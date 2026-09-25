“Qualcosa è andato storto”: la Prosa del Manzoni riparte con Buccirosso

Il sipario del Teatro Manzoni è pronto a rialzarsi per una nuova stagione ricca di grandi spettacoli, debutti eccellenti, arguti umoristi, intrattenimento per la famiglia e note d’autore.

A fare da apripista al cartellone della Prosa è la comicità partenopea. Con “Qualcosa è andato storto” commedia brillante da lui scritta, diretta e interpretata, Carlo Buccirosso torna a calcare il teatro milanese portando con sé la sua ironica e disincantata saggezza.

Al centro della vicenda lui, Corrado Postiglione, per tutti “Zio Dodò”, un ordinario avvocato di provincia che si arrabatta tra clienti popolari, una cronica mancanza di denaro e una molteplicità di parenti serpenti che gli “regalano” nient’altro che infinite beghe legali da risolvere. Proprio quando sembra aver placato le liti famigliari e pianificato ogni dettaglio della propria esistenza, ecco accadere l’imprevisto: la malattia della Mamma, l’indiscussa colonna portante della casa. L’evento scatena una vera e propria “guerra civile”, scaraventando il malcapitato avvocato nel caos.

Il protagonista si ritroverà incastrato in una spietata commedia degli equivoci e situazioni surreali. Ovviamente, più Corrado cercherà di rimediare, più ingarbuglierà le circostanze, trascinando nel vortice parenti, vicini invadenti e figure grottesche.

La realtà si rivelerà ben diversa dalle aspettative, e questo sarà lo spunto di Buccirosso di offrire, oltre a brillanti risate, una riflessione ironica e amara sulla moderna illusione di poter controllare qualsiasi evento, dimostrando come il destino sappia essere comicamente spietato.