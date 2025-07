Cinque libri imperdibili che diventeranno film e serie TV

Il rapporto tra cinema e letteratura è da sempre un fertile terreno di scambio artistico, dove le pagine scritte trovano nuova vita attraverso la magia delle immagini sul grande schermo. Adattare romanzi già affermati per il cinema permette di raccontare storie amate da un pubblico vasto, offrendo allo spettatore un’esperienza immersiva che coniuga la profondità della narrazione con la forza visiva.

Ecco cinque titoli pronti a passare dalla pagina allo schermo.

Project Hail Mary

Project Hail Mary racconta la storia di Ryland Grace, un uomo che si risveglia solo a bordo di un’astronave in missione disperata per salvare la Terra da una catastrofe imminente causata da una misteriosa crisi energetica solare. Tra sfide scientifiche, scoperte sorprendenti e una lotta contro il tempo, Grace dovrà affidarsi al proprio ingegno e a un inaspettato alleato alieno per portare a termine la missione. La trasposizione cinematografica vede Ryan Gosling nei panni del protagonista, portando sul grande schermo questa avvincente avventura di fantascienza e speranza.

Una di famiglia

The Housemaid (in italiano Una di famiglia) è un thriller psicologico che segue Millie Calloway, una giovane donna che accetta un lavoro come domestica in una lussuosa villa, scoprendo presto che dietro l’apparenza di perfezione si nascondono segreti pericolosi e manipolazioni inquietanti. Tra tensioni psicologiche e giochi di potere, Millie lotta per la propria sopravvivenza in un ambiente che si rivela sempre più ostile. La trasposizione cinematografica vede Sydney Sweeney nel ruolo principale, portando sul grande schermo questa intensa storia di suspense e inganni.

People we meet on vacation

People We Meet on Vacation è un romanzo che racconta la storia di Poppy e Alex, due amici inseparabili che ogni estate condividono viaggi indimenticabili, esplorando luoghi nuovi e rafforzando il loro legame unico. Tra momenti di gioia, incomprensioni e riflessioni sul passato, la narrazione esplora il confine sottile tra amicizia e amore, mettendo in luce come i legami più profondi spesso nascano nei momenti di pausa dalla vita quotidiana. Uno dei due protagonisti sarà interpretato da Tom Blyte, che ha indossato i panni del presidente Snow nell’adattamento del primo prequel della saga di Hunger Games.

La donna della cabina numero 10

La donna della cabina numero 10 di Ruth Ware è un avvincente thriller psicologico che segue Laura, una giornalista di viaggio che, durante una crociera di lusso, assiste a un evento inquietante: la possibile sparizione di una passeggera. Mentre cerca di scoprire la verità, Laura si trova invischiata in una rete di sospetti, inganni e misteri, mettendo in discussione la propria sanità mentale. La trasposizione cinematografica vede Keira Knightley nei panni della protagonista, pronta a portare su Netflix tutta la tensione e il ritmo serrato di questo thriller mozzafiato.

Margo ha problemi di soldi

Margo ha problemi di soldi segue Margo Millet, una ventenne californiana che, dopo una relazione con il suo professore universitario, rimane incinta e decide di tenere il bambino, Bodhi. Nonostante le difficoltà economiche e sociali, Margo affronta la maternità con determinazione, cercando soluzioni creative per sostenere se stessa e il figlio. La storia è stata adattata in una serie televisiva da Apple TV+, con Elle Fanning nel ruolo di Margo e Nicole Kidman come produttrice esecutiva.