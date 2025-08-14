Dieci libri da leggere prima della fine dell’estate 2025

Sono 15anni che Amazon ha rivoluzionato il mercato dei libri in Italia. Dal 2010, anno di debutto della piattaforma nel nostro Paese, il pubblico ha premiato gli autori migliori, quelli intramontabili, ma anche quelli che hanno saputo mettere nero su bianco riflettere l’oggi e il cambiamento.

Nel dettaglio, secondo l’analisi Dalla connessione alla personalizzazione: 15 anni di evoluzione della cultura di consumo italiana di Amazon.it, in collaborazione con la Prof.ssa Patrizia Martello, Università NABA di Milano e IUAV di Venezia e AstraRicerche, tra luglio 2024 e giugno 2025, le preferenze dei lettori italiani si sono concentrate su grandi storie. I generi più letti, infatti, sono la letteratura e la narrativa, seguite da testi di formazione e consultazione, gialli e thriller, psicologia e narrativa storica. Del resto, come dice Nick Hornby, scrittore capace di fotografare la contemporaneità con titoli cult come Febbre a 90° e Un ragazzo–About a boy, “Tutti sappiamo che probabilmente le circostanze in cui si legge sono importanti quanto il libro stesso”.

Che si legga su carta, su schermo, in cuffia o sui social, poco cambia, la lettura è il canale di comunicazione più apprezzato anche dalle nuove generazioni, che hanno inventato il booktok e che riscoprono il piacere dei club per appassionati di storie.

Qualche esempio? Gli appuntamenti letterari di Miu Miu hanno riscosso un enorme successo in tutte tappe, da Milano a Osaka, facendo diventare mainstream autrici come Simone de Beauvoir e Fumiko Enchi. Non solo, la selezione di titoli curata da Charlotte Casiraghi per Chanel ha fatto crescere l’attenzione per i best seller firmati da Edith Wharton, Marion Brunet, Claire-Louise Bennett e Katie Kitamura. In questa gallery, dieci titoli da non perdere, dove stile, moda e racconto si intrecciano creando panorami inaspettati.

