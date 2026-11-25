Un minuto e mezzo, cinque uomini della scorta uccisi, Aldo Moro portato via e una fuga organizzata con precisione. La dinamica dell’agguato di via Fani è il punto da cui Roberto Chiodi storica firma dell’agenzia Ansa, riprende in mano una vicenda ancora discussa. Nel suo libro, una fotografia dell’Alfetta della scorta diventa il filo di un’indagine che mette a confronto immagini, testimonianze e documenti, e solleva una domanda scomoda: la ricostruzione consolidata racconta davvero tutto ciò che accadde? L’autore concentra l’attenzione su alcuni segni visibili sulla carrozzeria dell’auto. Potrebbero essere fori di proiettile, sostiene, e indicare che qualcuno sparò anche dal lato destro della strada. È un’ipotesi che, se confermata, richiederebbe di riconsiderare alcuni passaggi dell’agguato. Ma il libro non si ferma alla fotografia: Chiodi osserva l’elevata coordinazione dell’azione, il numero dei colpi, la rapidità con cui Moro fu prelevato senza riportare ferite e la fuga portata a termine. A suo giudizio, una simile operazione lascia aperti interrogativi sulle competenze e sugli eventuali appoggi di cui gli esecutori avrebbero potuto disporre.

Da qui prende forma la tesi più controversa del volume: l’azione potrebbe non essere stata opera esclusiva delle Brigate rosse e potrebbe aver coinvolto una struttura segreta come Gladio. Chiodi collega questa possibilità al clima politico degli anni del compromesso storico e alla gestione successiva del caso, avanzando l’ipotesi di una convergenza fra interessi dello Stato e Brigate rosse attorno a una versione dei fatti accettabile per entrambe le parti. È una ricostruzione che l’autore sostiene con decisione, ma che resta da verificare: il libro stesso indica la necessità di accertamenti capaci di stabilire che cosa mostrino davvero le immagini e quali conclusioni si possano trarre. La parte più avvincente è il lavoro sulle fotografie. Chiodi confronta riproduzioni diverse della stessa scena, si interroga sulla loro provenienza e cerca di capire perché alcuni particolari siano visibili in certe versioni e quasi assenti in altre. Accanto alle immagini richiama rilievi, testimonianze, documenti giudiziari e parlamentari. Le mappe aiutano a seguire gli itinerari e a ricostruire la posizione delle persone e dei veicoli. Il lettore è così invitato a osservare i dettagli e a chiedersi quali siano stati esaminati, quali siano rimasti ai margini e quali richiedano nuove verifiche.

Roberto Chiodi scrive da cronista, con una voce personale e una forte urgenza di raccontare ciò che considera ancora irrisolto. Non nasconde i propri sospetti e non finge neutralità: propone una lettura precisa e invita a rimettere sotto esame la documentazione. Allo stesso tempo, la differenza fra dato, interpretazione e ipotesi è fondamentale per valutare l’argomento. Un segno fotografico, anche quando sembra significativo, non identifica da solo chi abbia sparato né dimostra il coinvolgimento di una particolare organizzazione. Per questo il libro insiste sulla necessità di una perizia sugli originali fotografici e sui rilievi balistici. L’autore auspica che la nuova attenzione alle immagini possa contribuire a riaprire il confronto nelle sedi giudiziarie. Riferisce che i legali delle vittime hanno chiesto di proseguire gli accertamenti e che la documentazione fotografica è stata portata all’attenzione della magistratura tramite l’avvocato Luigi Li Gotti, collaboratore del volume. La possibilità di ulteriori sviluppi dipende però dalla valutazione degli elementi e dalle decisioni degli organi competenti: il libro pone la questione, senza poter anticipare l’esito delle verifiche. La narrazione è davvero densa, ricca di nomi, luoghi e riferimenti. Alcuni episodi tornano più volte ma tutto riflette la convinzione dell’autore che dettagli trascurati meritino di essere discussi. Il volume ha il passo del pamphlet d’inchiesta: non offre una ricostruzione distaccata, ma conduce il lettore dentro una tesi forte, lasciandogli il compito di confrontarla con le fonti e di valutarne i passaggi. “Caso Moro. Spari da destra, omicidi di Stato” è rivolto a chi conosce già la storia di via Fani e vuole approfondirne gli aspetti più controversi, ma anche a chi desidera capire perché, a distanza di decenni, quelle fotografie continuino a suscitare domande. Si può condividere o contestare l’interpretazione di Chiodi; resta centrale la richiesta di sottoporre immagini e documenti a controlli rigorosi. Perché, prima di stabilire che cosa sia accaduto, occorre sapere con certezza che cosa mostrano le prove.