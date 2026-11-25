Quando nel dicembre del 1967 “Indovina chi viene a cena?” debuttò nelle sale cinematografiche americane non era una semplice commedia brillante, ma una scommessa politica e culturale capace di affrontare un tabù ancora scottante. A colpi di leggerezza.

Solo pochi mesi prima, infatti, la Corte Suprema degli Stati Uniti, aveva finalmente dichiarato incostituzionali le leggi che vietavano i matrimoni interrazziali. E nello stesso decennio, Martin Luther King aveva vinto il Premio Nobel per la pace.

I retroscena del capolavoro diretto da Stanley Kramer sono parecchi.

Spencer Tracy, “papà della futura sposa” era gravemente malato durante le riprese: la produzione lo assicurò a costi proibitivi lavorando esclusivamente al mattino, quando le energie dell’attore glielo permettevano. Spencer Tracy, il cui aspetto e carattere ispirarono molti anni più tardi il personaggio di Carl in Up!, morì diciassette giorni dopo la fine delle riprese. Katharine Hepburn, la madre della futura sposa, compagna di Tracy sia nella vita che nella pellicola, recitò la scena finale, guardando l’uomo che amava pronunciare quelle parole come se fossero un testamento spirituale, con una commozione talmente sincera da farle vincere l’Oscar.

A distanza di quasi sessant’anni, il testo di William Arthur Rose torna a calcare le scene con una rinnovata veste teatrale. Dal 26 novembre al 6 dicembre 2026 il Teatro Manzoni di Milano ne ospita l’adattamento firmato da Mario Scaletta (che salirà sul palco nei panni di Padre Ryan) e diretto da Guglielmo Ferro. Protagonisti Cesare Bocci e Vittoria Belvedere nei ruoli che furono di Spencer Tracy e Katharine Hepburn.

La trama mantiene la stessa struttura brillante e provocatoria: quando la loro figlia a cui hanno sempre inculcato valori di estrema libertà, gli presenta il fidanzato con un colore di pelle diverso dalla loro, i coniugi Drayton, vedono crollare l’equilibrio tra teorici ideali sempre proclamati e concreta realtà.

L’adattamento di Mario Scaletta regala allo spettacolo un respiro fresco e attualissimo, oltre che divertente.

“Nel mio adattamento ho scelto di alleggerire i riferimenti più strettamente legati agli anni Sessanta per restituire un linguaggio più diretto e contemporaneo, spostando il baricentro dal concetto passivo di tolleranza a quello ben più profondo di comprensione”. Racconta Scaletta.

Sono passati sessant’anni da quella cena, in quel di San Francisco, ma possiamo realmente affermare che certi atteggiamenti siano davvero cambiati? Dietro a un apparente apertura mentale, quanti “liberali” Matt Drayton, oggi, sono davvero pronti ad accogliere le diversità anche quando bussano alla loro porta? Quanti realmente, come Il padre della futura sposa, saprebbero pronunciare con amore lo stesso discorso privo di pregiudizi? Perché oggi, come allora, soltanto una cosa sarebbe peggio di qualsiasi obiezione sul matrimonio. Che i due innamorati, due esseri meravigliosi, pur sapendo ciò che li aspetterà in futuro, ma sicuri di ciò che provano, decidessero di non sposarsi.