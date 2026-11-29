Non è soltanto una questione di furti, rapine o aggressioni. L’insicurezza urbana si misura anche attraverso quello che non accade più: una passeggiata dopo cena, un aperitivo con le amiche, il tragitto a piedi dalla stazione a casa, una vetrina illuminata fino a tarda sera. Piccole libertà quotidiane alle quali si rinuncia, spesso senza nemmeno accorgersene.

Si cambia marciapiede, si allunga il percorso per evitare una determinata strada, si condivide la posizione in tempo reale con amici e familiari. Si sceglie un ristorante anche in base alla possibilità di parcheggiare nelle vicinanze. Si prende un taxi per un tragitto che fino a qualche anno fa si sarebbe percorso tranquillamente a piedi.

E poi ci sono i commercianti, che devono fare i conti con il costo delle telecamere, delle serrande rinforzate, delle assicurazioni e della vigilanza privata. Perché la sicurezza, oltre a essere un diritto, rischia di diventare una voce sempre più consistente nel bilancio delle famiglie e delle imprese.

Da Milano a Roma, passando per Bologna, il dibattito sulla vivibilità delle grandi città italiane riguarda ormai qualcosa di più profondo della cronaca nera: il rapporto tra i cittadini e lo spazio pubblico.

La paura di uscire di casa, soprattutto tra i giovani

Secondo il primo rapporto Univ-Censis sulla sicurezza fuori casa, pubblicato nel 2025, il 38,1% degli italiani ha rinunciato almeno una volta a uscire per paura che potesse accadergli qualcosa di grave.

Il dato sale al 52,1% nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Proprio quella che, per ragioni anagrafiche e sociali, dovrebbe vivere maggiormente la città, frequentarne i locali, utilizzarne i mezzi pubblici e animarne le strade.

Il 59° Rapporto Censis, sempre del 2025, aggiunge altri elementi: il 74,6% dei giovani ritiene che negli ultimi cinque anni muoversi per strada sia diventato più pericoloso, mentre il 67,1% dichiara di avere paura quando torna a casa di notte.

La paura diventa così un criterio attraverso il quale organizzare la propria giornata. Non determina soltanto dove andare, ma anche a che ora rientrare, con chi uscire e quanto spendere per farlo.

E se per chi dispone di un’automobile o può permettersi un taxi esistono alternative, per uno studente fuori sede, un lavoratore della ristorazione o un dipendente che termina il turno a tarda sera, la possibilità di scegliere è decisamente più limitata.

Milano, Roma e Bologna: cosa raccontano i numeri della criminalità

L’Indice della criminalità 2026 del Sole 24 Ore, elaborato sui dati del ministero dell’Interno relativi al 2025, restituisce una fotografia articolata del fenomeno.

Milano registra 228.287 denunce, pari a circa 7.017 reati ogni 100 mila abitanti. Roma ne conta 257.483, con un’incidenza di 6.094 ogni 100 mila residenti, mentre Bologna arriva a 62.058 denunce, pari a 6.059 ogni 100 mila abitanti.

Eppure, a livello nazionale, i reati denunciati nel 2025 sono diminuiti dell’1,8% rispetto all’anno precedente. I dati provvisori del primo semestre 2026 indicano un’ulteriore flessione del 9,9%. Anche Roma e Bologna hanno registrato una diminuzione delle denunce nel 2025, rispettivamente del 5,3% e dello 0,3%, mentre Milano ha segnato un incremento dello 0,6%.

Quasi la metà dei reati denunciati in Italia si concentra comunque nelle aree metropolitane, dove alla popolazione residente si aggiungono ogni giorno studenti, pendolari e turisti.

La percezione dell’insicurezza non coincide necessariamente con l’andamento statistico della criminalità. Ma sarebbe riduttivo liquidarla come una semplice impressione. Un borseggio, una rapina o un’aggressione possono modificare le abitudini di chi ne è vittima per mesi, se non per anni. E condizionare anche quelle delle persone che gli stanno intorno.

Milano, quando persino il Quadrilatero della moda abbassa le serrande

Nell’ottobre 2026 le immagini delle boutique del lusso milanese con le saracinesche abbassate e le vetrine protette da pannelli di legno hanno fatto il giro d’Italia.

Dopo un fine settimana di disordini, alcuni dei marchi più prestigiosi del Quadrilatero della moda hanno preferito sospendere anticipatamente l’attività. Il 19 ottobre Hermès e Chanel avevano chiuso alle 14. Il fine settimana successivo anche la Rinascente aveva anticipato la chiusura alle 15, mentre altri esercizi commerciali avevano rafforzato la sicurezza agli ingressi.

Una situazione eccezionale, certo, legata a specifici episodi di tensione. Ma anche un’immagine significativa per una città che ha costruito buona parte della propria identità internazionale sul commercio, sulla moda e sulla capacità di attrarre visitatori.

Se una grande maison può permettersi personale addetto alla sicurezza, sistemi di sorveglianza sofisticati e assicurazioni, lo stesso non vale necessariamente per la tabaccheria di quartiere, il piccolo negozio di abbigliamento o il bar a conduzione familiare.

Per queste attività, anche una sola vetrina infranta può compromettere il bilancio di un mese di lavoro.

La tassa invisibile dell’insicurezza

Un’indagine di Confcommercio pubblicata nell’ottobre 2026 racconta quanto il problema incida concretamente sulla vita degli imprenditori.

Il 34,8% delle attività commerciali e dei pubblici esercizi intervistati ha già subito un furto con spaccata. Tra queste, il 59,4% è stato colpito almeno due volte. Un imprenditore su due teme che possa accadere nei prossimi mesi.

Il 42,4% ha sostenuto spese supplementari per proteggere la propria attività, investendo in sistemi di videosorveglianza, vigilanza privata, porte blindate e serrande rinforzate.

È quella che si potrebbe definire la tassa invisibile dell’insicurezza: un costo che non compare nelle leggi di Bilancio, ma che si aggiunge agli affitti, alle bollette, agli stipendi e alle imposte.

E che non riguarda soltanto chi possiede un’attività commerciale. Riguarda anche chi installa un antifurto in casa, chi preferisce spendere per un parcheggio custodito, chi rinuncia ai mezzi pubblici la sera o chi paga un taxi per sentirsi più tranquillo.

Il paradosso è che la possibilità di sentirsi sicuri rischia di diventare direttamente proporzionale alla disponibilità economica.

Roma, le serrande abbassate per protesta

Il 19 novembre, a Torpignattara, commercianti e residenti hanno scelto di protestare contro gli episodi di violenza nel quartiere abbassando le serrande delle attività e scendendo in strada.

Nelle settimane precedenti, anche all’Esquilino e nella zona della stazione Termini erano stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine, con interventi contro borseggi, furti negli esercizi commerciali e rapine.

A San Lorenzo, invece, il dibattito riguarda anche la difficile convivenza tra la vita notturna, le esigenze dei commercianti e quelle dei residenti. Il 25 novembre, ai microfoni di Radio Roma, il commerciante e rappresentante del comitato di quartiere Paolo Innocenti ha descritto una situazione logorante, nella quale il rumore della movida si prolunga fino alle ore in cui iniziano gli interventi di pulizia delle strade.

Tre quartieri diversi, tre declinazioni dello stesso problema: come garantire la fruibilità dello spazio pubblico senza trasformare intere porzioni della città in aree da evitare in determinate fasce orarie.

Perché un quartiere non smette di essere una comunità quando cala il sole. Ci sono persone che rientrano dal lavoro, bambini che tornano dalle attività sportive, anziani che hanno bisogno di fare la spesa e lavoratori che iniziano il proprio turno proprio quando gli altri lo terminano.

Bologna e il paradosso della città che non vive più di notte

A Bologna, città universitaria per eccellenza, il dibattito ha assunto una connotazione quasi antropologica.

Già a settembre Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna e storico ristoratore cittadino, aveva denunciato il progressivo svuotamento delle strade dopo la mezzanotte. Un cambiamento che, secondo il rappresentante dei commercianti, dipende da molteplici fattori: le abitudini delle nuove generazioni, l’invecchiamento della popolazione, una diversa composizione dei frequentatori del centro e gli effetti della pandemia sulla socialità.

Negli ultimi sei anni, nell’area metropolitana bolognese hanno cessato l’attività 1.360 negozi, di cui 683 nel capoluogo.

In alcune zone, come la Bolognina, i commercianti hanno inoltre raccontato alla stampa locale di preferire essere almeno in due al momento della chiusura serale, per timore di vandalismi, molestie o altri episodi spiacevoli.

Ancora il 24 novembre, Confcommercio Ascom Bologna ha rilanciato l’allarme sulla moltiplicazione degli spazi commerciali vuoti nel centro cittadino, evidenziando, accanto agli affitti elevati e alle difficoltà economiche, la necessità di contrastare il degrado e migliorare la sicurezza.

Il rischio è quello di innescare un circolo vizioso: meno negozi aperti, meno persone per strada, minore presidio spontaneo del territorio. E, di conseguenza, meno voglia di frequentare determinate zone.

La desertificazione commerciale: 156 mila negozi scomparsi

Tra il 2012 e il 2025, secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio pubblicata nel marzo 2026, in Italia sono scomparsi circa 156 mila negozi e attività di commercio ambulante.

Le ragioni sono molteplici: la concorrenza dell’e-commerce, l’aumento dei costi di gestione, gli affitti, il mutamento delle abitudini di consumo e le difficoltà del ricambio generazionale.

Non tutte le serrande abbassate sono quindi una conseguenza dell’insicurezza. Ma tutte contribuiscono a modificare il paesaggio urbano.

Una farmacia aperta, un’edicola, una panetteria, un bar di quartiere non sono soltanto esercizi commerciali. Sono punti di riferimento, luoghi di incontro e presenze riconoscibili. Illuminano le strade, generano passaggio e mantengono vive le relazioni tra chi abita nello stesso territorio.

Non a caso, il 16 novembre 2026 il Comune di Milano e Confcommercio hanno avviato una collaborazione per contrastare la desertificazione commerciale e il degrado sociale, riconoscendo il ruolo delle attività di prossimità nella sicurezza e nella vitalità dei quartieri.

Una strada con dieci negozi aperti non è necessariamente immune dalla criminalità. Ma una strada con dieci vetrine vuote è anche una strada nella quale vengono meno altrettante occasioni di incontro e di controllo sociale informale.

Il cortocircuito della movida

Da una parte si chiede che le città siano più vive, dall’altra si moltiplicano le richieste di limitare la vita notturna. Si invocano strade frequentate e illuminate, ma si discutono restrizioni agli orari dei locali, alla vendita di alcolici e alle attività serali.

Le ragioni dei residenti sono comprensibili: nessuno dovrebbe essere costretto a convivere quotidianamente con schiamazzi, risse, vandalismi o marciapiedi trasformati in discariche a cielo aperto.

Ma la movida non coincide necessariamente con il degrado, così come il silenzio non è sinonimo di sicurezza.

Il problema è distinguere tra chi vive la città e chi ne compromette la vivibilità. Tra chi frequenta un locale per incontrare gli amici e chi approfitta della concentrazione di persone per commettere reati.

Una città che risponde alle criticità esclusivamente attraverso la riduzione delle occasioni di socialità rischia di penalizzare anche chi rispetta le regole.

La libertà di una donna si misura anche dopo il tramonto

C’è poi una dimensione dell’insicurezza urbana che difficilmente entra nelle statistiche economiche: quella femminile.

Mandare un messaggio quando si arriva a casa, telefonare a qualcuno mentre si attraversa una strada deserta, rinunciare alle cuffie per poter sentire ciò che accade intorno, scegliere il vagone della metropolitana in base alle persone presenti.

Sono gesti entrati nella quotidianità di molte donne, tanto da essere considerati normali accorgimenti.

Ma quanto è realmente libera una persona che deve organizzare i propri spostamenti in funzione del rischio percepito?

La possibilità di attraversare la propria città senza dover continuamente valutare percorsi alternativi, orari e strategie di protezione è una componente concreta dell’autonomia individuale. E non dovrebbe essere considerata un privilegio riservato a chi può permettersi un’automobile, un taxi o un’abitazione in un quartiere meglio servito.

Il diritto alla città, anche di sera

Più illuminazione pubblica, trasporti notturni efficienti, presidi delle forze dell’ordine, sostegno ai commercianti, recupero degli immobili abbandonati e interventi sulle situazioni di disagio sociale sono strumenti diversi, ma complementari.

La sicurezza urbana non si esaurisce nel numero delle telecamere installate o delle pattuglie presenti sul territorio. Dipende anche dalla capacità di mantenere vivi i quartieri, garantire servizi e impedire che determinate aree vengano progressivamente abbandonate da chi le abita.

Perché il costo dell’insicurezza non si misura soltanto contando i reati commessi, i danni alle vetrine o le denunce presentate. Si misura anche contando le cene alle quali si è rinunciato, le passeggiate mai fatte, i negozi che non hanno riaperto, le amicizie coltivate meno e le strade che si è smesso di percorrere. Una città non è davvero vivibile soltanto quando diminuiscono i reati. Lo è quando i suoi abitanti possono tornare a scegliere come trascorrere il proprio tempo senza che sia la paura a decidere per loro.