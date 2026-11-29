Lunedì 30 novembre scadono le rate della rottamazione-quater, della quinquies e dei piani di riammissione. Cambiano le regole sui ritardi, i giorni di tolleranza e le condizioni per non perdere i benefici fiscali. Ecco cosa sapere e come pagare.

Triplo appuntamento con il Fisco per famiglie, professionisti, titolari di partita IVA e imprese. Lunedì 30 novembre 2026 scadono contemporaneamente tre rate relative alle diverse edizioni della rottamazione delle cartelle esattoriali, il meccanismo di definizione agevolata che consente ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti beneficiando di uno sconto sulle somme originariamente richieste.

A ricordare l’appuntamento è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La scadenza interessa sia chi ha aderito alla rottamazione-quater sia chi ha beneficiato della successiva riammissione, oltre ai contribuenti che hanno scelto la rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Attenzione, però: se la data del versamento è identica, non lo sono le conseguenze del mancato pagamento. Per alcuni contribuenti è previsto un margine di tolleranza che permette di versare quanto dovuto fino al 7 dicembre, mentre per altri il 30 novembre rappresenta il termine da rispettare. Anche le condizioni che determinano la perdita delle agevolazioni sono differenti.

Rottamazione cartelle 2026: le tre rate in scadenza il 30 novembre

L’appuntamento di fine novembre riguarda tre differenti piani di definizione agevolata. I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quater, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, sono chiamati a versare la quattordicesima rata, mentre per coloro che hanno beneficiato della riammissione nel 2025 è in calendario il pagamento della sesta rata.

Per chi ha aderito alla rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, scade invece la terza rata.

L’importo da versare è indicato nella Comunicazione delle somme dovute trasmessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito dell’accoglimento della domanda di adesione.

Rottamazione-quater: chi può pagare fino al 7 dicembre

Per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quater e per quelli successivamente riammessi alla misura resta in vigore il periodo di tolleranza di cinque giorni previsto dalla normativa.

Poiché il quinto giorno successivo alla scadenza del 30 novembre coincide con sabato 5 dicembre, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Saranno quindi considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 7 dicembre 2026.

Superata questa data, anche il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata. Lo stesso vale in caso di versamento di un importo inferiore a quello previsto.

Non è quindi sufficiente aver rispettato tutte le precedenti scadenze: una sola inadempienza può compromettere l’intero piano di rottamazione.

Rottamazione-quinquies: cosa cambia per i cinque giorni di tolleranza

Differenti sono le disposizioni previste per la rottamazione-quinquies, che consente di dilazionare il debito fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite nell’arco di nove anni.

Per questa misura, i cinque giorni di tolleranza si applicano esclusivamente al pagamento in un’unica soluzione o all’ultima rata del piano sottoscritto. Non valgono, invece, per le rate intermedie.

Di conseguenza, per i contribuenti chiamati a versare la terza rata della quinquies, qualora questa non coincida con l’ultima del piano, la scadenza da rispettare è quella del 30 novembre 2026.

Potrà invece beneficiare del termine del 7 dicembre chi ha scelto un piano di pagamento articolato in tre rate e si appresta quindi a saldare definitivamente il proprio debito.

Rottamazione-quinquies: quando si perdono le agevolazioni

La quinta edizione della definizione agevolata introduce maggiore flessibilità rispetto alla precedente sul numero delle rate non versate.

La decadenza scatta in caso di mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano.

Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata da chi non ha rispettato uno dei precedenti appuntamenti, fissati al 31 luglio e al 30 settembre 2026. Un’ulteriore inadempienza potrebbe determinare la perdita dei benefici.

La possibilità di saltare una rata senza decadere immediatamente non equivale, tuttavia, alla cancellazione dell’importo dovuto.

Cosa succede se non si paga la rottamazione delle cartelle

La perdita dei benefici della definizione agevolata può avere conseguenze economiche significative.

La rottamazione permette infatti, secondo la tipologia del debito, di regolarizzare la propria posizione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Restano dovuti il capitale e le eventuali spese di notifica e delle procedure esecutive, oltre agli interessi previsti per il pagamento rateale.

In caso di decadenza, vengono meno gli sconti riconosciuti dalla sanatoria e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può riprendere le attività di recupero del credito, comprese le procedure cautelari ed esecutive previste dalla legge.

Le somme già pagate non vengono perse, ma sono considerate anticipi sul debito complessivo.

Un’ulteriore differenza riguarda la possibilità di ottenere una nuova dilazione. Mentre per la quater e i riammessi la rateizzazione ordinaria rimane possibile nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per i debiti oggetto della rottamazione-quinquies decaduta non è consentito accedere a una nuova rateizzazione ordinaria.

Rottamazione cartelle: cosa fare se non si riesce a pagare l’intera rata

Chi si trova in difficoltà economica e non dispone della liquidità necessaria per sostenere l’intero piano può valutare il servizio ContiTu, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Lo strumento permette di selezionare soltanto alcune delle cartelle comprese nella definizione agevolata e ottenere nuovi moduli di pagamento, con importi ricalcolati.

In questo modo è possibile conservare le agevolazioni per i debiti che si sceglie di continuare a pagare. Per quelli esclusi dal nuovo piano, invece, riprenderanno le ordinarie attività di riscossione.

Come recuperare i bollettini della rottamazione

I contribuenti che hanno smarrito i moduli di pagamento possono recuperarli attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).

È possibile anche richiedere l’invio della documentazione tramite posta elettronica attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del portale, allegando un documento di riconoscimento.

Prima di procedere al versamento è opportuno verificare che il modulo corrisponda alla rata effettivamente in scadenza.

Come e dove pagare le rate della rottamazione

Il versamento può essere effettuato attraverso numerosi canali fisici e digitali: banche, uffici postali, home banking, sportelli Atm abilitati, tabaccherie e ricevitorie aderenti al circuito pagoPA.

Sono disponibili anche il servizio Paga online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’app Equiclick e gli sportelli territoriali dell’ente, accessibili previo appuntamento.

Chi ha attivato la domiciliazione bancaria dovrà invece assicurarsi che sul conto corrente siano disponibili fondi sufficienti già alla scadenza ordinaria del 30 novembre.

Rottamazione cartelle 2026: le prossime scadenze

Per i contribuenti che hanno sottoscritto piani di pagamento pluriennali, il calendario proseguirà anche nel 2027.

Il prossimo appuntamento della rottamazione-quinquies è fissato al 31 gennaio 2027, mentre per la rottamazione-quater e i piani di riammissione la successiva scadenza ordinaria è quella del 28 febbraio 2027, fatti salvi gli slittamenti previsti per i giorni festivi.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto sul proprio portale un calendario aggiornato delle definizioni agevolate, attraverso il quale è possibile consultare le date dei versamenti e inserirle nella propria agenda digitale.

Resta fondamentale verificare le condizioni del proprio piano: con tre misure contemporaneamente in vigore, confondere le regole sui ritardi e sulla tolleranza potrebbe costare molto più dell’importo di una singola rata.