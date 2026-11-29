La storia dei Nasoni di Roma, le iconiche fontanelle di ghisa: perché si chiamano così, quante sono e perché l’acqua scorre senza sosta.

Le fontane sono uno dei simboli della Città Eterna. Da quella di Trevi a quella dei Fiumi, fanno parte da sempre dell’immaginario capitolino. Splendide opere d’arte, accompagnate con discrezione da una eccezionale quantità di pittoresche, inconfondibili fontanelle. Ironicamente chiamate Nasoni, possono considerarsi i «fratelli minori» delle monumentali fontane barocche che adornano le piazze della città. E al pari di queste, ne sono diventati una vera e propria icona.

La storia dei Nasoni

Le mitiche fontanelle di ghisa con la scritta SPQR nacquero nel 1874, quando Roma, da poco diventata Capitale del Regno d’Italia, viveva un periodo di grandi trasformazioni. In quell’anno, il sindaco Luigi Panciani decise la costruzione di una rete di fontane per garantire la capillare distribuzione di acqua potabile a tutti i quartieri, al fine di migliorare le condizioni igieniche della città.

I primi modelli avevano tre teste a forma di drago dalle quali sgorgava l’acqua. In seguito, il progetto fu semplificato con l’adozione di un unico tubo ricurvo di metallo, la cannella, dalla cui caratteristica forma deriva il popolare soprannome. Oggi la maggioranza delle fontanelle romane appartiene a questa tipologia, che è appunto quella dei Nasoni propriamente detti. In centro sopravvivono ancora alcuni storici esemplari a tre teste; e ce ne sono altri, con una testa di lupa in ottone da cui fuoriesce l’acqua, risalenti agli anni 20 del XX secolo.

I Nasoni oggi: quanti sono e a cosa servono

Sul numero dei nasoni le fonti sono discordanti, ma si stima che oggi vi siano a Roma fra le 2500 e le 3000 fontanelle. L’acqua sgorga 24 ore su 24, un flusso continuo che ha l’importante funzione di alleggerire la pressione sulle tubature della vasta rete idrica cittadina. Oltre, ovviamente, a quella di fornire acqua potabile gratuita, in centro come in periferia.

Per bere dai Nasoni, i più esperti adottano un sistema ingegnoso e igienicamente impeccabile. Si tappa con un dito l’uscita principale, facendo zampillare l’acqua da un forellino che si trova nella curvatura della cannella. In questo modo, è possibile bere senza appoggiare la bocca al metallo.

Con il loro scroscio che non si ferma mai, queste onnipresenti colonnine di ghisa fanno da sottofondo sonoro alla vita quotidiana di milioni di romani. E di turisti, ben lieti di riempire la borraccia di acqua fresca e di farsi un selfie davanti a una delle icone della Capitale.

L’imponente rete di fontanelle, senza paragoni in Italia, contribuisce a fare di Roma una città d’acqua. Non a caso, un grande compositore novecentesco come Ottorino Respighi intitolò un suo famoso poema sinfonico Le fontane di Roma. E come canta Amedeo Minghi, su testo di Gaio Chiocchio, nella memorabile 1950, «il mare di questa città ha le onde e gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane». Merito, certo, delle grandi opere barocche, con le superbe statue in marmo dalle quali zampillano acque rinfrescanti. Ma un po’ merito anche dei Nasoni, simbolo ironico e sornione di una città che non smette di sorprendere.