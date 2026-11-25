A settantasei anni Peter Gabriel conserva una qualità che molti musicisti perdono ben prima di raggiungere la maturità artistica: la curiosità. Quella disposizione a interrogare il mondo, a lasciarsi sorprendere dalle sue trasformazioni, a cercare nella musica qualcosa che vada oltre la rassicurante riproposizione di un’identità acquisita. A soli tre anni da i/o, un intervallo quasi irrisorio se rapportato alle sue abitudini discografiche, o\i restituisce il ritratto di un artista ancora pienamente immerso nel proprio tempo, capace di misurarsi con le inquietudini della contemporaneità attraverso canzoni di notevole spessore musicale ed emotivo.

Il nuovo lavoro completa idealmente il precedente, dando vita a un corpus di venticinque composizioni. Il rovesciamento del titolo suggerisce una diversa direzione dello sguardo: dall’interiorità verso il mondo e dal mondo verso l’interiorità, in un continuo scambio di informazioni, sensazioni ed esperienze. Gabriel affronta le prospettive aperte dall’intelligenza artificiale, le possibilità di manipolazione del pensiero, il rapporto con la natura, la precarietà dell’esistenza e la necessità di ridefinire il nostro posto nell’universo.

Sarebbe tuttavia riduttivo considerare o\i soprattutto per la portata delle sue riflessioni filosofiche. La vera ricchezza dell’album risiede nella qualità delle canzoni, nella capacità di trasformare questioni complesse in materia sonora, di conferire una dimensione sensoriale persino alle più astratte delle intuizioni.

Put the Bucket Down è, in questo senso, uno dei risultati più convincenti dell’intero lavoro. Una composizione nella quale riaffiora prepotentemente il Gabriel più inventivo, quello capace di rendere seducente l’anomalia ritmica, di far convivere l’irregolarità di una pulsazione elettronica con l’immediatezza di una melodia memorabile. Il basso di Tony Levin, la chitarra di David Rhodes, le stratificazioni delle tastiere e il progressivo ampliamento dello spazio orchestrale concorrono alla costruzione di un brano tanto sofisticato quanto fisicamente coinvolgente.



Prezioso il contributo dei fiati, con Paolo Fresu presente nel Bright-Side Mix. Si ritrova qui quella particolare concezione del ritmo che attraversa tutta la sua produzione: una forza generatrice attorno alla quale la canzone prende forma, acquista movimento, muta prospettiva. Una splendida canzone, nella quale si riconoscono i tratti migliori della scrittura di Gabriel senza che il richiamo al passato diventi nostalgia.

Non meno affascinante è Been Undone, posta in apertura, con la sua atmosfera sospesa e il carattere quasi liturgico delle tastiere. Il brano si sviluppa lentamente, acquisendo consistenza ritmica e profondità espressiva. La voce si fa interprete di uno smarrimento che riguarda la condizione umana nella sua interezza.

La dimensione cinematografica della scrittura gabrieliana trova un’espressione particolarmente significativa in What Lies Ahead, composizione dalla lunga gestazione, già affiorata negli anni precedenti e ora approdata alla sua veste discografica. Gli archi ne accentuano il carattere malinconico, mentre il canto sembra interrogare un orizzonte che si allontana ogni volta che tentiamo di raggiungerlo. È uno di quei momenti in cui Gabriel riesce a restituire attraverso la musica la sensazione dell’attesa, il mistero di qualcosa che sta per accadere e di cui ignoriamo ancora la natura.

Till Your Mind Is Shining introduce un’altra sfumatura nella complessa geografia emotiva dell’album, mentre Won’t Stand Down riafferma la dimensione civile di un artista che non ha mai separato completamente la propria ricerca estetica dall’impegno politico. L’urgenza del messaggio si traduce in una scrittura più esplicita, nella quale la musica assume anche la funzione di chiamata alla responsabilità collettiva.

Decisamente trascinante è Who Are We Talking To?, episodio che riporta alla memoria il Gabriel degli anni Ottanta, la sua capacità di combinare funk, poliritmie, elettronica e sensibilità pop. Le percussioni, le incursioni della chitarra e il gioco delle voci conferiscono alla composizione una vitalità contagiosa. Gabriel conosce il valore comunicativo del corpo, del movimento, della danza: anche quando affronta questioni esistenziali, sa che la musica può raggiungere una verità attraverso il ritmo prima ancora che attraverso le parole.

Di tutt’altra natura la bellissima Yes, It Will Go, una ballata nella quale il pianoforte, la voce e la delicatezza dei fiati disegnano uno spazio di rara intimità. Il tema dell’impermanenza, della dissoluzione di tutto ciò che crediamo destinato a durare, viene affrontato senza enfasi. Gabriel sembra ritrovare quella particolare intensità emotiva che aveva reso indimenticabili pagine come Here Comes the Flood, Mercy Street.

Con One by One, che nella versione Bright-Side sfiora i dieci minuti, emerge invece il piacere di una forma musicale sottratta alle convenzioni della durata. Gabriel si concede il tempo necessario per articolare il proprio discorso, e in questa disponibilità a dilatare il tempo musicale che si avverte la libertà conquistata dall’artista.

Interessante il cambio di registro di A Hard Lesson, dove le componenti elettroniche incontrano una matrice blues rielaborata attraverso una sensibilità contemporanea.

Face the Wall appartiene invece alle pagine più raccolte dell’opera. L’invecchiamento, il confronto con il limite e la consapevolezza della morte acquistano il peso di un’esperienza vissuta. Il canto di Gabriel possiede oggi una qualità espressiva diversa da quella dei suoi anni giovanili: meno incline all’esplosione drammatica, più interessato alle sfumature, al peso specifico delle parole.

In I Belong to the Sky il sentimento di appartenenza a qualcosa di più vasto dell’individuo apre una prospettiva ulteriore, mentre Looking for the Happy, con la sua luminosità melodica e l’esuberanza dei fiati, rivendica la possibilità della gioia anche in un presente attraversato da profonde inquietudini.

A chiudere il percorso è Sacrament, forse l’episodio più enigmatico dell’album. L’atmosfera austera, il carattere quasi recitativo della voce e la tensione verso una dimensione che trascende la realtà immediatamente percepibile riconducono ad alcune delle zone più oscure e misteriose della sua produzione. Una conclusione che lascia aperti gli interrogativi accumulati nel corso del disco, sottraendosi alla tentazione di offrire risposte definitive.

Naturalmente, una parte essenziale del fascino di o\i deriva dalla straordinaria comunità musicale che circonda Gabriel. Tony Levin, David Rhodes e Manu Katché rappresentano molto più di una sezione strumentale collaudata: sono depositari di un linguaggio condiviso, costruito attraverso decenni di collaborazione. A loro si aggiungono personalità come Brian Eno, Paolo Fresu e numerosi altri interpreti, oltre agli interventi della New Blood Orchestra e delle formazioni corali.

La doppia interpretazione sonora delle composizioni, affidata principalmente a Mark “Spike” Stent per il Bright-Side Mix e a Tchad Blake per il Dark-Side Mix è un modo per ricordare quanto il lavoro di produzione costituisca parte integrante del processo compositivo.

La bellezza di o\i risiede anche nella sua condizione di opera della maturità, nella possibilità di riunire esperienze musicali, culturali e umane accumulate nell’arco di oltre mezzo secolo senza trasformarle in un esercizio retrospettivo. Della stagione più avventurosa di Gabriel rimane soprattutto il desiderio di conoscere, di esplorare le zone di confine fra linguaggi differenti, di assegnare alla tecnologia una funzione creativa anziché meramente ornamentale.

In un momento storico nel quale si discute della possibilità che le macchine arrivino a riprodurre la creatività umana, Gabriel risponde con un’opera nella quale la sofisticazione tecnologica è continuamente attraversata dal calore della voce, dall’imprevedibilità del ritmo, dalla memoria e dalla coscienza della propria finitezza.

A quasi cinquant’anni dall’inizio della sua carriera solista, Peter Gabriel ha ancora qualcosa di importante da dire. E, soprattutto, ha ancora la capacità di dirlo attraverso magnifiche canzoni.