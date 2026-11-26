L’alba sulla mietitura non è il settimo capitolo di una saga, ma il secondo tassello di una storia che torna indietro nel tempo.

Prima di Katniss Everdeen c’era Haymitch Abernathy: il mentore cinico e alcolizzato che nel primo film appare come un uomo logorato, ma che qui è un sedicenne costretto a entrare nell’arena.

Uscito nelle sale il 20 novembre 2026, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping è il sesto film della saga cinematografica e il secondo prequel – dopo La ballata dell’usignolo e del serpente, dedicato alla giovinezza di Coriolanus Snow.

Ambientato 24 anni prima del primo capitolo, il film racconta i 50esimi Giochi (il Second Quarter Quell), un’edizione speciale in cui il numero dei tributi raddoppia da 24 a 48.

La storia segue il giovane Haymitch, interpretato da Joseph Zada che raccoglie il testimone da Woody Harrelson, mostrando l’origine profonda delle sue ferite. Non si tratta di un semplice mentore burbero, ma di un ragazzo spezzato da un’arena infernale. La vicenda si colloca cronologicamente a metà strada tra i 10esimi Giochi di Snow e i 74esimi di Katniss.

Cosa guardare prima? Se hai visto solo il primo film, puoi goderti Sunrise on the Reaping senza problemi perché si regge benissimo da solo. Tuttavia, per cogliere tutti i retroscena legati al presidente Snow, l’ideale è recuperare prima La ballata dell’usignolo e del serpente.

L’ordine essenziale consigliato:



•⁠ ⁠Hunger Games (2012)

•⁠ ⁠La ballata dell’usignolo e del serpente (2023)

•⁠ ⁠Sunrise on the Reaping (2026)



L’ordine cronologico completo:



•⁠ ⁠La ballata dell’usignolo e del serpente (Giochi N° 10)

•⁠ ⁠Sunrise on the Reaping (Giochi N° 50)

•⁠ ⁠Hunger Games (Giochi N° 74)

•⁠ ⁠Hunger Games: La ragazza di fuoco (Giochi N° 75)

•⁠ ⁠Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1

•⁠ ⁠Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2

A distanza di anni dal primo capitolo, l’universo della scrittrice e sceneggiatrice Suzanne Collins dimostra di avere ancora molto da raccontare, scegliendo di non ripetersi ma di scavare nelle ferite dei suoi protagonisti. E riscoprire la storia di Haymitch, oggi, è il modo migliore per capire che dietro a ogni leggenda c’è sempre un prezzo altissimo da pagare.