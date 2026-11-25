La cura dell’obesità entra in una nuova fase. E il tema non è più soltanto la disponibilità di farmaci sempre più efficaci, ma la possibilità di renderli accessibili anche a chi non può permettersi di pagarli. Due iniziative, una regionale e una nazionale, provano a rispondere a questa esigenza. La Lombardia ha appena stanziato 2,4 milioni di euro per una sperimentazione destinata ai pazienti più fragili. Parallelamente, un emendamento alla Legge di Bilancio propone di destinare 250 milioni nel triennio 2027-2029 alla rimborsabilità delle terapie per le persone con obesità grave.

Obesità, in Lombardia 2,4 milioni per i farmaci gratuiti

La Giunta regionale lombarda ha approvato il 23 novembre una delibera che avvia una sperimentazione di 18 mesi per favorire l’accesso alle terapie farmacologiche contro l’obesità. Il finanziamento, pari a 2,4 milioni di euro, è destinato a pazienti con fragilità clinica e vulnerabilità economica e sociale. L’accesso sarà subordinato a criteri che considerano l’ISEE familiare, l’indice di massa corporea (BMI) e le complicanze associate all’obesità. La sperimentazione coinvolgerà quattro aziende sanitarie: ASST Melegnano e Martesana, Spedali Civili di Brescia, Niguarda e Santi Paolo e Carlo di Milano.

I trattamenti interessati comprendono farmaci agonisti del recettore GLP-1 e agonisti duali GIP/GLP-1, il cui costo può oscillare tra 220 e 600 euro al mese. Non si tratta di una gratuità generalizzata, ma di un intervento mirato a chi presenta un bisogno clinico significativo e difficoltà economiche.

La novità riguarda anche il modello di finanziamento: non sarà considerato soltanto il costo del farmaco, ma la risposta clinica, il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e la continuità del percorso di cura. Sono previste valutazioni multidisciplinari, controlli periodici e programmi che integrano terapia, alimentazione corretta e attività fisica.

Farmaci anti-obesità, 250 milioni nella Legge di Bilancio

Sul fronte nazionale si muove intanto un emendamento alla Legge di Bilancio, presentato dai deputati Giorgio Mulè, Stefano Benigni, Ugo Cappellacci, Roberto Bagnasco, Annarita Patriarca e Maurizio Casasco. La proposta punta a introdurre un modello sperimentale di rimborso dei farmaci contro l’obesità grave nel triennio 2027-2029, con risorse indicate in 250 milioni di euro.

I destinatari sarebbero pazienti con BMI pari o superiore a 40, almeno una patologia associata diversa dal diabete, già eleggibili alla chirurgia bariatrica e che non abbiano ottenuto risultati adeguati attraverso modifiche dello stile di vita e interventi dietetici. La prescrizione dovrebbe avvenire attraverso un piano terapeutico definito dall’AIFA e affidato a specialisti dei centri individuati dalle Regioni. Il testo prevede inoltre la possibilità di una compartecipazione alla spesa da parte del paziente.

L’emendamento è ancora all’esame parlamentare. Non si tratta quindi di una misura approvata, ma di una proposta che, se accolta, potrebbe cambiare sensibilmente l’accesso alle terapie sul territorio nazionale.

Obesità, basta parlare di farmaci antidiabetici usati per dimagrire

Le due iniziative arrivano in un momento in cui il dibattito pubblico sui nuovi trattamenti è spesso condizionato da una narrazione riduttiva: quella dei farmaci antidiabetici utilizzati per dimagrire. Una definizione che rischia di confondere indicazioni terapeutiche differenti. Alcune molecole, infatti, sono autorizzate anche per il trattamento dell’obesità, con specifiche indicazioni e criteri di prescrizione. Questo non significa che tutti debbano accedere ai farmaci, né che l’appropriatezza prescrittiva possa essere trascurata. Al contrario, selezionare correttamente i pazienti è fondamentale. Ma la lotta agli abusi non deve diventare un ostacolo per chi ha realmente bisogno di queste cure.

L’obesità è una malattia cronica e recidivante, riconosciuta anche dalla legge italiana del 2025. Non intervenire significa esporsi a un rischio maggiore di complicanze cardiovascolari, metaboliche e respiratorie, con conseguenze importanti anche sulla spesa sanitaria.

La questione, dunque, non è soltanto quanto costano i farmaci, ma quanto può costare non curare una malattia che aumenta il rischio di numerose altre patologie. Rendere accessibili le terapie appropriate, soprattutto alle persone economicamente più fragili, significa investire nella salute e nella prevenzione.

La Lombardia ha avviato una prima sperimentazione. Ora la partita si sposta anche a Roma, dove il Parlamento dovrà decidere se trasformare la proposta di rimborso nazionale in una misura concreta. Il punto è evitare che l’innovazione terapeutica diventi un privilegio riservato a chi può permettersela.