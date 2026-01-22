Commercialista oggi, il mestiere alla prova dell’intelligenza artificiale

In un momento in cui la professione del commercialista è attraversata da una trasformazione profonda, Commercialista oggi. Guida strategica per governare AI, persone e processi nello studio moderno si propone come uno strumento di orientamento più che come un manuale tecnico. Il volume, firmato da Luca Piovano e pubblicato in edizione indipendente in formato ebook e cartaceo, è disponibile su Amazon ed è introdotto dalla prefazione di Luca Asvisio, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Il punto di partenza è chiaro: l’intelligenza artificiale non è l’unica variabile in gioco, ma ha accelerato dinamiche già in atto, rendendo non più rinviabili scelte strategiche su organizzazione, modello di studio, rapporto con clienti e collaboratori. Commercialista oggi nasce dall’esperienza diretta di chi vive questa transizione dall’interno e si concentra sul “perché” e sul “quando” adottare certe soluzioni, prima ancora che sul “come”.

Il libro si articola in cinque parti che accompagnano il lettore dal nuovo paradigma della professione — tra compressione dei margini, servizi sempre più standardizzati e crisi del ricambio generazionale — fino ai temi dell’etica e della regolazione, con un’analisi dell’AI Act europeo e della normativa italiana sull’intelligenza artificiale. Al centro, l’idea del commercialista come presidio di fiducia in un ecosistema sempre più automatizzato, capace di governare la tecnologia senza esserne travolto.

Non mancano sezioni operative dedicate alle aree contabile, fiscale e advisory, così come un’attenzione particolare all’organizzazione dello studio e all’attrattività per le nuove generazioni. Completano il volume un glossario, una panoramica degli strumenti di AI sul mercato e una nota metodologica che spiega come l’intelligenza artificiale sia stata utilizzata nel processo di scrittura: non come sostituto dell’autore, ma come editor evoluto.

Commercialista oggi è dunque una riflessione lucida e attuale su una professione che sta cambiando pelle, e che deve decidere se subire il cambiamento o governarlo. Un libro che parla di tecnologia, ma soprattutto di identità professionale.