X down, problemi di accesso in tutto il mondo

‘Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare. Riprova’. Questo è stato il messaggio che migliaia di utenti si sono ritrovati davanti nelle ore scorse quando hanno provato a collegarsi a X.com. Il social media è rimasta irraggiungibile per oltre un’ora, senza fornire dettagli circa il blackout che ha coinvolto non solo l’Italia, ma tutto il mondo. Il picco di segnalazioni registrate dal sito downdetector.com circa il malfunzionamento della piattaforma si è registrato nell’intervallo tra le 10.15 e le 11.15 del mattino di lunedì 10 marzo, con oltre 25.000 notifiche di difficoltà per l’accesso al social network.

Dopo quel momento, il funzionamento del social di proprietà di Elon Musk è ripreso gradualmente, anche se nel pomeriggio, più volte è scattato un nuovo down, con l’impossibilità di vedere i contenuti condivisi sul social media, pubblicare nuovi messaggi ed effettuare ricerche all’interno della piattaforma. Tutte le volte il down è stato totale, perché X è stato irraggiungibile sia per chi si è collegato via desktop, sia via mobile per chi ha utilizzato le app per iOS e Android.

downdetector

Resta da capire se, quando e come la compagnia riuscirà a risolvere la crepa, magari spiegando i motivi dell’ondata che mandato ko i server a livello globale. Al momento in cui si scrive (ore 16.45 del 10 marzo), X è tornato inaccessibile per tutti. Si tratta di un’anomalia rara, perché l’ex Twitter è sempre stata la piattaforma utilizzata dalle altre big tech, come Facebook e Instagram, per avvertire i rispettivi utenti sui motivi che hanno determinato il blocco delle piattaforme. Che durante quei frangenti hanno favorito proprio l’ex social media dai 140 caratteri, in quanto una gran massa di utenti abituati a trascorrere tempo sulle piattaforme di Zuckerberg migravano sull’attuale X.