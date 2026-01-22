Elle Woods torna al liceo: Prime Video riaccende il mito di La rivincita delle bionde

Venticinque anni dopo il suo ingresso trionfale nell’immaginario collettivo, Elle Woods torna dove tutto è cominciato. Non nei corridoi patinati di Harvard, ma tra armadietti, diari segreti e prime battaglie identitarie del liceo. Elle, l’attesissima serie prequel de La rivincita delle bionde, debutterà il 1° luglio in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori, con una certezza già acquisita: la seconda stagione è stata confermata prima ancora dell’uscita della prima.

Una storia di formazione che guarda al presente

Prodotta da Hello Sunshine e Amazon MGM Studios, la serie sceglie di raccontare Elle Woods nel momento più fragile e decisivo della sua formazione. Gli anni del liceo diventano così il terreno narrativo ideale per esplorare le esperienze, le ferite, le intuizioni e le scelte che hanno costruito quella miscela unica di determinazione, empatia e fiducia in sé stessa che ha reso Elle un’icona culturale intramontabile. Non un semplice prequel, ma un vero racconto di origine, pensato per dialogare con il presente senza vivere di sola nostalgia.

Reese Witherspoon e l’eredità di Elle Woods

Al centro del progetto c’è ancora Reese Witherspoon, che torna a essere la voce creativa e simbolica dell’universo di Elle Woods. «Venticinque anni dopo che il mondo l’ha conosciuta per la prima volta, poter condividere la storia di come Elle sia diventata la forza inarrestabile di cui tutti ci siamo innamorati è un sogno che si avvera», ha spiegato. La serie si fonda su temi chiave come gentilezza, autenticità e fiducia in sé stessi, valori che parlano tanto ai fan storici quanto a un nuovo pubblico, in un’epoca che chiede modelli positivi ma credibili.

Lexi Minetree è la nuova Elle

La scelta di Lexi Minetree come protagonista rappresenta uno dei passaggi più delicati del progetto. Tocca a lei raccogliere un’eredità iconica e allo stesso tempo reinventarla, dando corpo a una Elle Woods ancora in divenire, meno consapevole ma già riconoscibile, sospesa tra le insicurezze dell’adolescenza e una forza interiore pronta a emergere. Accanto a lei, June Diane Raphael interpreta Eva, la madre di Elle, mentre Tom Everett Scott è Wyatt, il padre, componendo un ritratto familiare che aiuta a comprendere le radici emotive del personaggio.

Dietro la serie: autrici, regia e visione

Dal punto di vista creativo, Elle porta firme solide e riconoscibili. La serie è creata da Laura Kittrell, già apprezzata per lavori come High School e Insecure, che ne cura anche la co-regia insieme a Caroline Dries. Entrambe figurano tra le executive producer, insieme a Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Marc Platt e Amanda Brown. I primi due episodi sono diretti da Jason Moore, garanzia di equilibrio tra ironia, ritmo e racconto generazionale.

Un cast corale per raccontare il microcosmo liceale

Il cast della prima stagione restituisce tutta la complessità del mondo adolescenziale che circonda Elle. Oltre ai protagonisti, figurano Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney e Zac Looker, affiancati da Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada e James Van Der Beek. Un insieme che dialoga con la tradizione dei teen drama senza scivolare nella nostalgia fine a sé stessa.

Perché Elle conta oggi

Elle arriva in un momento preciso, in cui il pubblico chiede storie di crescita che non rinuncino alla complessità ma sappiano ancora credere nella possibilità di affermarsi restando fedeli a sé stessi. Prima di diventare l’avvocata in tailleur rosa che tutti ricordano, Elle Woods è stata un’adolescente alle prese con il giudizio, le aspettative e la paura di non essere presa sul serio. Raccontare oggi quel passaggio significa ribadire che l’ambizione non è incompatibile con la gentilezza, e che la fiducia in sé stessi nasce spesso proprio nei luoghi in cui ci si sente più esposti.

Prime Video scommette così su un ritorno che non guarda indietro con nostalgia, ma rilegge il passato per parlare al presente. E Elle Woods, ancora una volta, sembra pronta a dimostrare che sottovalutarla è sempre stato un errore.