nelle prossime settimane.

In un mercato nel quale anche pochi centesimi al litro possono trasformarsi in diversi euro di differenza su ogni pieno, l’ingresso di un altro grande operatore nel sistema dei price cap potrebbe comunque aumentare la pressione concorrenziale sulla rete distributiva proprio mentre benzina e diesel continuano a pesare sui bilanci delle famiglie.