Nato a Livigno negli anni Settanta, l’emblematico drink invernale è tra i protagonisti delle gite in montagna e delle settimane bianche degli italiani. Storia e curiosità di una bevanda cult della stagione fredda.

Liquore allo zabaione, brandy e panna montata. E un nome che dice tutto. Questa la formula del bombardino, popolare cocktail di montagna e fedele amico di chi, stanco e infreddolito, approda agli impianti di risalita o ai rifugi alpini e appenninici. La corroborante bevanda delle nevi ha restituito calore ed energia a generazioni di sciatori e di escursionisti. Non di rado, la si trova anche nei locali cittadini, specie nelle fredde aree dell’entroterra. Servito rigorosamente caldo, si candida a essere uno dei protagonisti dei prossimi mesi. Ma come nasce questo re dell’inverno?

Le origini a Livigno negli anni Settanta

Il bombardino nacque a Livigno nei primi anni Settanta. Nella nota località montana in provincia di Sondrio, presso il rifugio Il Mottolino, fu inventato un cocktail bollente a base di latte, whisky e liquore a base di zabaione. I primi assaggiatori lo avrebbero definito «una bombarda», da cui il nome. Il drink si diffuse rapidamente nelle località sciistiche dell’arco alpino, apprezzato come goloso rimedio al freddo intenso delle vette innevate.

L’ingrediente segreto: lo zabaione o il Vov

Cuore del bombardino è lo zabaione caldo. Oppure il Vov, mitico liquore all’uovo: una storica bevanda nata a Padova a metà del XIX secolo. Fu inventato dal pasticciere Gian Battista Pezziol per recuperare i tuorli d’uovo avanzati dalla produzione di torrone. Il nome Vov deriva dal dialetto veneto, vovi, che significa appunto uova. Il calore dell’alcol, unito alle proteine dei tuorli, fa di questo liquore la base ideale per un cocktail destinato a dare conforto ed energia quando la colonnina scende sotto lo zero.

Le varianti per ogni gusto

Del bombardino esistono numerose varianti; tra le più diffuse spiccano quelle al caffè, al rum e al whisky. Sempre a base di zabaione o di Vov, si adatta a ogni gusto e a diversi momenti della giornata. Nelle baite alpine come nelle caffetterie dei paesini appenninici, il bicchiere di vetro con la densa crema gialla sormontata da un ricciolo di panna è una presenza costante. Una deliziosa sferzata di calore mentre fuori nevica.