Assassinio sull’Orient Express: Hercule Poirot (in arte Greg) fa tappa al Manzoni

Una domanda potrebbe sorgere spontanea: perché andare a vedere un giallo di cui si conosce già il finale? “Assassinio sull’Orient Express”, capolavoro di Agatha Christie è indubbiamente uno dei thriller più letti di sempre in tutta la storia. Eppure, ogni volta, è un successo. Così è capitato dalla sua prima trasposizione cinematografica del 1974 dove Albert Finney vestiva i panni dell’infallibile Hercule Poirot accompagnato da un cast stellare (Sean Connery, Lauren Bacall e Ingrid Bergman premiata con l’Oscar), fino alla versione più libera di Kenneth Branagh con altrettanto strepitoso cast (Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz e Willem Dafoe).

“Assassinio sull’Orient Express” non è un semplice giallo, e non è nemmeno solamente un romanzo ingegnoso che caratterizza i lavori di madame Christie: è un insieme di raffinatezza, intelligenza, psicologia. E fascino. Il fascino di quel treno che collegava l’Europa occidentale con l’Impero Ottomano, ospitando tra i suoi passeggeri Mata Hari, nobiltà e sovrani.

Ogni volta che assistiamo a una sua rappresentazione, assistiamo al racconto di un’epoca, ci immergiamo nella magia di Istanbul, nello stile Art Deco e nelle cene in abito da sera che quel magico treno a cinque stelle sapeva regalare.

A farci calare nell’atmosfera elegante delle sue carrozze Anni Trenta sarà il palcoscenico del Teatro Manzoni di Milano che dal 12 al 22 novembre vedrà Claudio “Greg” Gregori nei panni dell’investigatore belga, nell’adattamento teatrale di Ken Ludwig e la regia di Roberto Valerio.

Sul leggendario Orient Express, un uomo dalla dubbia moralità viene trovato assassinato con dodici coltellate. Dodici, proprio come i membri di una giuria. Proprio durante la notte dell’omicidio, il treno rimane bloccato in una tempesta di ghiaccio: non ci sono impronte nella neve, nessuno può aver lasciato il treno, e l’assassino si trova sicuramente al suo interno. Tra i viaggiatori si trova Hercule Poirot, che indagando sui passeggeri riesce a ricomporre, come pezzi di un puzzle, una terribile vicenda accaduta anni prima.

Intrighi, ingegno e uno spessore psicologico tra i più alti della Christie, a cui anche il miglior investigatore del mondo dovrà piegarsi, costretto a confrontarsi con un dilemma morale senza precedenti, dando più spazio al cuore che alle sue celluline grigie quando la giustizia non riesce a farsi rispettare!