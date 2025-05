David di Donatello 2025: nomination, dove vederli… e il divo Timothée Chalamet

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi per il cinema italiano: la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2025, considerati i “Premi Oscar” del nostro Paese. L’evento, giunto alla 70ª edizione, andrà in onda mercoledì 7 maggio in prima serata su Rai 1, con inizio alle 21:30, e vedrà alla conduzione Mika ed Elena Sofia Ricci, segnando così una novità: dopo sette anni, Carlo Conti non sarà sul palco in veste di conduttore.

Per chi si trova a Roma, l’appuntamento è a Cinecittà, dove già si prevede l’arrivo di fan in cerca di selfie e autografi. Per tutti gli altri, la diretta su Rai 1 resta l’unica opzione – a meno di sorprese: la cerimonia coincide infatti con l’apertura del Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Se la fumata bianca dovesse arrivare subito, non è escluso che la programmazione possa subire variazioni per lasciare spazio agli approfondimenti di attualità.

Tra i momenti più attesi della serata, la consegna del David Speciale a Timothée Chalamet, omaggio internazionale che sottolinea la risonanza globale della cerimonia. A spiegare le ragioni del premio è stata Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano: “Le sue origini europee, unite a una formazione statunitense, rendono Timothée Chalamet uno degli interpreti più originali, versatili e sorprendenti del cinema contemporaneo. È un artista capace di muoversi con naturalezza tra cinema d’autore e grandi produzioni mainstream, imponendosi sia come attore raffinato che come icona culturale in grado di influenzare mode e linguaggi espressivi. Con questo David Speciale, l’Accademia vuole celebrare un talento che unisce qualità e innovazione, sensibilità artistica e risonanza globale.” Per l’occasione, sarà disponibile dal 7 maggio su Disney+ il biopic di Bob Dylan, interpretato proprio da Chalamet.

Un altro David Speciale sarà assegnato a Ornella Muti, definita da Piera Detassis: «Capace di attraversare il miglior cinema italiano e arrivare al successo internazionale».

Mentre il Premio alla Carriera andrà al maestro Pupi Avati, in omaggio a una lunga e importante traiettoria cinematografica.

Sul fronte dei premi legati al pubblico, il David dello Spettatore, assegnato al film con maggior incasso, sarà consegnato a “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, che ha ottenuto soltanto due nomination nelle altre categorie.

Sarà invece “Anora” di Sean Baker – già premiato anche agli Oscar – a ricevere il riconoscimento come Miglior film internazionale.

Questa 70ª edizione dei David di Donatello segna anche una significativa svolta al femminile: tre registe su cinque concorrono nella categoria Miglior Regia (Cristina Comencini, Maura Delpero e Valeria Golino) e altre quattro donne si distinguono tra i candidati al Miglior Documentario.

A dominare le candidature sono “Parthenope” di Paolo Sorrentino e “Berlinguer – La grande ambizione” con 15 nomination ciascuno, seguiti da “Vermiglio” di Maura Delpero e dalla miniserie “L’arte della gioia” di Valeria Golino con 14 nomination ciascuno.

Tutte le nomination dei David di Donatello 2025

Miglior film

Berlinguer. La grande ambizione

Il tempo che ci vuole

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior regia

Andrea Segre, Berlinguer. La grande ambizione

Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole

Valeria Golino, L’arte della gioia

Paolo Sorrentino, Parthenope

Maura Delpero, Vermiglio

Miglior attrice protagonista

Barbara Ronchi, Familia

Romana Maggiora Vergano, Il tempo che ci vuole

Tecla Insolia, L’arte della gioia

Celeste Della Porta, Parthenope

Martina Scrinzi, Vermiglio

Miglior attore protagonista

Elio Germano, Berlinguer. La grande ambizione

Francesco Gheghi, Familia

Fabrizio Gifuni, Il tempo che ci vuole

Silvio Orlando, Parthenope

Tommaso Ragno, Vermiglio

Miglior attrice non protagonista

Geppi Cucciari, Diamanti

Tecla Insolia, Familia

Valeria Bruni Tedeschi, L’arte della gioia

Jasmine Trinca, L’arte della gioia

Luisa Ranieri, Parthenope

Miglior attore non protagonista

Roberto Citran, Berlinguer. La grande ambizione

Francesco Di Leva, Familia

Guido Caprino, L’arte della gioia

Pierfrancesco Favino, Napoli-New York

Peppe Lanzetta, Parthenope

Miglior sceneggiatura originale

Berlinguer. La grande ambizione

El Paraiso

Gloria!

Il tempo che ci vuole

Parthenope

Vermiglio

Miglior sceneggiatura non originale

Campo di battaglia

Familia

Il ragazzo dai pantaloni rosa

L’arte della gioia

Napoli-New York

Miglior esordio alla regia

Edgardo Pistone, Ciao bambino

Margherita Vicario, Gloria!

Loris Lai, I bambini di Gaza

Gianluca Santoni, Io e il secco

Neri Marcore, Zamora

Miglior direzione della fotografia

Campo di battaglia

Dostoevskij

Hey Joe

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior produttore

Berlinguer. La grande ambizione

Ciao bambino

Gloria!

Vermiglio

Vittoria

Miglior casting

Berlinguer. La grande ambizione

Familia

Gloria!

L’arte della gioia

Vermiglio

Miglior compositore

Iosonouncane, Berlinguer. La grande ambizione

Thom Yorke, Confidenza

Margherita Vicario e Davide Pavanello, Gloria!

Colapesce, Iddu

Nicola Piovani, Il treno dei Bambini

Miglior canzone originale

Knife Edge, Confidenza

Diamanti, Diamanti

Atoms, Familia

Aria!, Gloria!

La malvagità, Iddu

Migliori scenografie

Berlinguer. La grande ambizione

L’arte della gioia

Le dèluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Migliori costumi

Gloria!

L’arte della gioia

Le dèluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior trucco

Berlinguer. La grande ambizione

L’arte della gioia

Le dèluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior acconciatura

Berlinguer. La grande ambizione

Gloria!

Le dèluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior montaggio

Berlinguer. La grande ambizione

Dostoevskij

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior suono

Berlinguer. La grande ambizione

Campo di battaglia

Gloria!

Parthenope

Vermiglio

Migliori effetti visivi – VFX

Berlinguer. La grande ambizione

L’arte della gioia

Limonov

Napoli-New York

Parthenope

Miglior documentario

Duse – The Greatest

Il cassetto segreto

L’occhio della gallina

Lirica Ucraina

Prima della fine, gli ultimi giorni di Berlinguer

Miglior film internazionale

Anora

Conclave

Giurato n.2

La zona d’interesse

Perfect Days

Miglior cortometraggio

Matteo Tortone, Domenica sera

Nicola Sorcinelli, La confessione

Andree Lucini, La ragazza di Praga

Giulia Grandinetti, Majoneze

Andrea Gatopoulos, The Eggregores’ Theory

