Labubu, il nuovo oggetto del desiderio. Ecco dove comprarli prima del prossimo sold out

Labubu è il fenomeno del momento: dai social alle blind box, il personaggio POP MART ha conquistato la moda, diventando un must-have per chi ama il collezionismo e il design contemporaneo.

C’è qualcosa di irresistibile in Labubu: quell’aria ribelle e al tempo stesso affettuosa, quella storia narrata attraverso linee disegnate con cura e caratterizzate da dettagli unici – nove denti, orecchie appuntite e un look che richiama l’energia selvaggia di una foresta incantata. I Labubu, nati come semplice curiosità nelle blind box, sono ormai diventati simboli di esclusività, apparsi sulle borse e negli outfit dei brand più rinomati. La loro presenza sui social e nelle passerelle ne testimonia l’ascesa, trasformandoli in veri e propri must-have per chi vive la moda come espressione di sé.

Labubu, nato dal talento del designer Kasing Lungborn, ha rapidamente conquistato il cuore dei collezionisti di tutto il mondo. Ma è stato grazie alla sua apparizione tra gli oggetti preferiti da Lisa delle Blackpink che il personaggio ha raggiunto una notorietà planetaria. La popstar, nota per la sua passione per la cultura pop e il suo stile inconfondibile, è diventata una vera e propria “ambasciatrice” di Labubu, immortalando il personaggio in scatti che hanno immediatamente acceso la curiosità dei suoi milioni di follower. L’effetto Lisa ha trasformato Labubu da un simpatico personaggio da collezione a un fenomeno di tendenza, con il suo design unico che si è fatto largo nelle passerelle e nelle vetrine dei brand più esclusivi.

Ma Labubu è solo uno dei tanti protagonisti nell’universo POP MART, un marchio che ha rivoluzionato il concetto di collezionismo, trasformando questi piccoli oggetti d’arte in fenomeni globali e in veri e propri accessori fashion. POP MART è un brand che ha saputo reinventare il concetto di collezionismo, trasformando piccoli oggetti d’arte in fenomeni globali e in accessori di moda di tendenza. Nato con l’obiettivo di offrire “art toys” che non solo raccontano storie, ma arricchiscono la quotidianità, POP MART ha introdotto un mondo dove ogni personaggio è un piccolo universo di creatività e stile.

La magia delle blind box, contenitori misteriosi che custodiscono personaggi esclusivi, ha aperto le porte a un fenomeno che ha travalicato i confini dell’arte, diventando un vero e proprio linguaggio universale e la porta d’ingresso a un mondo in cui ogni dettaglio, ogni pezzo, è carico di significato. E in questo fermento creativo, il personaggio di Labubu, ideato da un team di designer talentuosi, ha trovato la sua tribù: una serie di oltre 100 elfi dalla personalità ribelle, ognuno con tratti distintivi che li rendono immediatamente riconoscibili e adorabili.

Oltre a Labubu, personaggi come CRYBABY, MOLLY, Hirono e tanti altri hanno contribuito a delineare un linguaggio estetico nuovo, che ha fatto sì che questi piccoli oggetti, un tempo considerati curiosità da collezionisti, siano ora oggetti imprescindibili nel mondo della moda. Non sono più solo giocattoli, ma vere e proprie icone di stile, appese alle borse e indossate come segno distintivo da chi vede nell’arte e nel design un’estensione della propria personalità.

Nato in Cina, POP MART è cresciuto rapidamente grazie alla sua capacità di unire l’arte con il business, creando prodotti che vanno oltre l’oggetto: sono esperienze. La filosofia del marchio si basa sull’idea di creare oggetti che possano trasformare ogni momento in un’esperienza straordinaria. I suoi personaggi, ognuno con caratteristiche distintive, raccontano storie uniche che si intrecciano con la cultura pop di diverse nazioni, e ogni nuova collezione diventa una piccola rivoluzione nel mondo del design e della moda.

Lo store di Milano

Lo store di Milano

Oltre alla popolarità dei suoi prodotti, il successo di POP MART si deve anche alla sua abilità nel lavorare in sinergia con artisti emergenti, dando vita a creazioni che riflettono tendenze e identità culturali diverse. Grazie a una rete di collaborazioni con brand di livello internazionale, come Disney e Universal Studios, il marchio è riuscito a penetrare in diversi mercati e ad espandere il proprio pubblico a livello globale, mantenendo però un forte legame con la propria origine culturale.

Oltre a Labubu, POP MART ha saputo espandere il proprio mondo attraverso alcune collaborazioni straordinarie. La recente partnership tra POP MART e Barbie ha dato vita a una collezione unica che unisce il fascino iconico di Barbie con il design esclusivo del brand POP MART. Le figure ispirate alla celebre bambola sono reinterpretate con uno stile moderno e creativo, offrendo ai collezionisti un mix di eleganza e originalità. Questa collaborazione celebra l’evoluzione di Barbie come icona di stile e empowerment, con un tocco artistico che incarna l’essenza del mondo POP MART.

Storica invece, la collaborazione con Jackson Wang, poliedrico artista, membro dei GOT7 e imprenditore a capo di Team Wang, che ha dato vita a una collezione esclusiva che mescola l’energia artistica del cantante con lo stile unico del brand. Le figures risultano essere un connubio perfetto tra l’universo musicale di Jackson e la filosofia POP MART, creando pezzi che parlano di creatività, moda e individualità con tocchi speciali e un racconto che è il fil rouge perfetto della carriera solista di Wang.

Altra collaborazione di successo è quella con Spy x Family, che ha portato i protagonisti di questo amato manga e anime nel mondo delle blind box. Personaggi come Loid, Yor e la piccola Anya sono stati reinterpretati con un design originale che conserva lo spirito della serie, conquistando i fan di tutte le età. E infine, la collaborazione con SpongeBob SquarePants ha fatto vivere l’universo di Bikini Bottom sotto forma di piccole sculture da collezione, trasformando il simpatico protagonista e i suoi amici in pezzi da sfoggiare con orgoglio.

Con POP MART ogni serie diventa così una finestra su mondi differenti, in grado di unire collezionisti di tutto il mondo in un’unica grande passione. Il marchio ha saputo infatti fare dell’autenticità artistica il suo punto di forza, supportando artisti emergenti e garantendo che la loro visione creativa rimanesse intatta, pur raggiungendo il pubblico globale. Non è solo una questione di mercato, ma di cultura: POP MART ha lanciato piattaforme come il POP TOY SHOW per promuovere l’innovazione e dare agli artisti l’opportunità di esporre il loro lavoro a un pubblico internazionale.

Il segreto di questo successo, come ci ha raccontato in un’intervista esclusiva Justin Moon, Senior Vice President di POP MART International, sta nella capacità del brand di coniugare l’arte con il mercato, offrendo non solo prodotti, ma esperienze. “Le nostre figures trasformano momenti ordinari in ricordi straordinari,” ci ha spiegato Moon, sottolineando come il portafoglio IP diversificato e il modello “blind box” siano il cuore pulsante di un fenomeno globale che ha saputo conquistare diversi mercati culturali, mantenendo però un’identità forte e unificante.

“L’Italia è un mercato chiave per noi, con un grande potenziale di crescita,” ha dichiarato Moon, parlando dell’importanza di Milano per la strategia di espansione di POP MART. “Stiamo esplorando collaborazioni con designer italiani, per portare un tocco locale alle nostre collezioni.” Le collaborazioni con brand italiani e l’interesse per il mondo della moda sono elementi chiave per l’ulteriore espansione del brand in Europa, dove il design e la cultura popolare sono fondamentali.

POP MART ha creato non solo un prodotto, ma una cultura, dove ogni figura diventa una parte di una narrazione più grande che unisce arte, moda e design. In un mondo in cui il consumismo si mescola sempre di più alla ricerca di esperienze autentiche, POP MART offre ai suoi fan qualcosa di più di un semplice acquisto: un’esperienza culturale, emozionale e stilistica che celebra la bellezza dell’unicità, trasformando ogni figura da collezione in un simbolo di stile.

Oggi accaparrarsi un Labubu è diventata una vera e propria sfida: niente più semplici acquisti in negozio o online, ma una sorta di selezione casuale. Una pesca virtuale, insomma. I modelli più ambiti vengono messi in vendita in quantità limitatissime e i collezionisti si sfidano a colpi di offerte e click rapidissimi, trasformando ogni drop in un evento adrenalinico dove solo i più veloci (o i più determinati) riescono a portarsene a casa uno. L’unica è seguire i social network del Pop Mart locale per sapere quando saranno le prossime uscite… e affidarsi alla dea bendata.



