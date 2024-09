Addio a Maggie Smith. I cinque ruoli più iconici dell'attrice

È scomparsa oggi, all’età di 89 anni, Maggie Smith. Due volte premio Oscar per le sue interpretazioni in The Prime of Miss Jean Brodie (1969) e California Suite (1978), l’attrice britannica è conosciuta per i suoi ruoli nella serie Downton Abbey e nei film tratti dai romanzi di Harry Potter.

A dare l’annuncio della morte, attraverso un comunicato condiviso dalla BBC, i figli — Toby Stephens e Chris Larkin. «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Maggie Smith. È morta serenamente in ospedale nella mattina di venerdì 27 settembre. Una persona intensamente riservata, circondata da amici e familiari alla fine. Lascia due figli e cinque amati nipoti, devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna».

Simbolo di una generazione, durante la sua carriera Maggie Smith fu premiata con varie onorificenze dalla Corona britannica. Da Commentatrice dell’Ordine dell’Impero Britannico a Dama di Commenda dell’Ordine dell’Impero Britannico, due onori ricevuti «per suoi servizi all’arte drammatica».

In una professione nota per le sue incertezze, la sua carriera si è distinta per la sua longevità e per il continuo apprezzamento dimostratole da parte di colleghi e pubblico.

I ruoli più iconici di Maggie Smith Minerva McGonagall, Harry Potter Maggie Smith interpreta Minerva McGonagall nella saga di Harry Potter, uno dei personaggi più amati e rispettati. McGonagall è la vice-preside di Hogwarts, nonché insegnante di Trasfigurazione e capo della Casa di Grifondoro. È una strega potente e rigorosa, ma anche profondamente leale e protettiva verso i suoi studenti. Nel corso della serie, si distingue per il suo coraggio, la saggezza e il sostegno a Harry e agli altri protagonisti nella lotta contro Voldemort. Smith ha reso il personaggio memorabile grazie alla sua magistrale interpretazione.