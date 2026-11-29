Daraxonrasib, il nuovo farmaco contro il tumore al pancreas metastatico: come funziona, chi potrà riceverlo e quando sarà disponibile in Italia

Una nuova prospettiva terapeutica per uno dei tumori più aggressivi e difficili da trattare. Il daraxonrasib, commercializzato con il nome di Rasonque e sviluppato dalla società biotecnologica americana Revolution Medicines, potrebbe cambiare il trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico metastatico, una delle neoplasie per le quali le alternative terapeutiche restano particolarmente limitate.

Il 16 novembre 2026 la Commissione europea ha autorizzato l’immissione in commercio del medicinale. Il 26 novembre, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha annunciato di aver presentato all’azienda produttrice una proposta formale per consentire l’accesso anticipato alla terapia attraverso il Servizio sanitario nazionale.

L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e garantire a tutti i pazienti che soddisfano i criteri clinici la possibilità di ricevere il trattamento, indipendentemente dalla Regione di residenza. L’accordo, tuttavia, non è ancora stato raggiunto.

Che cos’è il daraxonrasib e come funziona

Il daraxonrasib appartiene a una nuova classe di farmaci oncologici progettati per contrastare l’attività delle proteine RAS, coinvolte nei meccanismi che regolano la crescita e la proliferazione delle cellule. Nel tumore del pancreas, le mutazioni del gene KRAS rappresentano una delle principali alterazioni molecolari responsabili dello sviluppo della malattia.

Per decenni queste proteine sono state considerate bersagli terapeutici estremamente difficili da colpire. La possibilità di interferire direttamente con la loro attività rappresenta quindi uno dei più importanti filoni della ricerca oncologica contemporanea.

Il daraxonrasib è un farmaco a somministrazione orale che agisce bloccando i segnali molecolari attraverso i quali le proteine RAS favoriscono la proliferazione delle cellule tumorali. Il suo meccanismo d’azione è diverso da quello della chemioterapia tradizionale e mira a rallentare la progressione della malattia intervenendo su uno dei suoi principali motori biologici.

Tumore al pancreas: i risultati della sperimentazione

A sostenere l’approvazione del medicinale sono stati i risultati dello studio clinico internazionale di fase III RASolute 302, che ha coinvolto 500 pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti a trattamento.

Secondo i dati riportati nello studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, la sopravvivenza globale mediana è stata di 13,2 mesi nei pazienti trattati con daraxonrasib, contro i 6,7 mesi di quelli sottoposti a chemioterapia.

Anche la sopravvivenza libera da progressione, ovvero il periodo durante il quale la malattia non peggiora, ha mostrato un miglioramento significativo.

Si tratta di risultati particolarmente rilevanti per una patologia caratterizzata da una prognosi spesso sfavorevole. Il farmaco non rappresenta tuttavia una cura definitiva del tumore del pancreas: i dati indicano un prolungamento della sopravvivenza nella popolazione studiata, non la guarigione dalla malattia né una durata di sopravvivenza garantita per il singolo paziente.

Chi potrà ricevere il nuovo farmaco

L’autorizzazione europea riguarda i pazienti adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che abbiano già ricevuto almeno una precedente terapia sistemica.

Il daraxonrasib non è quindi, al momento, autorizzato in Europa come trattamento di prima linea per tutti i pazienti ai quali viene diagnosticato un tumore del pancreas, né indistintamente per tutte le forme della neoplasia.

L’effettiva indicazione al trattamento dovrà essere valutata dagli oncologi sulla base delle caratteristiche della malattia, delle condizioni cliniche del paziente e delle terapie precedentemente effettuate.

Come tutti i medicinali oncologici, anche il daraxonrasib può provocare effetti indesiderati. Tra quelli più frequentemente osservati figurano diarrea, eruzioni cutanee, nausea, vomito e stomatite, un’infiammazione della mucosa della bocca.

Quando sarà disponibile il daraxonrasib in Italia

L’autorizzazione europea all’immissione in commercio non comporta automaticamente la disponibilità gratuita del farmaco attraverso il Servizio sanitario nazionale. Ogni Stato membro deve infatti definire le condizioni di prezzo e rimborsabilità dei nuovi medicinali.

Per accelerare questo percorso, l’Aifa ha proposto di ricorrere alla legge 648 del 1996, che consente, in determinate circostanze, di rendere disponibili medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale attraverso un percorso specifico di valutazione.

L’Agenzia ha già trasmesso una proposta formale all’azienda produttrice ed è in attesa di una risposta. La trattativa dovrà individuare condizioni economiche sostenibili per la sanità pubblica, consentendo al tempo stesso un accesso tempestivo alle cure.

Al 28 novembre 2026 non risulta ancora annunciata una data ufficiale per la disponibilità del daraxonrasib attraverso il Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio italiano.

Il nodo delle Regioni e delle disparità nell’accesso alle cure

A complicare il quadro è la possibilità che le singole amministrazioni regionali procedano autonomamente all’acquisto del medicinale, anticipando le decisioni nazionali.

Il Lazio ha già approvato una delibera per definire un percorso di accesso gratuito alla terapia, mentre altre Regioni, tra cui la Campania, si sono attivate per accelerare la disponibilità del trattamento.

L’Aifa ha tuttavia espresso preoccupazione per le iniziative territoriali, che potrebbero indebolire la negoziazione nazionale sul prezzo del farmaco e rendere più difficile raggiungere rapidamente un accordo sostenibile.

Il 27 novembre anche la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha ribadito la necessità di adottare una strategia condivisa con l’Aifa, chiedendo inoltre di valutare l’inserimento del daraxonrasib tra i farmaci innovativi.

Il rischio è quello di creare una sanità a due velocità, nella quale la possibilità di accedere a una terapia oncologica dipenda dalla Regione di residenza e dalle risorse economiche delle singole amministrazioni.

Cosa possono fare adesso i pazienti

In attesa della conclusione dell’iter nazionale, il punto di riferimento per i pazienti e le loro famiglie rimane l’oncologo curante. Saranno gli specialisti a valutare l’eventuale eleggibilità al trattamento e a verificare la presenza di percorsi di accesso anticipato o sperimentazioni cliniche compatibili con le condizioni del paziente.

L’approvazione europea del daraxonrasib rappresenta un importante progresso nella ricerca contro il tumore del pancreas. La prossima sfida, però, non sarà soltanto scientifica, ma anche economica e organizzativa: trasformare un’innovazione terapeutica in una possibilità di cura concretamente accessibile a tutti i pazienti che possono beneficiarne.