Il castello del bacio letale: come Lancillotto e Ginevra entrarono nella tragedia di Paolo e Francesca

Tra le mura del Castello di Gradara, nelle Marche, la tragica storia di Paolo e Francesca si intreccia con quella di Lancillotto e Ginevra. Un libro, un bacio proibito e un omicidio che Dante ha trasformato in una delle pagine più celebri della letteratura italiana

Ci sono libri capaci di cambiare una vita. E poi ci sono libri che, almeno nella letteratura, diventano l’inizio di una tragedia. Quello che Paolo Malatesta e Francesca da Polenta stavano leggendo insieme, in un giorno imprecisato della seconda metà del Duecento, apparteneva alla seconda categoria. Raccontava di cavalieri, di promesse impossibili e di un amore che non avrebbe mai dovuto esistere, quello tra Lancillotto, il più celebrato dei cavalieri della Tavola Rotonda, e Ginevra, moglie di re Artù. Una vicenda nata nell’immaginario cavalleresco francese, destinata a trovare una seconda vita nell’Italia medievale e a diventare, grazie a Dante Alighieri, il simbolo di un sentimento tanto irresistibile quanto distruttivo.

Il luogo in cui la tradizione colloca questa storia è il Castello di Gradara, nelle Marche, a pochi chilometri dal confine con la Romagna. Una fortezza imponente, circondata da due cinte murarie, con torri merlate e ambienti signorili che ancora oggi restituiscono l’atmosfera di un Medioevo fatto di intrighi, alleanze matrimoniali e rivalità familiari. Un castello che, dietro l’immagine romantica costruita nei secoli, conserva una memoria decisamente più oscura: quella di due amanti uccisi e di un omicidio che la poesia avrebbe trasformato in un mito universale.

Paolo e Francesca, quando l’amore diventava una questione di potere

Per comprendere la tragedia bisogna dimenticare, almeno per un momento, il romanticismo con cui siamo abituati a guardarla. Francesca da Polenta non era un’eroina libera di scegliere il proprio destino, ma la figlia di una potente famiglia ravennate, destinata a un matrimonio che rispondeva innanzitutto a esigenze politiche. Suo marito, Giovanni Malatesta, conosciuto come Gianciotto, apparteneva alla dinastia che dominava Rimini e altri territori tra Romagna e Marche. Le nozze rappresentavano un’alleanza tra casate, uno degli strumenti attraverso i quali si costruiva e si conservava il potere nell’Italia medievale.

Paolo, fratello di Giovanni, era invece il protagonista di un sentimento proibito che avrebbe attraversato i secoli. Tra lui e Francesca, secondo la tradizione letteraria, nacque un’attrazione destinata a trasformarsi in una relazione clandestina. E proprio questa relazione sarebbe stata all’origine della loro morte violenta per mano di Gianciotto, generalmente collocata dagli studiosi negli anni Ottanta del Duecento.

Non sappiamo con certezza dove si consumò l’omicidio. La tradizione indica Gradara, che apparteneva ai possedimenti malatestiani e dove Francesca potrebbe aver soggiornato, ma non esistono documenti che consentano di identificare definitivamente la fortezza come scena del delitto. Ciò non ha impedito al castello di diventare, nel corso dei secoli, il luogo simbolico della loro vicenda.

Il libro proibito: cosa c’entrano Lancillotto e Ginevra

La parte più sorprendente della storia, tuttavia, riguarda proprio il libro che Paolo e Francesca stavano leggendo. Non un testo religioso, non una raccolta di poesie d’amore, ma uno dei romanzi del ciclo arturiano, appartenente alla tradizione francese di Lancillotto, in cui amore e lealtà cavalleresca entravano continuamente in conflitto.

Lancillotto era il cavaliere ideale, valoroso, fedele, disposto a sacrificare tutto per il proprio sovrano. Eppure custodiva un segreto capace di minare l’intero equilibrio del regno di Camelot: amava Ginevra, la regina, moglie dell’uomo al quale aveva giurato fedeltà. Era una contraddizione devastante per l’universo cavalleresco, nel quale il dovere e l’onore avrebbero dovuto prevalere su qualsiasi desiderio personale.

Il parallelismo con Paolo e Francesca è immediato. Anche loro vivevano un amore incompatibile con i vincoli familiari e sociali, anche loro si trovavano davanti a una scelta tra il sentimento e la fedeltà imposta dalle convenzioni. Ed è proprio questa somiglianza a trasformare la lettura in qualcosa di più di un semplice passatempo.

Dante, nel quinto canto dell’Inferno, mette in bocca a Francesca una delle confessioni più celebri della letteratura: «Noi leggiavamo un giorno per diletto». I due sono soli, sfogliano le pagine, si cercano con gli occhi, impallidiscono mentre la storia dei protagonisti del romanzo sembra rispecchiare sempre più da vicino quella che entrambi stanno vivendo.

Poi arriva il passaggio decisivo. Lancillotto bacia Ginevra e Paolo, travolto da un’emozione che non riesce più a nascondere, ripete il gesto. Francesca racconta che lui «la bocca mi basciò tutto tremante».

È il bacio destinato a cambiare tutto. La letteratura ha smesso di essere soltanto una storia raccontata da altri e si è trasformata in un gesto reale, nel quale i due lettori hanno riconosciuto e infine dichiarato il proprio desiderio.

Galeotto fu il libro: il personaggio nascosto dietro la frase più famosa di Dante

C’è però un particolare che rende ancora più affascinante l’intreccio tra la leggenda arturiana e la tragedia italiana. Quando Francesca pronuncia «Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse», Dante non sta utilizzando semplicemente un modo di dire. Sta facendo riferimento a un personaggio preciso della tradizione di Lancillotto.

Galeotto è infatti la forma italiana del nome Galehaut, figura fondamentale del Lancelot in prosa, il cavaliere che favorisce l’incontro amoroso tra Lancillotto e Ginevra, facendo da intermediario tra i due. Senza il suo intervento, quell’amore avrebbe incontrato ostacoli ancora maggiori nel manifestarsi.

Nel racconto dantesco, il libro assume esattamente la stessa funzione. Diventa il complice involontario di Paolo e Francesca, l’intermediario che permette a due persone incapaci di dichiararsi apertamente di trovare nelle parole di altri il coraggio di riconoscere ciò che provano.

Da qui nasce anche il significato che l’espressione ha conservato nella lingua italiana: essere galeotto significa favorire un incontro sentimentale, spesso inatteso o proibito.

Ma nel caso di Paolo e Francesca c’è una differenza fondamentale. Il libro non è soltanto il tramite di un amore, è anche l’elemento narrativo che accompagna i due verso una tragedia. Non perché la lettura provochi materialmente l’omicidio, ma perché Dante costruisce attorno a quelle pagine il momento in cui il desiderio supera una soglia dalla quale non si può più tornare indietro.

Un delitto d’onore prima ancora che esistesse questa definizione

Il lato oscuro della vicenda emerge proprio nel contrasto tra la delicatezza del bacio e la brutalità della morte. La tradizione racconta che Gianciotto, scoperta la relazione tra la moglie e il fratello, li uccise entrambi. Una violenza che appartiene a una società nella quale il matrimonio era spesso un contratto politico e il corpo femminile veniva considerato anche uno strumento di tutela dell’onore familiare.

È possibile leggere l’episodio attraverso la categoria del delitto d’onore, pur sapendo che si tratta di una definizione posteriore, e soprattutto senza confondere le giustificazioni sociali della violenza con la sua responsabilità. Il responsabile dell’uccisione, nella tradizione, è Gianciotto, non il libro, non Lancillotto e neppure il sentimento dei due amanti.

Dante, tuttavia, compie un’operazione straordinaria. Colloca Paolo e Francesca nel secondo cerchio dell’Inferno, tra coloro che hanno subordinato la ragione al desiderio, ma al tempo stesso li rende protagonisti di un racconto capace di suscitare una compassione profondissima. Francesca parla, ricorda e soffre; Paolo rimane accanto a lei, piangendo. Alla fine dell’incontro, Dante pellegrino è talmente sopraffatto dalla pietà da perdere i sensi.

Il poeta non cancella la dimensione del peccato, che resta centrale nell’architettura morale della Commedia, ma restituisce ai due amanti una profondità umana tale da farli sopravvivere, nella memoria dei lettori, alla stessa condanna infernale.

La camera di Francesca a Gradara, tra storia e leggenda

Oggi chi visita la Rocca di Gradara può entrare nella cosiddetta Camera di Francesca, uno degli ambienti più suggestivi del castello. Vi si trovano il leggio che evoca il libro della tragedia, gli arredi e persino una botola legata al racconto del tentativo di fuga di Paolo.

Eppure anche qui la storia si intreccia con la costruzione del mito. L’attuale allestimento della camera risale ai restauri compiuti negli anni Venti del Novecento da Umberto Zanvettori, che volle ricreare un’atmosfera medievale ispirandosi anche alla tragedia Francesca da Rimini di Gabriele D’Annunzio, rappresentata per la prima volta nel 1901.

Non siamo dunque davanti a una scena del crimine conservata intatta per sette secoli, ma a una ricostruzione culturale, frutto di una tradizione che ha continuato a reinventare e interpretare la vicenda. Ed è forse proprio questa la parte più interessante della storia di Gradara: il modo in cui un episodio medievale, dalle circostanze ancora incerte, è diventato un patrimonio dell’immaginario collettivo.

Lancillotto e Ginevra appartenevano a un universo leggendario di cavalieri, tornei e castelli lontani. Paolo e Francesca erano invece figure legate alle famiglie e alle lotte di potere dell’Italia del Duecento. Dante riuscì a far incontrare questi due mondi attraverso un unico gesto, un bacio letto sulle pagine di un romanzo e ripetuto nella realtà poetica.

Sette secoli dopo, mentre le mura di Gradara continuano a dominare le colline marchigiane, la domanda più interessante non è soltanto se Paolo e Francesca si siano davvero baciati in una delle stanze del castello. È come una storia d’amore inventata, quella di Lancillotto e Ginevra, abbia potuto dare forma a una tragedia reale, fino a diventare inseparabile da essa.

Perché a Gradara la leggenda di re Artù non è sopravvissuta attraverso le imprese di un cavaliere o la ricerca del Santo Graal. È sopravvissuta attraverso un libro, due amanti e un bacio che la letteratura ha reso eterno.