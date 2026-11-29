Che si tratti di un ospite invitato a trascorrere il fine settimana a casa sua o di un cliente disposto a spendere 148 dollari per un calendario dell’Avvento, Meghan Markle non rinuncia a quello che è ormai diventato il suo marchio di fabbrica: il biglietto personalizzato. Rigorosamente in corsivo, con quelle lettere elaborate e quei tratti ornamentali che la duchessa di Sussex sembra voler lasciare un po’ ovunque.

L’ultima occasione è il calendario dell’Avvento di As Ever, il suo brand di lifestyle, realizzato in collaborazione con il cioccolatiere californiano Compartés. Ma anche nelle anticipazioni dell’intervista concessa alla rivista gastronomica Bon Appétit, Meghan ha raccontato di lasciare messaggi scritti a mano agli ospiti che pernottano a casa sua.

Una passione tutt’altro che recente, quella per la calligrafia, che precede non soltanto il matrimonio con il principe Harry, ma anche il successo televisivo di Suits. E che oggi è diventata parte integrante della strategia commerciale della duchessa.

Il calendario dell’Avvento da 112 sterline con il messaggio di Meghan

A svelare i dettagli del calendario dell’Avvento è stata la stampa britannica. La confezione, venduta a 148 dollari (112 sterline), contiene 24 cioccolatini artigianali custoditi in una scatola blu con chiusura magnetica e un’illustrazione natalizia ispirata alla residenza californiana di Montecito.

Ad accogliere gli acquirenti è un biglietto con una sola parola: «Enjoy», ovvero «Godetevelo», riprodotta nella caratteristica grafia della duchessa. Persino l’etichetta che invita ad aprire la confezione con cautela è realizzata in un elegante corsivo.

Ma Meghan è andata oltre. Come specificato sul sito ufficiale di As Ever, anche i numeri che accompagnano i cioccolatini riproducono la sua calligrafia personale, con decorazioni in oro commestibile. Non risulta invece che ogni biglietto sia stato scritto individualmente a mano dalla duchessa.

Tra gli ingredienti figurano petali di rosa, fiordaliso, ibisco e le confetture del marchio. Il prezzo? Circa 4,66 sterline a cioccolatino. Il calendario in edizione limitata è stato inoltre escluso dalle promozioni del Black Friday e non era disponibile per la consegna nel Regno Unito.

Anche gli ospiti di Harry e Meghan ricevono un biglietto

La calligrafia, però, non è soltanto una questione di marketing. Almeno stando a quanto racconta la stessa Meghan, che nelle anticipazioni del numero invernale di Bon Appétit ha illustrato le proprie abitudini quando riceve amici e familiari.

La duchessa ama apparecchiare la tavola il giorno precedente all’arrivo degli invitati, così da potersi dedicare interamente ai suoi ospiti. Per chi si ferma a dormire, programma la macchina del caffè affinché entri in funzione prima del risveglio e prepara tutto il necessario per la colazione: bagel, frutti di bosco, yogurt, salmone affumicato e capperi.

E naturalmente lascia un biglietto scritto a mano in cui invita gli ospiti a servirsi liberamente.

Secondo Meghan, sono proprio le piccole attenzioni a trasformare un momento ordinario in qualcosa di speciale, senza bisogno di esagerare.

Quando invece è lei a essere invitata, preferisce presentarsi con qualcosa preparato in casa, come frutta secca speziata e tostata al miele oppure un dolce alle more. Anche in questo caso, la confezione ha la sua importanza: un nastro, dello spago da cucina o un rametto di rosmarino per impreziosire il regalo.

Quando Meghan Markle lavorava come calligrafa

Quella che oggi potrebbe sembrare una delle tante eccentricità della duchessa ha in realtà origini lontane. Prima di diventare famosa, Meghan Markle lavorava come calligrafa professionista per mantenersi mentre partecipava alle audizioni a Hollywood.

A raccontarlo era stata lei stessa nel 2013, durante un’intervista a Esquire, quando il suo nome era ancora legato principalmente al personaggio di Rachel Zane nella serie televisiva Suits.

Tra i suoi clienti figuravano anche personaggi dello spettacolo e importanti marchi della moda. Nel 2005 si era occupata delle partecipazioni di nozze del cantante Robin Thicke e dell’attrice Paula Patton. Aveva inoltre lavorato per Dolce & Gabbana, curando la corrispondenza natalizia destinata alle celebrità.

Nel 2017, in un’intervista a Good Housekeeping, aveva definito i biglietti scritti a mano una forma d’arte ormai perduta. Un argomento affrontato anche sul suo precedente blog di lifestyle, The Tig, dove raccontava il piacere di scrivere e ricevere lettere.

La calligrafia come strategia di marketing

Negli anni, quella che era stata una fonte di guadagno prima del successo televisivo si è trasformata in un elemento distintivo dell’immagine pubblica di Meghan.

Già nel 2024, quando aveva presentato American Riviera Orchard, il progetto commerciale successivamente ribattezzato As Ever, la duchessa aveva utilizzato la propria calligrafia per il logo del marchio.

Oggi la ritroviamo nelle confezioni, nei messaggi promozionali e persino sui cioccolatini.

È un dettaglio tutt’altro che casuale. In un mercato del lusso sempre più orientato alla personalizzazione, la grafia di Meghan serve a creare l’impressione di un rapporto diretto con l’acquirente. Non si compra soltanto una confettura, una tisana o una scatola di cioccolatini, ma una piccola porzione dell’universo domestico che la duchessa racconta attraverso i social e la sua serie Netflix.

È la commercializzazione dell’intimità: far sentire il cliente un ospite, anziché un consumatore. Anche quando il prodotto è realizzato e distribuito su scala commerciale.

Il primo Natale nel Regno Unito dopo sei anni

Le festività del 2026 avranno, intanto, un significato particolare per Harry e Meghan. Dopo sei anni trascorsi negli Stati Uniti e il ritorno in Inghilterra alla fine dell’estate, i Sussex si preparano a trascorrere il Natale in territorio britannico.

Secondo le indiscrezioni della stampa inglese, la coppia dovrebbe festeggiare nelle Cotswolds insieme ai figli Archie e Lilibet e alla madre di Meghan, Doria Ragland. Non è stato tuttavia ufficializzato il programma delle festività.

La duchessa aveva già mostrato la propria passione per i preparativi natalizi nello speciale Netflix del 2025, With Love, Meghan: Holiday Celebration, durante il quale aveva realizzato calendari dell’Avvento personalizzati per i figli, decorato l’albero con fettine di fico e preparato ricette per gli ospiti.

Cambiano le residenze, le latitudini e i progetti commerciali, ma alcune abitudini resistono. E se un tempo Meghan veniva pagata per scrivere gli inviti alle nozze degli altri, oggi è la sua stessa grafia a contribuire al valore dei prodotti che vende.

A 148 dollari per 24 cioccolatini, anche un semplice «Enjoy» diventa parte del lusso.