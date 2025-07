Dieci libri di moda da leggere sotto l’ombrellone

Il 15% degli italiani dichiara dio leggere almeno una volta al giorno. È quanto emerge dall’indagine sulle abitudini di lettura condotta da YouGov. Nel dettaglio, più di quattro italiani su cinque continuano a preferire i libri cartacei, nonostante l’utilizzo di libri digitali e audiolibri sia aumentato rispetto all’indagine sullo stesso tema condotta nel 2022. E sono soprattutto i giovani, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, a scegliere versioni digitali nel il 42% dei casi. A guidare le scelte sono argomento, trama e autore con predilizione per i romanzi nel 56% dei casi, seguiti da gialli, racconti, storia e classici. E quale momento migliore se non la pausa estiva per scoprire nuovi titoli? Qui una selezione di libri d’ispirazione moda, tra biografie, saggi e romanzi ad alto tasso di stile.

Elsa avant Elsa. Elsa Schiaparelli. Roma, New York, Parigi -E. Antetomaso, A. Avagliano, F. Gennari Santori, F. Pastore, L. Scarlini -Electa

Ideato dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica insieme all’Accademia dei Lincei e alla Maison Schiaparelli, Electa presenta Elsa avant Elsa ricostruisce l’ambiente di formazione e di ispirazione della designer. Suddiviso in tre tappe, il libro parte da Roma e dall’ambiente familiare dei primi del Novecento per poi immergersi nella modernità della scena artistica di New York degli anni Venti fino alla consacrazione di Parigi, dove nasce la Maison Schiaparelli e dove, grazie alle collaborazioni con Salvador Dalì e Jean Cocteau, la designer riscriverà il linguaggio della moda.

Le amiche dell’atelier francese – Ruth Kvarnström-Jones- Nord

Svezia, primi del Novecento. Josef Sachs è il giovane imprenditore che fonda i primi grandi magazzini di Stoccolma: il Nordiska Kompaniet. Cuore del department store è l’atelier francese guidato da Märta Eriksson. Qui, tra vestiti all’ultima moda e clienti impossibili da accontentare, s’intrecciano le storie di sarte e modelle, commesse e caporeparto.

La mia personale idea di inferno – Giulio Somazzi – Accento

Al suo debutto in libreria, Giulio Somazzi riesce a unire sarcasmo e critica sociale in un romanzo che è una girandola di invenzioni, tra attrici sagge e giornalisti sbandati, adulti immaturi e figli vittime, ville in campagna che diventano scenari per intricate relazioni pubbliche e ricche terrazze nel cuore della capitale.

La voce del diavolo – Fabriano Fabbri – Einaudi

Fabriano Fabbri rilegge la storia dell’arte dalla fine del Settecento agli anni Duemila attraverso le evoluzioni del guardaroba di ieri e di oggi. Tra i tumulti della tecnologia e le tempeste della rivoluzione sessuale, il dialogo tra il mondo dello stile e quello delle arti figurative è intenso e costante, si intreccia costantemente anche in modi sorprendenti.

L’occhio sintetico – Fred Ritchin – Piccola Biblioteca Einaudi Ns

Ogni ora duecento milioni di fotografie vengono realizzate. La maggior partedi queste è destinata ad essere caricata online, modificata, condivisa, archiviata insieme a miliardi di immagini generate da intelligenze artificiali. Ritchin rilegge la storia della fotografia alla luce dell’intelligenza artificiale e guarda agli scenari possibili futuri. Riuscirà la fotografia a sopravvivere e a diventare espressione del reale come successe alla pittura con l’avvento del dagherrotipo?

La moda non è un mestiere per cuori solitari -Patrizia Sardo Marras- Bompiani Overlook

Patrizia Marras ripercorre il viaggio di due ragazzi partiti da un negozio di stoffe nel centro di Alghero e arrivati sotto i riflettori delle passerelle di Parigi e New York. Un po’ romanzo e un po’ cronaca, La moda non è un mestiere per cuori solitari racconta l’avventura della maison Antonio Marras, l’amore dei suoi fondatori e accende la luce con ironia sui meccanismi del mondo del fashion.

Terra chiama luna – Moon Unit Zappa – Strade Blu- Mondadori

Essere la figlia di Frank Zappa e crescere nella Los Angeles degli anni Settanta, non è stato semplice per Moon Unit, che ripercorre la sua vita alle prese con genitori pericolosamente non-convenzionali, aspettative e cadute. Divertente e dissacrante, Terra chiama luna è uno sguardo lucido sulla West Coast di quegli anni tra aneddoti familiari, ossessioni e desiderio di identità

La ragazza che scriveva sulla seta – Kelli Estes – tre60

Mei Lien sfugge a fine Ottocento da un’espulsione di massa ordinata dal governo americano ai danni dei cinesi immigrati negli Stati Uniti. Quando Inara Erickson eredita la tenuta di Rothesay a Orcas Island, trova una manica di un kimono e cerca di scoprire la verità legata a quei ricami misteriosi.

Il sogno di Louis Vuitton -Eva-Maria Bast -tre60

Vita e vicende di Louis Vuitton a partire da quando, ancora tredicenne, lascia la famiglia per cercare fortuna a Parigi, dove inizia un apprendistato presso monsieur Maréchal, un noto artigiano che confeziona bauli e offre servizi di imballaggio. Nel suo laboratorio, Louis si distingue subito e i suoi servizi sono richiesti non soltanto tra le dame dell’alta società, ma anche a corte dall’imperatrice Eugenia, la moglie di Napoleone III. Nel 1854, decide di mettersi in proprio e di aprire il suo atelier al numero 4 di Rue Neuve-des-Capucines con l’idea di rendere il bagaglio più pratico e leggero, per essere trasportato più agevolmente. Ma non è tutto rose e fiori.

Puig, Home of Creativity- Rizzoli

Bisogna aspettare settembre per mettere le mani sull’ultimo libro dedicato alla storia del colosso spagnolo Puig che ripercorre le tappe di un a crescita straordinaria dal 1914 ad oggi. Ne ha fatta di strada la realtà catalana ancora in mano alla famiglia eponima, che ha saputo attraversare oltre 110 anni storia, diventando un punto di riferimento nel lusso e nel beauty. A corredare l’excursus, interviste esclusive a personaggi del calibro di Charlotte Tilbury e Jean Paul Gaultier.