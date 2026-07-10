Instagram crea dipendenza. Perché l’Unione europea accusa Meta e cosa può cambiare per gli utenti

La Commissione europea accusa Meta di aver progettato Instagram e Facebook per favorire un uso compulsivo. Nel mirino finiscono algoritmo, scroll infinito, autoplay e notifiche: cosa cambia per utenti e minori.

Aprire Instagram per un minuto e ritrovarsi ancora lì mezz’ora dopo. Guardare un Reel, poi un altro, poi un altro ancora. Scorrere il feed senza arrivare mai a una fine, lasciarsi trascinare da notifiche, suggerimenti, video che partono da soli, contenuti sempre più aderenti ai propri gusti, alle proprie paure, ai propri desideri, alle proprie fragilità. Per anni tutto questo è stato raccontato come una normale conseguenza del successo dei social: se una piattaforma funziona, gli utenti restano. Ora, però, l’Unione europea cambia la prospettiva e mette nero su bianco un’accusa molto più pesante: Instagram e Facebook non si limiterebbero a essere coinvolgenti, ma sarebbero progettati in modo da favorire comportamenti compulsivi.

La Commissione europea ha infatti comunicato di aver rilevato in via preliminare una violazione del Digital Services Act da parte di Meta, la società di Mark Zuckerberg che controlla Facebook e Instagram. Al centro dell’indagine c’è il cosiddetto “addictive design”, cioè il design pensato per aumentare il tempo trascorso sulle piattaforme e rendere più difficile interrompere l’utilizzo. Nel mirino finiscono alcune delle funzioni più familiari a chiunque usi i social ogni giorno: lo scroll infinito, l’autoplay dei video, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati.

Non si tratta di un dettaglio tecnico, né di una disputa tra Bruxelles e Silicon Valley riservata agli addetti ai lavori. Il tema riguarda milioni di utenti, genitori, insegnanti, psicologi, medici, educatori e adulti che ogni giorno si chiedono perché sia così difficile staccarsi dal telefono. La domanda, questa volta, non è più soltanto quanto tempo passiamo su Instagram, ma quanto quel tempo sia davvero scelto da noi e quanto invece sia guidato da meccanismi progettati per trattenerci.

Secondo la Commissione europea, Meta non avrebbe valutato e mitigato in modo adeguato i rischi che il design di Instagram e Facebook può avere sul benessere fisico e mentale degli utenti, compresi minori e adulti vulnerabili. Bruxelles ritiene inoltre che le misure adottate finora dalla società non siano sufficienti ad affrontare i rischi derivanti da un funzionamento costruito intorno al coinvolgimento continuo.

Il punto centrale è proprio questo: le piattaforme non vengono analizzate soltanto per i contenuti che ospitano, ma per il modo in cui sono costruite. Per anni il dibattito sui social si è concentrato su fake news, odio online, cyberbullismo, truffe e moderazione dei post. Ora l’Unione europea guarda direttamente all’architettura dell’esperienza: come si scorre, cosa viene suggerito, quando parte un video, quanto è facile fermarsi, quanto è facile ignorare una pausa, quanto l’algoritmo spinge verso contenuti sempre nuovi.

È un cambio di passo importante. Perché significa che il problema non è più soltanto “che cosa vediamo” sui social, ma “come” le piattaforme ci portano a restare lì. E se l’algoritmo premia il tempo di permanenza, l’attenzione continua e la reazione emotiva, allora la dipendenza non è più soltanto un comportamento individuale, ma diventa una conseguenza possibile del modello stesso su cui si regge il social network.

Scroll infinito, autoplay e notifiche: perché sono nel mirino

Lo scroll infinito è una delle invenzioni più decisive dell’economia dell’attenzione. Non c’è una fine, non c’è una pagina da chiudere, non c’è un punto naturale in cui il cervello possa dire “basta”. Il contenuto successivo arriva senza che l’utente debba davvero sceglierlo. Basta un gesto del pollice, ripetuto centinaia di volte al giorno, per rimanere agganciati a un flusso che non si interrompe mai.

L’autoplay funziona allo stesso modo. Un video parte da solo, poi ne parte un altro, poi un altro ancora. La soglia della scelta si abbassa: non bisogna decidere di guardare, bisogna decidere di smettere. È una differenza enorme, perché sposta il controllo dalla volontà dell’utente all’inerzia della piattaforma.

Le notifiche push aggiungono un terzo livello. Riportano l’utente dentro l’app quando ne era uscito. Un like, un commento, un messaggio, un suggerimento, un contenuto “che potrebbe interessarti”: ogni segnale diventa un invito a rientrare. E una volta dentro, il sistema di raccomandazione personalizzata prende il controllo della sequenza successiva, mostrando ciò che con maggiore probabilità terrà l’utente incollato allo schermo.

Questi meccanismi, presi singolarmente, possono sembrare normali funzioni di prodotto. Insieme, però, compongono un ambiente disegnato per ridurre l’attrito, eliminare le pause, moltiplicare gli stimoli e rendere sempre più difficile uscire. È esattamente questo il cuore dell’accusa europea: non una singola funzione problematica, ma un ecosistema costruito intorno alla permanenza.

Perché il tema riguarda soprattutto i minori

La Commissione europea insiste in particolare sulla protezione dei minori. Non perché gli adulti siano immuni, ma perché bambini e adolescenti sono più vulnerabili a meccanismi di gratificazione immediata, confronto sociale, pressione del gruppo e ricerca di approvazione. Instagram, in questo senso, non è solo un’app per pubblicare foto o guardare video. È un ambiente in cui si misura il proprio corpo, la propria popolarità, il proprio stile di vita, il proprio posto nel mondo.

Il rischio non è soltanto “perdere tempo”. Sarebbe una lettura troppo superficiale. Il problema è l’effetto cumulativo di contenuti personalizzati, notifiche continue, confronto permanente e assenza di pause. Per un adolescente, restare dentro un feed infinito può significare esporsi per ore a modelli estetici irraggiungibili, contenuti emotivamente destabilizzanti, dinamiche di esclusione, ansia da prestazione sociale e dipendenza dall’approvazione degli altri.

Il Digital Services Act impone alle grandi piattaforme obblighi specifici di valutazione e mitigazione dei rischi, soprattutto quando sono coinvolti i minori. Ed è proprio su questo terreno che Bruxelles contesta a Meta di non aver fatto abbastanza. Le funzioni di gestione del tempo, le pagine informative sulla salute mentale e i controlli parentali, secondo la Commissione, non basterebbero se possono essere ignorati, aggirati o disattivati con troppa facilità.

La procedura è ancora in una fase preliminare e non determina automaticamente una sanzione. Meta avrà la possibilità di rispondere alle conclusioni della Commissione e di difendere le proprie scelte. Se però la violazione dovesse essere confermata, il Digital Services Act prevede multe fino al 6 per cento del fatturato annuo globale della società. Nel caso di Meta, questo significa una sanzione potenzialmente superiore ai dieci miliardi di dollari.

Ma il punto più importante potrebbe non essere la multa. Il vero impatto potrebbe arrivare dalle modifiche richieste al funzionamento delle piattaforme. La Commissione indica infatti la necessità di intervenire sul design di Instagram e Facebook, per esempio disattivando di default alcune funzioni considerate più problematiche, come autoplay e scroll infinito, introducendo pause efficaci dal tempo trascorso davanti allo schermo e modificando i sistemi di raccomandazione per renderli meno orientati al coinvolgimento continuo.

Se questo scenario si concretizzasse, cambierebbe qualcosa di molto concreto per gli utenti europei. Instagram potrebbe diventare meno fluido, meno automatico, meno infinito. Potrebbe chiedere più spesso all’utente di fermarsi, scegliere, confermare, uscire. Tutto ciò che per le piattaforme è stato ottimizzato per ridurre la frizione potrebbe essere rimesso in discussione proprio in nome della salute mentale e della tutela dei minori.

Meta non concorda con le conclusioni preliminari della Commissione europea. La società sostiene che Bruxelles non abbia tenuto adeguatamente conto delle misure introdotte negli ultimi anni per proteggere gli adolescenti. Tra queste, gli account per teenager, pensati per applicare automaticamente impostazioni più protettive, offrire ai genitori strumenti di controllo, limitare l’accesso notturno e gestire il tempo di utilizzo.

La linea dell’azienda è chiara: Meta rivendica di aver investito molto nella sicurezza dei minori e di condividere l’obiettivo europeo di garantire esperienze online positive. La differenza, però, sta nella valutazione dell’efficacia di queste misure. Per Meta sono passi significativi. Per la Commissione, almeno in questa fase, non bastano a neutralizzare i rischi prodotti dal disegno complessivo delle piattaforme.

È qui che lo scontro diventa politico e culturale. Le grandi aziende tecnologiche tendono a presentare i propri strumenti di protezione come soluzioni sufficienti: timer, controlli parentali, impostazioni privacy, notifiche di pausa, modalità per adolescenti. I regolatori europei sembrano invece voler andare oltre la logica del “mettere una pezza” e chiedere se il problema non sia più a monte: nel modo stesso in cui le piattaforme sono progettate.

Instagram dipendenza: perché è così difficile smettere

Chiunque abbia provato a ridurre il tempo passato sui social conosce bene il problema. Non basta decidere di usare meno Instagram, perché l’app è costruita per rendere quella decisione faticosa. Ogni elemento dell’esperienza lavora sulla gratificazione immediata: il contenuto successivo potrebbe essere più interessante, il prossimo Reel più divertente, la prossima notifica più importante, il prossimo post più vicino a ciò che desideriamo vedere.

L’algoritmo di Instagram non mostra semplicemente contenuti in ordine cronologico. Impara dai comportamenti, dalle soste, dai like, dai salvataggi, dai commenti, dai video guardati fino alla fine, da quelli abbandonati dopo pochi secondi. Più l’utente resta, più il sistema raccoglie segnali. Più segnali raccoglie, più può proporre contenuti capaci di trattenerlo. È un circolo che rende il feed sempre più personale e, proprio per questo, sempre più difficile da interrompere.

La dipendenza dai social media non va banalizzata come mancanza di volontà. Certo, esiste una responsabilità individuale nell’uso degli strumenti digitali, ma esiste anche una responsabilità industriale nel modo in cui quegli strumenti vengono progettati. Se un’app elimina i punti di arresto, moltiplica gli stimoli, personalizza ogni contenuto e trasforma la permanenza in valore economico, allora il tempo trascorso online non è più soltanto una scelta privata. È anche il risultato di un’architettura.

Cosa cambia per gli utenti

Nell’immediato non cambia nulla in modo automatico. Instagram e Facebook continueranno a funzionare come sempre, almeno fino alla conclusione della procedura e all’eventuale imposizione di misure correttive. Ma la decisione della Commissione europea manda un segnale molto forte: il design delle piattaforme non è più considerato neutrale.

Per gli utenti significa che funzioni ormai date per scontate potrebbero un giorno essere ridisegnate. Lo scroll infinito potrebbe essere limitato o interrotto da pause più visibili. L’autoplay potrebbe non essere più attivo di default. Le raccomandazioni personalizzate potrebbero essere rese meno aggressive. Gli strumenti di controllo del tempo potrebbero diventare più difficili da ignorare. I genitori potrebbero avere opzioni più incisive per limitare l’uso notturno o la durata quotidiana dell’app.

Ma c’è anche un effetto più immediato: questa vicenda costringe tutti a guardare Instagram in modo diverso. Non più come semplice passatempo, ma come ambiente progettato. Non più come una sequenza casuale di contenuti, ma come un sistema che decide cosa mostrarci, quando richiamarci, quanto stimolarci, quanto trattenerci.

La nuova battaglia europea contro l’economia dell’attenzione

Il caso Meta si inserisce in una battaglia più ampia dell’Unione europea contro il potere delle grandi piattaforme digitali. Con il Digital Services Act, Bruxelles ha scelto di non limitarsi alla rimozione dei contenuti illegali, ma di intervenire sui rischi sistemici prodotti dai colossi online. Significa guardare agli algoritmi, alla pubblicità, alla protezione dei minori, alla trasparenza, alla personalizzazione, alla sicurezza degli utenti.

È una sfida enorme, perché tocca il modello economico dei social network. Instagram e Facebook guadagnano se gli utenti restano, interagiscono, producono dati, guardano contenuti e pubblicità. Più tempo trascorso sulla piattaforma significa più informazioni, più profilazione, più valore pubblicitario. Per questo ridurre l’uso compulsivo non è una piccola correzione tecnica: può incidere direttamente sul cuore del business.

La domanda che l’Europa pone a Meta, in fondo, è questa: una piattaforma può essere progettata per massimizzare l’attenzione senza diventare dannosa per una parte dei suoi utenti? E se la risposta è no, fino a che punto il regolatore può costringere un’azienda privata a ridisegnare i propri prodotti?

Il punto non è demonizzare Instagram

Sarebbe troppo facile trasformare questa vicenda nell’ennesimo processo ai social. Instagram non è soltanto dipendenza, ansia e scroll infinito. È anche lavoro, informazione, intrattenimento, creatività, comunità, promozione professionale, racconto personale. Milioni di persone lo usano ogni giorno in modo utile, consapevole, persino necessario.

Il punto, però, è che un servizio utile può essere anche costruito per trattenere troppo. E un’abitudine quotidiana può diventare problematica quando smette di essere davvero governata dall’utente. La questione non è cancellare i social, ma riportare il controllo dalla piattaforma alla persona. Soprattutto quando quella persona è un minore.

Per questo la mossa della Commissione europea è importante anche al di là del destino di Meta. Perché stabilisce un principio: il design non è innocente. Le scelte grafiche, tecniche e algoritmiche non sono semplici dettagli, ma possono incidere sul comportamento, sul benessere, sulla salute mentale e sulla libertà degli utenti.

La dipendenza da Instagram non nasce solo dal fatto che ci piace guardare contenuti. Nasce anche da un sistema che ha imparato a conoscerci, anticiparci, stimolarci e trattenerci. Ed è proprio questo sistema che ora l’Europa chiede a Meta di spiegare, giustificare e, forse, cambiare.