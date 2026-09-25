Voghera capitale del vino con 107 etichette: al via «50 Sfumature di Pinot Noir»

Guida completa alla settima edizione della rassegna che si tiene a Voghera il 10 e 11 ottobre: banchi d’assaggio, masterclass esclusive, street food e ticket disponibili.

Tutto pronto per la settima edizione di 50 Sfumature di Pinot Noir, il Festival dedicato all’affascinante ed elegante vitigno, dal quale si ottengono alcuni tra i più importanti e famosi vini del mondo quest’anno, per la prima volta ospitata nelle storiche SALE del RIDOTTO del Teatro Valentino Garavani: la location più prestigiosa della città, una vera BELLEZZA RESTITUITA a restauro recentemente terminato.

Voghera da città di passaggio a destinazione da intenditori dove una semplice sosta tra Milano e Genova oppure tra Torino e Piacenza può trasformarsi in un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Il giro del mondo sul 45° Parallelo tra banchi d’assaggio e collezionismo

Vivere 50 Sfumature di Pinot Noir è un vero viaggio nella città del 45° Parallelo. Sono 99 le etichette in degustazione oltre ai vini Ospiti di Alsazia e Armenia: detengono il primato le etichette “di casa” Oltrepo Pavese, seguite da quelle italiane provenienti da Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia, Sicilia, e da quelle estere di Francia – Champagne, Borgogna Austria, Slovenia, USA Oregon, Sud Africa e Nuova Zelanda.

Quest’anno le parti principali del grande evento saranno accentrate negli ambienti e negli spazi coperti circostanti e adiacenti al complesso architettonico che porta il nome del cittadino piu’ celebre di Voghera, lo stilista VALENTINO, a cui è dedicata questa edizione nell’anno della sua scomparsa, al fine di garantire lo svolgimento dell’evento anche in caso di pioggia.

Si accede alla grande degustazione con tre possibili tipologie di ticket acquistabili on line nello store del sito https://www.50sfumaturedipinotnoir.it/store oppure alle casse presso il Pinot Noir Point ospitato da ITALIAN OPTIC in via Emilia 63

APERIPINOT – 4 degustazioni a scelta €. 16 in cassa / €. 14 in promo prevendita fino al 27/09

TASTING – 6 degustazioni a scelta €. 24 in cassa / €. 21 in promo prevendita fino al 27/09

EXPERIENCE – 10 degustazioni a scelta €. 40 in cassa / €. 35 in promo prevendita fino al 27/09

EXPERIENCE PER SOMMELLERIE – 10 degustazioni a scelta €. 35 in cassa / €. 35 in promo prevendita fino al 27/09 ma con una degustazione in più in omaggio.

Interessanti anche i pacchetti proposti da DISCOVERA treno + ingresso Experience https://discovera.it/treni?categoryName=events&categoryUID=Iumhwi5Z21SA9lUhH8kS&permalink=events&zone=9Q1uhQGqY3FAbInOi5LM

Nell’elegante cornice del Ridotto l’altrettanto elegante e preparata squadra di Sommelier guiderà i winelovers nelle esperienze di degustazione accompagnandoli in un vero giro del mondo da Codevilla, comune limitrofo a Voghera fino a Marlborough in Nuova Zelanda.

Un’edizione davvero speciale che ha ottenuto l’ Annullo Filatelico in collaborazione con Poste Italiane per rendere indimenticabile l’esperienza nella città sul 45° Parallelo! C’è attesa da parte dei Circoli Filatelici per la Cerimonia del primo annullo che avverrà sabato mattina in occasione dell’inaugurazione ufficiale.

Il bollo, creato appositamente per l’occasione, diventerà un ricordo da collezione. L’iniziativa nasce però anche con un altro intento: quello di rallentare per godersi a pieno le degustazioni, le storie di territori, cantine, famiglie e come accedeva in ogni viaggio fermarsi, prendere una penna e scrivere un saluto, o meglio un’emozione in una cartolina e spedirla, riscoprendo un gesto ormai sempre meno frequente.

A disposizione di collezionisti e dei winelovers quattro cartoline d’autore dedicate a Festival del Pinot Noir. legate al progetto.

Sarà anche l’edizione con tante attività per ricevere gadgets in omaggio organizzate con i vari sponsor tra cui Provolone Valpadana Dop che metterà a disposizione il prezioso e brandizzato taglia provolone per tutti coloro che posteranno l’abbinamento preferito di “Provalo o provola con il Pinot”

Cartoline d’autore e gadgets da collezionare per riassaporare piccoli gesti al profumo di “vita da gustare” magari assaporando un ottimo sigaro del Club Amici del Toscano® o partecipando ai focus speciali: uno dedicato ai sapori della Valle dell’Itria proposti da Podere del Trullo, uno ai vini dell’Armenia con Spirito Armeno – ove si degusterà anche un vino di melograno – e una dedicata ad esclusivi vini alsaziani.

Tornano i salotti del Club Amici del Toscano® che sarà lieto di far gustare i sigari Toscano® sia naturali che aromatizzati in abbinamento ai vini della manifestazione.

“Il sigaro Toscano® è un caratteristico sigaro prodotto in Italia esclusivamente con tabacco kentucky fermentato naturalmente. Viene prodotto in stabilimenti collocati presso Lucca, in Toscana, e Cava de’ Tirreni, in Campania, e può essere realizzato a mano o a macchina. Il nome di sigaro Toscano® gli venne attribuito nel 1861 quando fu creato il Monopolio di Stato e si decise di cambiare nome da “sigaro fermentato” a “sigaro Toscano®” perchè le persone che lo acquistavano avevano iniziato a chiamarlo così.” Le degustazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.

Vino come alimento e anche come allenatore sensoriale per vivere in salute protagonista del talk di Calici di Salute a cura dei medici Cristina Beccaria, medicina funzionale e Grazia Civardi, psicopedagogista, in calendario la domenica mattina.

La partecipazione alle attività collaterali è gratuita sino ad esaurimento posti.

Degustazioni anche con 50 SFUMATURE DI COCKTAILS & PURA DELIZIA: la mixology firmata Mafalda Passion and Spirit con bartender professionisti che guideranno in un viaggio di gusto, tra cocktail creativi realizzati con tutti i prodotti a marchio Mafalda ma con la base PINOT NOIR. Accompagnano le creazioni dolci e salate di Pura Delizia: opere d’arte trasformate in snack.

Da sempre affianca l’evento la scuola alberghiera Enaip che allestirà il proprio cortiletto rendendolo una vera location “parigina” e proporrà gli street food con Provolone Valpadana Dop e i piatti del territorio per una sosta godereccia.

Allettanti proposte dei locali aderenti al Festival tra cui lo storico Caffè del Teatro (in recente riapertura), la Cappelleria, Severino, Sushi Maison e Cappery Bakery&Bar che quest’anno proporrà una gran finale con una light tasting dinner per gustare al meglio gli ultimi calici.

All’interno del Festival, tra gli sponsor, anche Cascina Mumbel, l’innovativo ristorante della “grande I – Iper” nella prima periferia di Voghera (direzione Casteggio) con ottime proposte gourmet: nei kit di degustazione i winelovers troveranno un segnalibro che presentato al ristorante darà diritto ad un calice di Pinot Noir omaggio nei giorni successivi al Festival.

Il piacere e la passione per la scrittura sarà celebrata anche con la premiazione dei finalisti della seconda edizione del concorso “50 Sfumature Letterarie di Pinot Noir… e non solo” sponsorizzato da Nardini Editore di Firenze, che ha raccolto oltre 50 opere arrivate da tutta Italia: è in programma alle 15 di sabato al Teatro Valentino Garavani. Tra i partecipanti figura anche un ospite della Casa circondariale di Voghera, presente in gara con un proprio lavoro.

Uno dei premi sarà dedicato alla memoria di Fortunata Di Tullio, scomparsa quest’anno e legata per anni all’area giuridico-pedagogica della Casa Circondariale di Voghera. Il suo ricordo accompagna un percorso che nel tempo ha avvicinato la Casa circondariale alle iniziative del Festival, in primis gli allestimenti stessi, realizzati dalla falegnameria dell’Istituto.

Il confronto sul clima, l’arte di Madame Barrique e la notte giovane

In contemporanea all’apertura delle degustazioni apre la giornata di sabato il CONVEGNO “ACQUA FREDDO – VITIGNI PIWI Gli attrezzi per affrontare il cambiamento climatico” al Teatro Valentino Garavani.

Intervengono: Prof. Attilio Scienza, Prof. Luciano Brancadoro, Dott. Enologo Nicola Blasi, Senatore Gian Marco Centinaio, Onorevole Antonella Forattini. Modera Dott. Giulio Somma.

Grande attesa in città di numerosi Ospiti tra cui l’artista MADAME BARRIQUE

Madame Barrique è il nome d’arte di Giuliana Allegretti, una designer e sommelier che trasforma vecchie barrique in sculture e oggetti decorati con merletti, ricami e pizzi, combinando artigianato, arte e la sua passione per il mondo del vino. Le sue creazioni, che hanno l’obiettivo di raccontare una storia attraverso la manualità e l’amore per il dettaglio, sono state esposte in eventi legati al vino e annoverate da riviste tra cui Elle. Riattesa la “PINOT NOIR” ma anche la CHAMPAGNE e non solo…

Madame Barrique sarà una degli artisti protagonisti dell’inedito SPETTACOLO “50 Sfumature di Spettacolo” in scena in sabato sera alle ore 21 al Teatro Valentino Garavani: un viaggio nelle diverse arti dove danza, cinema, musica, scrittura, pittura, teatro e opera si incontrano sullo stesso palcoscenico. Ogni performance talenti diversi per altrettante emozioni.

Nella serata sarà conferito il PREMIO GAI un riconoscimento destinato a persone, aziende e realtà che, nel corso della propria attività, si siano particolarmente distinte nel campo della ricerca, coltivazione, vinificazione, comunicazione e innovazione legate al Pinot Nero.

Il Pinot Nero è uno dei più importanti vitigni internazionali e in Italia ha trovato, in territori diversi e spesso lontani dalle aree tradizionalmente considerate vocate, espressioni di straordinario valore.

Il Premio nasce con l’obiettivo di valorizzare coloro che hanno avuto la capacità di guardare oltre la tradizione, sperimentare nuove strade e contribuire concretamente alla conoscenza e allo sviluppo di questo vitigno.

I biglietti per l’ingresso a Teatro sono acquistabili in città presso LO SHOWROOM MORONI di via Emilia 86, presso CODAMS 2 in via Garibaldi 108 oppure on line https://www.liveticket.it/50sfumaturedispettacolo

Il ricavato sarà devoluto all’Associazione CONTROVENTO.

La serata proseguirà per i giovani con la PINOT NOIR NIGHT nei portici di Piazza Duomo in CAPPELLERIA con musica, mixology e bere consapevole.

Tante “sfumature di eventi” per scoprire i mille modi in cui il Pinot Noir può essere vinificato per poi essere degustato e apprezzato con i migliori abbinamenti gastronomici, godendosi la lettura di un buon libro, di uno spettacolo o ascoltando buona musica; un evento dedicato ai Pinot NoirLovers, ad un pubblico che sa cosa vuole bere a casa e al ristorante e lo fa scegliendo l’alta qualità che questo elegante e versatile vitigno può offrire.

Questa edizione è sostenuta da prestigiosi brand del mondo enologico: GAI, Club del Sigaro Toscano, Capital Caps, Farfalli cavatappi d’autore, Il Pannetto -pulizia firmata dei calici oltre a Consorzio Provolone Valpadana Dop, Cascina Mumbel, Ca di Sass

Rinnovata la collaborazione anche con: Bcc Centropadana, gli “Elementi” e “Monterosso nel Cuore.

E’ sempre FORD “l’auto ufficiale di 50 Sfumature di Pinot Noir” che affianca questa esperienza sottolineandone il concetto di qualità, anche di vita promuovendo veicoli “eleganti e versatili come il vitigno del Pinot Nero”.

Questa edizione sarà vissuta anche attraverso una elegante pubblicazione “Appunti di viaggio” omaggiata unitamente al Kit di degustazione.

Regione Lombardia e Comune di Voghera sono Sponsor Istituzionali.

Ford, Provolone Valpadana, GAI, Club del Sigaro Toscano, Capital Caps, Farfalli cavatappi d’autore, Il Pannetto -pulizia firmata dei calici e Cascina Mumbel sono Main Sponsor

Bcc Centropadana – Elementi – Monterosso nel Cuore – Asm, Minor Sponsor

Al link: https://www.50sfumaturedipinotnoir.it/partners/ Tutti i partners tecnici e i media partners.

VEDI APPROFONDIMENTI: Premio Gai, Programma Generale, 50SPN in numeri, Manifesto Spettacolo, Manifesto Convegno, Il Ritratto di 50 Sfumature di Pinot Noir.

CANTINE E PINOT NOIRS IN DEGUSTAZIONE al link: https://www.50sfumaturedipinotnoir.it/cantine-locations/

L’istituzione del Premio GAI e i pionieri del vitigno

IL PREMIO GAI

La ricerca che diventa futuro. Il talento che lascia il segno.

Giunto alla sua VII edizione, 50 Sfumature di Pinot Noir istituisce nel 2026 il Premio GAI, un riconoscimento destinato a persone, aziende e realtà che, nel corso della propria attività, si siano particolarmente distinte nel campo della ricerca, coltivazione, vinificazione, comunicazione e innovazione legate al Pinot Nero.

Il Pinot Nero è uno dei più importanti vitigni internazionali e in Italia ha trovato, in territori diversi e spesso lontani dalle aree tradizionalmente considerate vocate, espressioni di straordinario valore.

Il Premio nasce con l’obiettivo di valorizzare coloro che hanno avuto la capacità di guardare oltre la tradizione, sperimentare nuove strade e contribuire concretamente alla conoscenza e allo sviluppo di questo vitigno.

Dopo la nascita, nel 2025, del Concorso Letterario di 50 Sfumature di Pinot Noir, dedicato a opere letterarie, teatrali, poetiche, biografie e saggi legati al territorio, ai vigneti, al vino, al turismo e alla cultura vitivinicola, si è scelto di istituzionalizzare il Premio GAI come riconoscimento permanente.

LA THINK TANK DEL PREMIO

Il Premio sarà accompagnato da una Think Tank composta da personalità di riconosciuta esperienza nel mondo della vitivinicoltura, della ricerca, della comunicazione e dell’impresa.

La composizione ipotizzata comprende: Dott. Ingegnere Guglielmo Gai, Dott. Maurizio Di Dio, Dott. Francesco Cisani, Dott. Giorgio Francesco Vizioli, Avv. Alessio Gennari, Dott. Alessandro Rocco, Dott. Carlo Giovanni Pietrasanta.

La Think Tank avrà il compito di contribuire all’individuazione e alla valutazione dei candidati, garantendo autorevolezza, competenza e indipendenza nella scelta dei premiati.

I CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il Premio GAI prenderà in considerazione il lavoro svolto dai candidati nel corso degli anni, con particolare riferimento al periodo a partire dal 1996.

Saranno valutati in particolare: la ricerca agronomica ed enologica; la coltivazione e la sperimentazione sul Pinot Nero; l’individuazione di nuovi territori vocati; la produzione e la valorizzazione dei vini ottenuti da questo vitigno; l’innovazione nelle tecniche di produzione; la promozione dei territori; la diffusione della cultura del Pinot Nero in Italia e all’estero; la capacità di sviluppare nuove visioni e nuovi modelli di comunicazione.

Il Premio vuole riconoscere non soltanto il risultato raggiunto, ma soprattutto la visione, la perseveranza, la ricerca e il coraggio di chi ha investito in un’idea quando quella strada non era ancora considerata scontata.

LA PRIMA EDIZIONE

Per la prima edizione del Premio GAI si è pensato di valorizzare una figura che ha dedicato una parte significativa della propria attività universitaria e professionale allo studio del Pinot Nero, contribuendo alla sperimentazione della sua coltivazione anche in territori italiani inizialmente considerati non tradizionalmente vocati.

Il Professore Leonardo Valenti ha svolto un importante lavoro di ricerca sia in ambito agronomico sia enologico, contribuendo alla conoscenza delle potenzialità del vitigno e creando un collegamento virtuoso tra ricerca scientifica, sperimentazione e produzione.

La sua attività si è inoltre intrecciata con realtà imprenditoriali che hanno avuto il merito di credere concretamente nella ricerca e nella possibilità di valorizzare il Pinot Nero in territori differenti.

Marco Caprai – Azienda Arnaldo Caprai: Una realtà che ha creduto nella possibilità di produrre Pinot Nero nella terra del Sagrantino, arrivando a proporre, circa 25 anni fa, un Pinot Nero commercializzato esclusivamente online, anticipando un modello di comunicazione e vendita particolarmente innovativo per l’epoca.

La Genesia – Torrevilla: Una realtà che ha sviluppato studi sul territorio dell’Oltrepò Pavese con l’obiettivo di individuare vigneti particolarmente adatti alla coltivazione del Pinot Nero e alla produzione di vini destinati sia al Metodo Classico sia alle diverse interpretazioni del vitigno.

Queste esperienze rappresentano perfettamente lo spirito del Premio GAI: ricerca, sperimentazione, visione imprenditoriale e capacità di guardare oltre ciò che è già conosciuto.

LA CERIMONIA

Il Premio GAI 2026 sarà inserito nel programma dello Spettacolo della serata di sabato 10 ottobre, al Teatro Valentino Garavani, una sede prestigiosa e profondamente legata al territorio per un Premio che vuole mettere insieme: cultura ricerca impresa territorio talento.

IL RICONOSCIMENTO

Il Premio consisterà in una formella artistica in terracotta, personalizzata con il logo di 50 Sfumature di Pinot Noir, la scritta GAI e il nome del premiato.

L’opera sarà realizzata e firmata dal Maestro Gaetano Grillo, professore presso l’Accademia di Brera e affermato artista contemporaneo.

Un riconoscimento unico, pensato per unire il valore della ricerca e della cultura del vino a quello dell’arte contemporanea.

Il programma completo delle giornate e gli appuntamenti diffusi

PROGRAMMA dell’ edizione 7

SABATO 10 OTTOBRE 2026

10,30 INAUGURAZIONE UFFICIALE CERIMONIA TIMBRATURA CON L’ANNULLO FILATELICO Vicolo del Rile – Via Emilia – Isola pedonale

10,45 CONVEGNO “ACQUA – FREDDO – VITIGNI PIWI Gli attrezzi per affrontare il cambiamento climatico” Intervengono: Prof. Attilio Scienza, Prof. Luciano Brancadoro, Dott. Enologo Nicola Blasi, Senatore Gian Marco Centinaio, Onorevole Antonella Forattini. Modera Dott. Giulio Somma. TEATRO VALENTINO GARAVANI – Via Emilia – Isola pedonale

11-19 APERTURA BANCHI ASSAGGIO “50 Sfumature di Pinot Noir” Il giro del mondo attraverso la degustazione del Pinot Noir: dall’Oltrepo Pavese al Nuovo Mondo passando dalle regioni italiane e dall’Europa. SALE del RIDOTTO DEL TEATRO VALENTINO GARAVANI Vicolo del Rile – Via Emilia – Isola pedonale. RITIRO KIT DI DEGUSTAZIONE al PINOT NOIR POINT presso ITALIAN OPTIC Via Emilia 63 inizio Isola Pedonale

11-18 POSTAZIONE DEL SERVIZIO FILATELICO di POSTE ITALIANE

11-19 50 SFUMATURE DI COCKTAILS & PURA DELIZIA: la mixology firmata Mafalda Passion and Spirit con bartender professionisti che guideranno in un viaggio di gusto, tra cocktail creativi realizzati con tutti i prodotti a marchio Mafalda ma con la base PINOT NOIR. Accompagnano le creazioni dolci e salate di Pura Delizia: opere d’arte trasformate in snack.

11-21 STREET FOOD con PROVOLONE VALPADANA DOP e PIATTI DEL TERRITORIO CORTILETTO ENAIP Via San Lorenzo – Isola pedonale

14-16-17,30 DEGUSTAZIONI GUIDATE con il SALOTTO DEL CLUB AMICI DEL SIGARO TOSCANO Degustazioni: Toscano® Originale – Spumante MC Brut Blanc de Noir; Toscano® Aquila Assolo – Spumante MC Millesimato Blanc de Noir; Toscano® Bracco/Aquila Robusto – Oltrepò Pavese Pinot Nero Rosso. CORTILETTO ITALIA Via Emilia – Isola pedonale – ad esaurimento posti

15-18 PREMIAZIONI FINALI 2^ edizione del CONCORSO LETTERARIO “50 SFUMATURE Letterarie DI PINOT NOIR e non solo” TEATRO VALENTINO GARAVANI – Via Emilia – Isola pedonale

16-19 “LA STANZA LANDINI” E’ la casa della “Stanza Landini Edizioni” con i suoi libretti d’artista solidali; possibilità di visita di questo spazio “no profit” d’ arte e cultura. Galleria d’arte La Stanza Landini – Via Plana 33 Ingresso Libero

18,30-19,30 VIAGGIO NELLA VALLE DELL’ITRIA: Pinot Nero, Capocollo, Caciocavallo di Martina Franca e Pane di Altamura Salotto di 50 Sfumature di Pinot Noir – Via Emilia 83 – Isola pedonale

21-22.45 50 SFUMATURE DI SPETTACOLO Un viaggio nelle diverse arti dove danza, cinema, musica, scrittura, pittura, teatro e opera si incontrano sullo stesso palcoscenico. Ogni performance talenti diversi per altrettante emozioni. ASSEGNAZIONE PREMIO GAI TEATRO VALENTINO GARAVANI Via Emilia – Isola pedonale. Contributo di ingresso devoluto a CONTROVENTO

dalle 22 PINOT NOIR NIGHT: MUSICA, MIXOLOGY E BERE CONSAPEVOLE LA CAPPELLERIA – Portici di Piazza Duomo

DOMENICA 11 OTTOBRE

11-19 APERTURA BANCHI ASSAGGIO “50 Sfumature di Pinot Noir” Il giro del mondo attraverso la degustazione del Pinot Noir: dall’Oltrepo Pavese al Nuovo Mondo passando dalle regioni italiane e dall’Europa. SALE del RIDOTTO DEL TEATRO VALENTINO GARAVANI Vicolo del Rile – Via Emilia – Isola pedonale. RITIRO KIT DI DEGUSTAZIONE al PINOT NOIR POINT presso ITALIAN OPTIC Via Emilia 63 inizio Isola Pedonale

11-19 50 SFUMATURE DI COCKTAILS & PURA DELIZIA : la mixology firmata Mafalda Passion and Spirit con bartender professionisti che guideranno in un viaggio di gusto, tra cocktail creativi realizzati con tutti i prodotti a marchio Mafalda ma con la base PINOT NOIR. Accompagnano le creazioni dolci e salate di Pura Delizia: opere d’arte trasformate in snack.

11 TALK “CALICI DI SALUTE” Allenamento sensoriale per vivere in salute. Con: Cristina Beccaria, medicina funzionale e Grazia Civardi, psicopedagogista Salotto di 50 Sfumature di Pinot Noir – Via Emilia 83 – Isola pedonale

11-21 STREET FOOD con PROVOLONE VALPADANA DOP e PIATTI DEL TERRITORIO CORTILETTO ENAIP Via San Lorenzo – Isola pedonale

12 TALK “VINI ARMENI. LA CULTURA DEL VINO HA RADICI ANTICHISSIME” Presentazione libro – con l’autore Enrico dal Bianco, Kellermann Editore. In degustazione: Hin Areni rosso (vitigno Areni), Hin Areni bianco(vitigno Voskehat), Zulal rosso (vitigno Areni), Zulal bianco (vitigno Voskehat bianco), Hovaz rosé (vitigno Areni), Yerevan pomegranate (vino di melograno) a cura di SPIRITO ARMENO Salotto di 50 Sfumature di Pinot Noir – Via Emilia 83 – Isola pedonale

13-16 VIP & PRESS TOUR: Visita guidata alla TENUTA LE FRACCE e CASA dell’ART BRUT in collaborazione con la FONDAZIONE BUSSOLERA BRANCA

14-16-17,30 DEGUSTAZIONI GUIDATE con il SALOTTO DEL CLUB AMICI DEL SIGARO TOSCANO Degustazioni: Toscano® Originale – Spumante MC Brut Blanc de Noir; Toscano® Aquila Assolo – Spumante MC Millesimato Blanc de Noir; Toscano® Bracco/Aquila Robusto – Oltrepò Pavese Pinot Nero Rosso. CORTILETTO ITALIA Via Emilia – Isola pedonale – ad esaurimento posti

15-16 DEGUSTAZIONE ESCLUSIVA DEI VINI DI ALSAZIA a cura di ENOTECA CA’ DI SASS con la CONFRERIE DU FRANKSTEIN Saletta interna CAFFE’ DEL TEATRO – Isola pedonale

19,30-21,30 CAPPERY CHE FINALE!!! Special Light Dinner Tasting 3 Pinot Noir e 3 preparazioni gastronomiche d’autore. Prenotazione vivamente consigliata al 327 308 0452. CAPPERY Bakery & Bar – Viale Repubblica, 5 – Zona Castello

DURANTE L’EVENTO

OSPITE VIP: MADAME BARRIQUE con “La Pinot Noir”, “La Champagne” … e? BARRIQUES RESE OPERE D’ARTE ESCLUSIVE DA AMMIRARE, FOTOGRAFARE, APPREZZARE.

CORNER MERCHANDISING piccole emozioni da collezionare Sala Camino – Ridotto Teatro Valentino Garavani

CORNER WINE GAMES per vincere tanti gadget! Sala Camino – Ridotto Teatro Valentino Garavani

CONTEST PROVOLONE VALPADANA: “Provalo o provola con il Pinot” Taggaci nel tuo abbinamento perfetto ritira il gadget firmato Provolone Valpadana Dop.

Dati dell’edizione, locandine e tributo al Ridotto

50 SPN IN NUMERI

2025-ED. 6: 9038 degustazioni registrate

2026-ED 7: 107 ETICHETTE IN DEGUSTAZIONE (54 Etichette dell’Oltrepo Pavese, 36 Etichette Italiane, 17 Etichette Estere). 106 REALTÀ COINVOLTE (2 Istituzioni, 1 Fondazione Teatro Voghera, 57 Case Vinicole: 24 dell’ Oltrepo Pavese, 23 Italiane, 10 Estere, 9 eventi collaterali, 1 Casa automobilistica internazionale – main sponsor, 1 Consorzio nazionale – main sponsor, 1 Club nazionale – main sponsor, 1 Banca, 5 aziende nazionale – sponsor, 3 aziende di territorio – sponsor, 25 aziende partners: 1 ass.ne enoturistica, 1 enoteca, 1 azienda di spettacoli, 5 associazioni di Sommellerie, 2 Istituti scolastici di Voghera, 15 aziende vogheresi e pavesi).

SOCIAL: FACEBOOK: 51.048 vis. (21 giugno – 19 settembre); INSTAGRAM: 10K vis (21 luglio – 19 settembre).

Con preghiera di pubblicazione (O.d.G. Roma 74748) www.50sfumaturedipinotnoir.it Info 340 95 46 271 – [email protected]

50 Sfumature di Spettacolo: Le arti si uniscono, le emozioni prendono la scena. Presenta la serata: Maurizio Civini. Con la partecipazione di: le danzatrici di Formazioneartedanza di SSD srl, i Solisti dell’Estudiantina, la fisarmonicista Debora Sbarra, Michela Bonelli e Gege Picollo e la partecipazione straordinaria in scena di: Madame Barrique. SABATO 10 OTTOBRE ORE 21:00 Teatro Valentino Garavani Voghera (PV). Per informazioni: 3518809912. Acquisto in prevendita In città: Moroni-Via Emilia 86 o C.O.D.A.M.S. 2-Via Garibaldi 108. Online: liveticket.it. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Controvento.

ACQUA FREDDO VITIGNI PIWI Gli attrezzi per affrontare il cambiamento climatico. SUOLI PIÙ SANI, VIGNETI PIÙ FORTI, UN DOMANI PIÙ VIVO. PIWI PER UN’AGRICOLTURA PIÙ RESILIENTE. Intervengono: Prof. Attilio Scienza, Prof. Lucio Brancadoro, Dott. Enologo Nicola Blasi, Senatore Gian Marco Centinaio, Onorevole Antonella Forattini. Modera: Dott. Giulio Somma. SABATO 10 OTTOBRE ORE 10:45 Teatro Valentino Garavani, Voghera (PV). INFO: [email protected]

50 Sfumature di Pinot Noir: Si alzi il sipario!

È coperto. Eppure aperto al mondo. È al chiuso. Ma sa bene come spalancare le sue porte. Viene chiamato Ridotto, ma nulla c’entra con la sottrazione. Al contrario, è un teatrale spazio addizionale: corale, conviviale e plurale, da vivere e condividere. Un salotto urbano pensato per l’intrattenimento, l’incontro, il dialogo e il confronto. Un luogo di crescita morale, di identità collettiva, di partecipazione etica e civile. Un’agora dinamica, destinata alla comunità, dove nutrire e alimentare il senso di appartenenza.

Così è il Ridotto. E quello del Teatro Valentino Garavani non fa certo eccezione, confermandone la sua funzione. Anche perché sorto accanto a quel Teatro Sociale inaugurato nel 1845 e realizzato proprio con l’intento di divenir fulcro culturale della cittadinanza vogherese. Un teatro restaurato, rinato, riqualificato, rigenerato e oggi orgogliosamente dedicato al celebre interprete della moda internazionale. Una Bellezza Restituita. Una bellezza ritrovata.

Ed è nei rinnovati saloni del Ridotto che la settima edizione di 50 Sfumature di Pinot Noir prende forma a Voghera, entrando in scena il 10 e l’11 ottobre. Passando così da uno spirito itinerante a una modalità più stabile e incline alla conversazione. Senza perdere smalto. Anzi, acquisendo autorevolezza e valore. Perché il Pinot Noir può sedersi in salotto. Parlando diverse lingue e facendosi ascoltare. In un tintinnar di calici e bottiglie, affreschi e cristalli, fregi e stucchi.

Il Pinot Noir entra ufficialmente a far parte di un fluido ecosistema culturale. Nel quale convivono musica e canto, danza e opera, prosa e poesia, scrittura e pittura. Addirittura live, visto che la ribalta è pronta ad accogliere un’eclettica artista come Giuliana Allegretti, meglio nota come Madame Barrique: per la sua capacità di riconsegnare fascino e magia alle custodi temporanee e silenziose del vino. Vestendole d’immenso, colmandole d’incanto e trasformandole in eleganti ed eterne creazioni. Da esibire alla luce del sole.

Cinquanta sfumature di meraviglia. Da osservare, udire, toccare, versare, degustare. Infinite occasioni per scoprire il nuovo, il sorprendente e l’inatteso. Fosse pure un Pinot Noir giunto dalla Sicilia o da un Paese lontano; un cavatappi d’autore, pronto a stappare storie di terre e di uomini; un filante e fondente Provolone Valpadana, nelle sue nuance dolci o coraggiosamente piccanti. Fosse pure il piacere di spedire una speciale cartolina postale o la possibilità di passeggiare (e assaggiare) per l’isola pedonale, inanellando le vie Emilia e San Lorenzo, nonché i portici di Piazza Duomo. In un elogio all’ospitalità, all’inclusività e alla diversità, che non dimentica la locale Casa Circondariale, andando Controvento, per sfidar gli spettri dell’autismo.

Voghera torna fiera: al centro dell’Oltrepò Pavese, dell’Italia, del mondo. Sempre lì, ben salda al quel generoso e fertile 45° parallelo, vocato alla vita, alla vite e al vino. Che, talvolta, indossa persino un brillante Rosso Valentino.