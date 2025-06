Downton Abbey 3, il finale della saga: «Sarà un film dedicato a Maggie Smith»

Sta per calare il sipario su una delle saghe più amate della televisione e del cinema. Downton Abbey: The Grand Finale non è solo il terzo film della trilogia cinematografica, ma il capitolo conclusivo di un’epopea che per oltre quindici anni ha incantato milioni di spettatori in tutto il mondo. Creato ancora una volta da Julian Fellowes, che firma la sceneggiatura, il film sancisce la fine definitiva della storia dei Crawley e della loro leggendaria tenuta, portando con sé emozioni, nostalgie e inevitabili addii. Dietro la macchina da presa torna Simon Curtis, ma questa volta il racconto proseguirà senza la figura che, più di ogni altra, ha incarnato lo spirito della serie: Dame Maggie Smith, scomparsa nel settembre 2024, la cui indimenticabile Contessa Madre aleggia come un’ombra affettuosa su questa ultima, attesissima avventura.

Ambientato all’inizio degli anni ’30, The Grand Finale debutterà nelle sale il 12 settembre 2025 (in Italia con un giorno di anticipo, l’11 settembre). Il primo trailer è stato presentato in anteprima durante il Comic Con di Las Vegas, generando grande entusiasmo tra i fan. L’Inghilterra in cui si muovono i protagonisti è ormai in lento ma inesorabile cambiamento: la tradizione inizia a cedere il passo alla modernità, e Downton Abbey, pur rimanendo splendida, porta i segni visibili del tempo e dei molti avvenimenti che l’hanno attraversata.

Downton Abbey 3, la trama e cast

Lady Mary (Michelle Dockery), ormai alla guida della gestione della tenuta e custode del suo destino, si trova divisa tra il senso del dovere verso l’eredità della famiglia e il desiderio di costruire un futuro diverso per sé e per i suoi figli. I Crawley, ancora una volta, sono costretti a confrontarsi con il significato della propria identità in un mondo sempre meno legato alle vecchie convenzioni. Robert (Hugh Bonneville) e Cora Crawley (Elizabeth McGovern) fanno i conti con il peso di un’epoca che lentamente si chiude.

A movimentare gli equilibri sarà anche il ritorno inatteso dello zio americano Harold Levinson (Paul Giamatti), eccentrico e imprevedibile, la cui presenza riaccende antiche tensioni ma offre anche nuovi spunti di riflessione per la famiglia.

Accanto ai volti noti, nuovi personaggi entrano in scena, portando con sé misteri, intrighi e possibili risvolti romantici. Joely Richardson, Alessandro Nivola e Dominic West arricchiranno il cast, mentre nel cuore della narrazione resta saldo il microcosmo della servitù, con Mr. Carson (Jim Carter), Mrs. Hughes (Phyllis Logan), Thomas Barrow (Robert James-Collier) e Daisy (Sophie McShera), sempre specchio fedele dei mutamenti sociali. Alcuni cercano fortuna altrove, inseguendo nuove opportunità, altri restano ancorati ai valori che Downton rappresenta.

Al centro del film, un grande evento raduna parenti, amici e volti del passato, offrendo l’occasione per toccanti reunion e il riaffiorare di verità nascoste e scelte complesse. E anche se la Contessa Madre Violet Crawley (la compianta Maggie Smith) non è più fisicamente presente, la sua figura aleggia costantemente, omaggiata da un tributo commovente e delicato che segna simbolicamente la chiusura definitiva di un’epoca.

Michelle Dockery: «Sarà dedicato a Maggie Smith»

Proprio Michelle Dockery, interprete di Lady Mary, ha raccontato come questo ultimo capitolo sia stato pensato come un vero omaggio a Maggie Smith e al suo indimenticabile personaggio. In un’intervista rilasciata a Collider, l’attrice ha spiegato: «È un film meraviglioso. Per noi è stato un vero piacere poter tornare di nuovo insieme. È un vero tributo a Maggie Smith, questo film. E lavorare di nuovo con Paul Giamatti è stato meraviglioso. È così divertente. E poiché era già parte della famiglia, è stato bello riaverlo sul set, quindi sono davvero emozionata di vedere come sarà il film finale».

Dockery ha inoltre rivelato che il progetto di chiudere la saga con una trilogia era già nell’aria da tempo: «Penso che ci sia sempre stata l’intenzione di fare tre film. Immagino che fosse quello a cui si pensava inizialmente. Ma è incredibile che siamo riusciti a fare così tanti film. Voglio dire, saremmo stati molto felici di farne uno, ma la richiesta era di farne di più, ed è stata un’esperienza incredibile».

Infine, l’attrice ha raccontato le emozioni provate nell’ultimo giorno di riprese, carico di significato per tutto il cast: «Abbiamo avuto così tante ultime volte. Ma questa volta penso che abbiamo davvero assaporato ogni minuto. Essendo l’ultimo, è stato davvero, davvero speciale. Come ogni cosa, quando finisce, è emozionante ma è anche motivo di felicità. È sempre stato un posto molto felice in cui rifugiarsi ed è una cosa meravigliosa di cui far parte negli ultimi 15 anni».