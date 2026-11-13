Oro negli Emirati Arabi: cosa non torna nelle cifre

SWISSAID stima che nel 2024 siano entrate negli Emirati Arabi Uniti almeno 591 tonnellate di oro illecito, per un valore di 74 miliardi di dollari. È una cifra imponente. Ma non deriva dal tracciamento di altrettante tonnellate o dall’esame di ogni lotto: è un totale ricostruito combinando discrepanze commerciali, stime e ipotesi sull’origine del metallo. Presentarlo come una quantità accertata confonde ciò che i dati mostrano con ciò che il rapporto ne deduce. Per stimare l’oro africano di contrabbando, SWISSAID confronta le importazioni registrate dagli Emirati con le esportazioni dichiarate dai paesi africani. La differenza viene interpretata come oro non dichiarato nel paese d’estrazione. Ma una discrepanza statistica non dimostra da sola né che il metallo sia stato contrabbandato né dove sarebbe avvenuta l’irregolarità. UN Comtrade segnala che le asimmetrie tra importazioni ed esportazioni possono dipendere da più fattori: tempi di registrazione diversi, passaggi attraverso paesi terzi, criteri differenti nell’attribuzione del partner commerciale o divergenze nella classificazione. SWISSAID riconosce questi limiti metodologici. Tuttavia, quando converte la differenza tra due serie statistiche in tonnellate di “oro di contrabbando”, il linguaggio diventa più categorico dei dati. La discrepanza è un motivo valido per indagare; non è una prova diretta del contrabbando.

Le 591 tonnellate dipendono da classificazioni contestabili

Il totale si ottiene sommando 453 tonnellate di oro africano ritenuto contrabbandato a 174,5 tonnellate attribuite a Russia, Yemen e Sudan, poi sottraendo 36,8 tonnellate di oro sudanese già comprese nella prima categoria. L’operazione è comprensibile. Sono le categorie che la compongono a richiedere maggiore cautela. Il rapporto classifica come “oro da conflitto” l’intero volume importato dagli Emirati da quei tre paesi: 108,9 tonnellate dalla Russia, 6,6 dallo Yemen e 59 dal Sudan. La provenienza da un paese in conflitto può giustificare una due diligence rafforzata. Non dimostra però, da sola, che ogni lotto sia stato estratto in un’area controllata da gruppi armati, abbia finanziato una parte in guerra o sia stato commercializzato illegalmente. Qui il rapporto sovrappone due valutazioni diverse: che un flusso sia ad alto rischio e che l’oro sia illecito. Per provare la seconda servono informazioni sui lotti, sui fornitori, sui passaggi commerciali e sulle norme applicabili. La provenienza nazionale, da sola, non risponde a queste domande.

Stime e dati osservati non sono la stessa cosa

Quando mancano pesi ufficiali, il rapporto li ricava dividendo il valore commerciale per il prezzo medio dell’oro. È un modo per ottenere un ordine di grandezza, ma non equivale a pesare le spedizioni. Il risultato dipende anche da purezza e forma del metallo e dal modo in cui il valore è registrato. Anche le 40 tonnellate aggiunte per l’oro transitato attraverso paesi confinanti sono una stima basata su fonti e assunzioni. SWISSAID considera contrabbandata metà dell’oro esportato verso gli Emirati da quattro paesi di transito. Definire prudente questa scelta non la trasforma in un dato osservato: il 50 per cento è un parametro del calcolo e contribuisce direttamente al totale. Le stime possono essere utili, ma il lettore deve poter distinguere chiaramente i dati dichiarati, i pesi ricostruiti, le ipotesi e i casi documentati. La formula “591 tonnellate di oro illecito” tende invece a riunirli in un’unica affermazione.

Gli audit non rappresentano automaticamente tutto il settore

Il rapporto dice di aver analizzato 50 relazioni di conformità e 51 rapporti di verifica, ma in seguito afferma che solo 2 dei 52 rapporti di revisione individuati mostrano piena conformità. Il testo non chiarisce perché il denominatore passi da 51 a 52. È un’incongruenza interna che andrebbe spiegata, soprattutto quando da quei numeri si traggono conclusioni generali. Inoltre, 52 rapporti non equivalgono a 52 raffinerie: alcune aziende compaiono per più anni. Il rapporto ammette anche che le relazioni pubbliche sono incomplete e che non tutte le raffinerie sono state identificate. Perciò “solo due pienamente conformi” non significa “solo due raffinerie conformi”. Va considerata anche la distinzione tra le categorie: 23 rapporti sono classificati “conformi con scostamenti a basso rischio”, mentre altri riportano scostamenti di rischio medio o alto. Riassumere tutti i casi non pienamente conformi con un’unica formula può far apparire uguali carenze di gravità diversa. Il rapporto riferisce inoltre che, secondo il Ministero emiratino, 13 raffinerie conformi, comprese quelle con scostamenti a basso rischio, rappresentavano il 90 per cento della produzione raffinata. Questa dichiarazione non chiude la discussione, ma richiede un confronto più chiaro tra numero di audit, volumi lavorati e gravità delle carenze.Il rapporto non riguarda soltanto la Svizzera: analizza il ruolo degli Emirati Arabi Uniti nel mercato globale dell’oro, dalle importazioni e riesportazioni ai controlli sulle raffinerie. La Svizzera è trattata come uno dei principali paesi di destinazione dell’oro emiratino e per il ruolo dell’azienda svizzera Valcambi SA, ma non è l’unico mercato esaminato.

Il confronto temporale non dimostra il fallimento della legge

SWISSAID conclude che le regole emiratine di due diligence abbiano avuto un impatto minimo o nullo sui flussi africani di contrabbando. La conclusione si basa soprattutto sul confronto tra pochi anni prima e dopo l’entrata in vigore della normativa, nel gennaio 2023. Ma il fatto che le stime non mostrino la riduzione attesa non dimostra che la legge non abbia avuto effetto: nello stesso periodo possono essere cambiati i flussi, le politiche dei paesi produttori e la qualità delle statistiche. Per attribuire un cambiamento alla legge occorre separare il suo effetto da quello degli altri fattori. Il rapporto osserva che, secondo il proprio metodo, non emerge una diminuzione evidente. Non dimostra però quale sarebbe stato il livello dei flussi senza la normativa. La conclusione causale è dunque più forte del confronto presentato.

Restare nel mercato, a condizione di verificare

Le carenze di tracciabilità denunciate da SWISSAID meritano attenzione. Ma sostengono la necessità di controlli più efficaci; non dimostrano che l’abbandono del mercato emiratino sia l’unica risposta. Nella risposta fornita a SWISSAID, Valcambi ha limitato le informazioni divulgate in considerazione dei procedimenti giudiziari attualmente in corso. La società afferma che il proprio approccio si basa su requisiti chiari e sulla loro applicazione coerente: «I materiali vengono accettati esclusivamente quando rispettano i requisiti normativi applicabili e gli standard di due diligence dell’azienda, nonché quando i rischi individuati sono stati adeguatamente affrontati.» Valcambi sostiene inoltre che il polo degli Emirati Arabi Uniti rappresenti uno dei centri più importanti del mercato dei metalli preziosi e sia sempre più orientato verso standard elevati. La società contesta la raccomandazione di SWISSAID di abbandonare il mercato: a suo avviso, la soluzione consiste nello stabilire regole chiare e nell’accettare i materiali soltanto quando le rispettano. È così, sostiene Valcambi, che si possono estendere i principi dell’approvvigionamento responsabile e contrastare concretamente le pratiche illegali. Questa posizione è credibile solo se la due diligence è verificabile: deve risalire oltre il fornitore immediato, documentare i rischi individuati e mostrare che i lotti non conformi vengono respinti. Le dichiarazioni aziendali, da sole, non bastano; ma nemmeno una discrepanza commerciale basta a provare che tutto l’oro coinvolto sia illegale. Il rapporto pone domande importanti alle raffinerie e alle autorità degli Emirati. Per essere convincente, però, deve separare con più precisione indicatori, ipotesi e prove. Le sue stime possono segnalare dove indagare; non dovrebbero essere presentate come conteggi certi di oro illecito. Rischio non significa prova, discrepanza non significa automaticamente contrabbando e un confronto prima-dopo non dimostra da solo il fallimento di una legge.