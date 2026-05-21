Sinner sbarca al Roland Garros Negli ottavi il derby con Darderi?

Jannik Sinner è arrivato a Parigi per quello che è il suo obiettivo dichiarato del 2026, vincere al Roland Garros, il torneo più importante al mondo sulla terra battuta. Il numero uno al mondo ci è andato vicino l’anno scorso, sconfitto in finale dallo spagnolo Carlos Alcaraz dopo più di cinque ore di partita nella quale l’altoatesino ha avuto quattro match ball a disposizione ma non è riuscito a sfruttarne neanche uno. Stavolta Sinner è il grande favorito del torneo, sia per l’assenza del suo rivale numero uno (Alcaraz è ancora infortunato al polso e non giocherà neanche a Wimbledon) sia perchè si presenta dopo uno straordinario filotto di vittorie sulla terra battuta: Montecarlo, Madrid e Roma. E anche perchè gli avversari non sembrano riuscire a metterlo in difficoltà. Al Foro Italico soltanto il russo Medvedev è riuscito a strappargli un set. Il vero avversario di Sinner è la stanchezza, per questo sarà importante vincere senza sprecare troppe energie nei primi turni del torneo di Parigi, anche perchè essendo quello francese una delle prove dello Slam, tutte le partite si giocano al meglio dei tre set su cinque.

Il calendario

Sinner esordirà nel torneo francese lunedì o martedì contro la wild card francese Clement Tabur, numero 165 al mondo. Un debutto decisamente soft, poi al secondo turno lo aspetta probabilmente Juan Manuel Cerundolo (fratello meno forte di Francisco) oppure Fearnley, al terzo un intrigante scontro con Martin Landaluce, classe 2006. Ottavi di finale teorici contro Luciano Darderi e quarti contro uno tra Bublik, Shelton o Cobolli. Novak Djokovic possibile scontro soltanto in finale. Ossi duri come Mensik, Jodar, Fils, Ruud e Fonseca saranno affari nella parta bassa di Nole e di Zverev, testa di serie numero 2 che avrà il suo bel da fare per agguantare la finale.