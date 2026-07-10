Odissea di Christopher Nolan: Il video esclusivo per Panorama di Tom Holland sul set di Favignana

Da Spiderman a Telemaco, l’attore interpreta il figlio di Ulisse nel film dell’anno presto in sala. Qui è sul set di Favignana, la sua Itaca, intento a preparare una scena di combattimento. E intanto racconta il suo punto di vista su Nolan

Il Castello di Santa Caterina, a Favignana, su uno sperone di roccia sul mare, è diventato il palazzo reale di Itaca per Christopher Nolan e la sua Odissea. Dal 16 luglio al cinema, è il film dell’anno, circondato da un alone crepitante di attesa e meraviglia. Con un cast da Hollywood dei grandi eventi.

Se Matt Damon è il protagonista omerico dal «multiforme ingegno», Tom Holland interpreta invece Telemaco, il figlio da cui Ulisse dovette allontanarsi quando era poco più che neonato, per la guerra di Troia che lo reclamava. Ormai adulto, deluso dalla perdurata assenza del padre nonostante il conflitto sia concluso, Telemaco è un giovane uomo diviso tra responsabilità da erede al trono e l’ombra pesante di un genitore eroe in fondo mai conosciuto.

In questo video in esclusiva, che contiene scene di Odissea e il dietro le quinte del film, Tom Holland racconta la preparazione al combattimento con il suo mentore. E ci rivela la sua visione su Nolan: «La maggior parte dei registi direbbe: “Fantastico, giriamola”. Invece Chris cerca di capire perché è fantastico».

Ecco il video esclusivo di Odissea con l’intervista a Tom Holland e il dietro le quinte:

In Odissea la madre Penelope è incarnata da Anne Hathaway. Robert Pattinson è invece Antinoo, il più insidioso dei Proci che mirano al trono in assenza di Ulisse. Zendaya, compagna e consorte di Tom Holland, è nel ruolo della dea Atena, mentre Lupita Nyong’o è Elena di Troia, da cui tutto partì, e Charlize Theron la suadente Calipso.

Da un film magnete di pubblico all’altro, rivedremo presto Tom Holland. Ha infatti rimesso la tuta da supereroe Marvel per Spider-Man: Brand New Day, che uscirà nelle sale italiane il 29 luglio. E ci sarà di nuovo Zendaya accanto, of course.