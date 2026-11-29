L’attore racconta il suo Ulisse nel kolossal di Christopher Nolan, il rapporto con le figlie, l’amicizia con Ben Affleck e il bisogno di riscoprire la bellezza di pensare senza interruzioni. Perché, a più di cinquant’anni, anche rileggere Omero può diventare un viaggio completamente nuovo.

Nelle note del cellulare di Matt Damon c’è ancora un monologo. È quello che Christopher Nolan ha scritto per il momento in cui Ulisse ritrova Penelope. Per mesi l’attore lo ha portato con sé, dedicandogli una ventina di minuti al giorno, studiandone le parole come avrebbe fatto per uno spettacolo teatrale. Sapeva che in quella scena sarebbe confluito il peso emotivo di un intero film, che dopo il mare, le battaglie, i mostri e gli dèi, sarebbe stato soprattutto il confronto tra due esseri umani a dare un senso al viaggio.

Le riprese sono finite, il film è uscito, ma quel testo è ancora lì. Damon non lo ha cancellato.

C’è qualcosa di profondamente simbolico in questo piccolo dettaglio. A oltre trent’anni dall’inizio della sua carriera, l’attore americano sembra aver ritrovato in The Odyssey qualcosa che il successo, le candidature agli Oscar e le grandi produzioni hollywoodiane non gli avevano ancora regalato: la sensazione di realizzare un sogno custodito fin da ragazzo, con la consapevolezza necessaria per comprenderne il valore.

«Vent’anni fa mi sarebbe piaciuto moltissimo fare questo film, ne sono sicuro. Ma non so se sarei stato capace di apprezzarlo come lo apprezzo oggi», ci racconta Damon. «Essere più grande, poter contestualizzare questa esperienza, sapere quanto siano incredibilmente rari film di queste dimensioni realizzati direttamente davanti alla macchina da presa: il fatto stesso che questa opportunità si sia presentata è stato un regalo straordinario».

Per Christopher Nolan, The Odyssey rappresenta una sfida monumentale. Per Matt Damon, invece, è anche un’occasione per interrogarsi sul significato del tempo, sulle conseguenze delle proprie scelte e sulla possibilità di tornare a casa senza essere più la persona che era partita.

L’eroe che ha il diritto di sbagliare

Di tutti gli aspetti che per quasi tremila anni hanno alimentato il fascino di Ulisse, a conquistare Damon è stato soprattutto quello che più lo allontana dall’immagine tradizionale dell’eroe: la sua imperfezione, la capacità di elaborare strategie straordinarie e, allo stesso tempo, di commettere errori dei quali soltanto molti anni dopo avrebbe compreso appieno le conseguenze.

«Amo il fatto che abbia dei difetti, che commetta degli errori. La stanchezza di questa odissea, il rimorso e la vergogna che porta con sé sono elementi nei quali credo ci si possa riconoscere».

Per prepararsi al ruolo, l’attore è tornato alle pagine di Omero, scoprendo quanto la distanza temporale tra due letture possa trasformare la percezione di uno stesso testo. Se da ragazzi sono soprattutto le avventure, gli incontri con creature mitologiche e l’ingegno con cui il protagonista riesce a sottrarsi ai pericoli ad alimentare l’immaginazione, quando si torna a quelle pagine dopo aver costruito una famiglia, affrontato delle perdite e imparato a convivere con il peso delle proprie responsabilità, ad assumere un significato diverso è soprattutto la dimensione umana del viaggio.

«L’esperienza che hai leggendo l’Odissea da giovane è diversa. Io ci sono tornato dopo i cinquant’anni ed è stato come leggerla per la prima volta. Sono altre le cose che risuonano dentro di te».

Una considerazione che ha trovato conferma anche nelle reazioni del pubblico, in particolare nell’incontro con un veterano che, dopo aver visto il film, ha confidato a Damon di considerare The Odyssey l’opera cinematografica più importante che avesse mai visto sul disturbo da stress post-traumatico. Una lettura apparentemente lontana dall’immaginario mitologico, ma che restituisce al poema la sua capacità di attraversare le epoche e di raccontare, attraverso le vicende di un uomo che ha trascorso dieci anni in guerra e altrettanti nel tentativo di tornare a casa, una condizione umana che continua ad appartenere al presente.

«Il film ti incontra nel punto della vita in cui ti trovi e ha qualcosa da dirti proprio lì. Esattamente come accade con il poema. Credo che sia questa la ragione per cui rappresenta uno dei testi fondanti della letteratura occidentale».

Nell’interpretazione di Damon, l’Ulisse di Nolan è anche un uomo chiamato a convivere con le conseguenze della propria intelligenza, una caratteristica che lo rende sorprendentemente vicino a un altro protagonista del cinema del regista britannico, nonostante i millenni che separano le loro vicende.

«Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, ho detto a Chris che affrontava molti degli stessi temi di Oppenheimer».

A legare le due opere, secondo l’attore, è soprattutto la riflessione sulla responsabilità individuale e sul rapporto tra la capacità dell’essere umano di trovare soluzioni straordinarie e la sua altrettanto evidente difficoltà nel prevederne le conseguenze. Una questione che, nell’epoca delle grandi trasformazioni tecnologiche, appare tutt’altro che confinata alle pagine della letteratura classica o alla storia del Novecento.

La generazione dello smartphone e la bellezza di pensare

È proprio quando la conversazione si allontana dalle vicende di Ulisse per approdare alle abitudini quotidiane delle sue figlie, alle riflessioni condivise con altri genitori e al rapporto che tutti abbiamo sviluppato con la tecnologia che emerge uno degli aspetti più interessanti del pensiero di Damon, convinto che le nuove generazioni, cresciute in un mondo in cui la dimensione digitale è diventata parte integrante dell’esistenza, stiano cominciando a interrogarsi su ciò che rischiano di perdere.

«I ragazzi usano persino quell’espressione, IRL, in real life. Stanno riscoprendo quanto siano profonde le esperienze, la dimensione tangibile della vita, la bellezza di vivere davvero qualcosa invece di guardare uno schermo».

Christopher Nolan, che pure ha costruito la propria carriera all’interno di un’industria in cui il progresso tecnologico ha continuamente ridefinito i confini di ciò che è possibile realizzare, notoriamente non utilizza uno smartphone. Una scelta che potrebbe apparire eccentrica, ma che Damon riconduce a una questione molto più concreta, quella della gestione del tempo e della possibilità di preservare uno spazio mentale sottratto alle continue sollecitazioni del mondo esterno.

«Quando alla fine della settimana guardi sul telefono la media del tempo trascorso davanti allo schermo, rimani sempre sorpreso. Se potessi riavere indietro tutto quel tempo, a che cosa penseresti?».

È una domanda che l’attore considera fondamentale per comprendere il metodo di lavoro di Nolan, ma che riguarda anche il modo in cui ciascuno di noi ha progressivamente imparato a riempire ogni momento della propria giornata, fino a rendere quasi insolita l’esperienza di trascorrere del tempo senza fare altro che pensare.

A questo proposito Damon ricorda la conversazione con un amico economista di New York, al quale aveva chiesto come fosse organizzato il suo processo creativo durante la scrittura di un libro. La risposta lo aveva colpito per la sua semplicità: lasciava il telefono a casa e trascorreva quattro ore al giorno passeggiando a Central Park, fermandosi occasionalmente su una panchina, senza portare con sé neppure carta e penna, concedendosi il tempo necessario affinché le idee prendessero forma.

«È una parte importantissima del processo creativo, ma anche della vita. Credo che la nuova generazione stia riscoprendo la bellezza del pensiero senza interruzioni. Noi siamo cresciuti così e poi siamo stati distratti da tutte queste cose nuove. Ma se riusciamo a metterle da parte per un momento, possiamo ritrovare quella sensazione, che è una parte fondamentale dell’essere vivi».

Nelle parole di Damon non c’è tanto la nostalgia per un mondo precedente alla rivoluzione digitale quanto la consapevolezza, maturata anche attraverso il confronto con le figlie, di quanto sia diventato difficile difendere quella parte dell’esistenza che non produce necessariamente un risultato immediato, ma dalla quale possono nascere la creatività, la curiosità e la capacità di osservare ciò che ci circonda.

Fare cinema come ottant’anni fa

Anche il ritorno sul set di Christopher Nolan, con il quale aveva già lavorato in Interstellar e Oppenheimer, ha rappresentato per Damon l’occasione di ritrovare un approccio al cinema che, pur avvalendosi di strumenti tecnologici avanzatissimi, continua a fondarsi su una concezione profondamente artigianale del mestiere e sulla capacità delle persone coinvolte di trovare soluzioni concrete a problemi apparentemente impossibili da risolvere.

«Ho sempre desiderato fare un film alla David Lean. Ed è proprio così che lavora Chris. Vuole realizzare davanti alla macchina da presa tutto quello che è possibile. Risolvi i problemi nello stesso modo in cui li avresti risolti ottant’anni fa».

Il riferimento al regista di Lawrence d’Arabia restituisce la dimensione del sogno cinematografico che Damon coltivava fin da ragazzo, quella di partecipare a una produzione in cui l’immensità dello spettacolo fosse il risultato del lavoro collettivo di centinaia di persone, chiamate a confrontarsi fisicamente con i luoghi, gli elementi naturali e le difficoltà che la realizzazione di un’opera di quelle proporzioni inevitabilmente comporta.

Sul set di Nolan, racconta l’attore, nessuno risponde a una richiesta del regista sostenendo che sia impossibile realizzarla, anche quando il primo pensiero è che l’idea sia completamente folle. «La domanda che ci facciamo è: come riuscirò a farlo?».

La produttrice Emma Thomas aveva descritto il progetto a Damon come sei film diversi racchiusi in uno solo, proprio perché la produzione riuniva in un’unica opera molte delle difficoltà che Nolan aveva già affrontato separatamente nel corso della sua carriera, dalle riprese sull’acqua di Dunkirk a quelle in ambienti montani di Batman Begins e Interstellar, costringendo l’intera squadra a mettere a frutto l’esperienza accumulata negli anni e, contemporaneamente, a inventare nuove soluzioni.

Il paradosso, secondo Damon, è che nonostante le dimensioni della produzione, il numero di persone coinvolte e la complessità delle sequenze, il metodo di lavoro sul set conserva qualcosa dell’intimità propria del cinema indipendente, perché il punto di partenza rimane sempre il rapporto tra gli attori, la costruzione della scena attraverso le prove e la ricerca della verità emotiva del momento. Solo successivamente il regista e il direttore della fotografia intervengono per costruire l’inquadratura intorno alle interpretazioni, indipendentemente dal fatto che a fare da sfondo ci siano le pareti di una stanza o un’intera flotta di navi.

Non Jason Bourne, ma un uomo stanco

Per un attore che attraverso Jason Bourne ha contribuito a ridefinire il linguaggio del cinema d’azione contemporaneo, interpretare Ulisse ha significato anche ripensare il rapporto con il proprio corpo e con quella fisicità che per anni è stata una delle componenti più riconoscibili della sua carriera.

Nolan non cercava infatti l’eleganza del combattimento, la precisione dei movimenti o la spettacolarità di una coreografia perfettamente eseguita, quanto piuttosto la possibilità di rendere visibili, attraverso il corpo di Damon, gli anni trascorsi lontano da casa, la fatica accumulata e la disperazione di un uomo che, arrivato alla fine del proprio viaggio, non ha più la forza né la giovinezza di quando era partito.

«Mi ha detto: non voglio che alla fine sembri un giovane che combatte. Voglio che sembri un vecchio disperato. È qualcosa di emotivo e tutto questo deve essere presente».

Una differenza di approccio che ha alimentato anche le conversazioni sul set con Tom Holland, appartenente a una generazione di attori cresciuti professionalmente all’interno di grandi produzioni nelle quali le sequenze d’azione vengono spesso costruite attraverso una successione di movimenti e tagli di montaggio, come accade nei film di Spider-Man.

Nolan, al contrario, predilige inquadrature più lunghe, nelle quali gli interpreti devono sostenere la continuità dell’azione e la coreografia non può essere scomposta in una serie di frammenti, lasciando emergere anche la difficoltà e la fatica dei movimenti. Nel caso di Ulisse, proprio quelle imperfezioni diventano parte integrante del racconto, perché a dare senso al combattimento è la storia dell’uomo che lo sta affrontando, tutto ciò che ha perduto e quello che spera ancora di poter salvare.

Matt Damon, l’uomo che Hollywood continua a perdere

Da qualche tempo circola online un meme secondo il quale Hollywood avrebbe trascorso gli ultimi decenni investendo enormi quantità di denaro nel tentativo di riportare a casa Matt Damon. Da Salvate il soldato Ryan a The Martian, passando per Interstellar e arrivando naturalmente a The Odyssey, una parte sorprendentemente consistente della sua filmografia può essere riletta attraverso le vicende di uomini che si perdono, che devono essere ritrovati o che affrontano viaggi apparentemente interminabili nella speranza di poter tornare dalle persone che hanno lasciato.

A mostrare il meme all’attore sono state le sue figlie, che evidentemente non hanno alcuna intenzione di lasciarsi impressionare dallo status hollywoodiano del padre e che, come racconta divertito Damon, trovano spesso nella sua carriera ottimo materiale per prenderlo in giro.

«Mi ha fatto molto ridere. Poi ho guardato quei film e ho pensato: spero che continuino a perdermi! Sono alcune delle cose più belle che abbia mai avuto la possibilità di fare. Quindi, se vogliono continuare a perdermi, sono assolutamente disponibile».

Questa volta, però, anche le figlie sono rimaste conquistate dal risultato, regalando al padre una soddisfazione che difficilmente potrebbe essere misurata attraverso i riconoscimenti dell’industria cinematografica o i risultati al botteghino.

«Amano i film di Chris e hanno amato davvero The Odyssey. Si divertono a prendermi in giro e io mi diverto quando lo fanno. Ma questa volta erano davvero contente del risultato».

Quel sogno condiviso con Ben Affleck

Quando Damon ripercorre la propria carriera e cerca di spiegare perché, a più di cinquant’anni, la possibilità di partecipare a un film come The Odyssey abbia assunto per lui un significato così particolare, il nome di Ben Affleck torna quasi inevitabilmente nella conversazione, riportandola a un’epoca in cui gli Oscar, la notorietà internazionale e la possibilità di scegliere con quali registi lavorare appartenevano ancora all’immaginazione di due ragazzi che condividevano la stessa passione per il cinema.

A distanza di decenni da Will Hunting, il film che avrebbe cambiato le loro vite, quello che continua a sorprenderli è soprattutto la possibilità di essere rimasti entrambi all’interno di un’industria in cui persino le carriere più fortunate attraversano momenti di incertezza, progetti che non funzionano e periodi nei quali è necessario rimettere in discussione la propria posizione.

«Per me e Ben, quando eravamo ragazzini, questo era il nostro sogno. La carriera di chiunque attraversa alti e bassi. E questo ti aiuta a capire quanto sei fortunato. Io e Ben ne parliamo: siamo ancora qui, continuiamo a fare questo lavoro».

È una consapevolezza che Damon riconosce anche nelle persone con cui ha condiviso l’esperienza di The Odyssey e che ha ritrovato nei numerosi messaggi e nelle email ricevute dai membri della troupe dopo l’uscita del film, quando molti di loro hanno espresso, con parole diverse, la medesima convinzione: indipendentemente da ciò che avrebbero fatto nel resto della propria carriera, avrebbero sempre potuto dire di aver contribuito alla realizzazione di quell’opera.

«Il fatto che così tante persone, che amano il cinema quanto me, abbiano provato quella sensazione è qualcosa di davvero speciale».

Forse è proprio questa dimensione collettiva a spiegare perché Damon continui a parlare del cinema con l’entusiasmo di chi, dopo oltre trent’anni trascorsi davanti alla macchina da presa, conserva ancora qualcosa dello sguardo dei due ragazzi che sognavano di fare film, prima di sapere quanto lavoro, quanta fortuna e quanta perseveranza sarebbero stati necessari per riuscirci.

Da Omero alle pitture rupestri

Per raccontare ciò che continua ad affascinarlo del proprio mestiere, Damon torna infine con la memoria a un viaggio in Australia e alla visita di una grotta sulle cui pareti erano conservate pitture risalenti a 18 mila anni fa. Osservando quelle immagini aveva cominciato a riflettere su quanto poco, al di là dell’evoluzione dei linguaggi e degli strumenti a disposizione dell’essere umano, fosse cambiata la ragione che spinge qualcuno a raccontare una storia.

«Che cos’è una pittura rupestre? È un tentativo di raccontare una storia a qualcuno. Di dire: io ero qui, ho vissuto questa esperienza. Significa qualcosa anche per te? Riesci a riconoscerti?».

È in quella ricerca di un interlocutore, nella possibilità che un’esperienza individuale possa trovare una corrispondenza nell’esistenza di qualcun altro, che Damon riconosce la natura più autentica del proprio lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dei film che interpreta, dalla complessità tecnica necessaria per realizzarli e dal numero di persone che finiranno per guardarli.

«Io lavoro semplicemente con una macchina narrativa tecnologicamente più avanzata. Ma l’impulso è lo stesso».

Dalle pareti di una grotta australiana ai versi di Omero, fino alle immagini di Christopher Nolan, sono trascorsi millenni durante i quali l’umanità ha continuamente reinventato gli strumenti attraverso cui raccontare se stessa, senza però rinunciare al desiderio originario di lasciare una traccia del proprio passaggio e trovare qualcuno disposto a riconoscersi in una storia che appartiene a un altro essere umano.

E mentre le tecnologie cambiano, le generazioni si susseguono e un poema scritto migliaia di anni fa continua a parlare tanto a un ragazzo che sogna di partire quanto a un uomo che ha imparato il valore del ritorno, ciò che rimane è la straordinaria capacità delle storie di assumere significati diversi a seconda del momento della vita in cui le incontriamo.

Forse è anche per questo che Matt Damon non ha ancora cancellato quel monologo dal suo telefono.