Un signore fiorentino impicca un burattino a una quercia e posa la penna. È il 1881. Il signore si chiama Carlo Lorenzini, i lettori lo conoscono come Carlo Collodi, e per lui la storia finisce lì: il Gatto e la Volpe stringono il nodo, la tramontana fa dondolare il pezzo di legno “come il battaglio d’una campana che suona a festa”. Capitolo quindicesimo. Fine.

Qualche mese prima Collodi ha spedito le prime pagine all’amico Guido Biagi, al Giornale per i bambini. Le accompagna con due righe che valgono un ritratto: “Ti mando questa bambinata, fanne quel che ti pare; ma se la stampi, pagamela bene per farmi venir la voglia di seguitarla”. La voglia va e viene. Biagi lo lusinga, poi lo supplica, a ogni capitolo.

Ai bambini Collodi arriva tardi, quasi di sbieco. È un giornalista, e un giornalista satirico. Lo pseudonimo lo prende dal paese della madre, Angiolina Orzali: Collodi, in Valdinievole. Nel 1875 i fratelli Paggi, librai in via del Proconsolo, gli propongono di tradurre le fiabe francesi. Il francese lo sa bene. Accetta. Cenerentola e il Gatto con gli stivali imparano il toscano, e la morale in fondo diventa più pratica, meno da salotto.

Il burattino nasce con la stessa malizia. “C’era una volta… – Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori. – No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno”. Collodi apre il libro prendendo in giro tutte le fiabe che ha appena tradotto. Il legno è roba da catasta, di quella che d’inverno finisce nella stufa, e l’autore ci tiene a precisarlo.

Poi succede una cosa che nessun autore mette in conto. I lettori protestano. Scrivono al giornale, rivogliono il burattino. Collodi cede. Qualche mese dopo riprende il racconto dal punto esatto in cui l’aveva lasciato, cioè dal ramo. La Bambina dai capelli turchini fa un segnale, e sul davanzale si posa un grosso Falco. Lei gli ordina di rompere col becco il nodo e di posare Pinocchio sull’erba, ai piedi della Quercia. Il Falco torna dopo due minuti con il suo referto: “A vederlo pareva morto, ma non dev’essere ancora morto perbene”.

Nel 1883 il burattino diventa un libro, con i disegni di Enrico Mazzanti. Per anni lo si legge e basta. Poi, nel 1937, arriva Benedetto Croce a dire che è letteratura.

Carlo Collodi ha compiuto duecento anni, e il suo burattino festeggia con lui: per l’occasione è finito su una moneta da due euro. Gira l’Europa di tasca in tasca, e forse qualcuno lo dà di resto senza sapere che c’è. Ma lui c’è. Eccome se c’è.