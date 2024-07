Samsung Z Fold6 e Z Flip6, smartphone multifunzionali grazie all'intelligenza artificiale

Samsung ha scelto l'eleganza del Louvre di una Parigi che vive il conto alla rovescia per l'inizio delle Olimpiadi (26 luglio-11 agosto, con Samsung partner commerciale e tecnologico della rassegna) per Unpacked 2024, il consueto appuntamento estivo dedicato gli smartphone pieghevoli, che la compagnia coreana ha lanciato prima di tutti nel 2019. Stavolta c'è stato anche tanto altro, con due novità rilevanti: Samsung Ring e Watch Ultra. Il primo è l'anello con cui gestire i dati sanitari e monitorare lo stato di forma, il secondo uno smartwatch pensato per gli amanti dell'escursionismo, che ricorda (anche nei colori) e sfida frontalmente l'omonimo orologio smart di Apple. La brutta notizia è che per ora il Ring non sarà disponibile in Italia, in quanto esclusiva europea di Francia e Germania; bisognerà quindi attendere, perché è solo questione di tempo.

Il tempo che scorre in casa Samsung è scandito dall'intelligenza artificiale, la Galaxy AI portata a bordo dei primi smartphone a inizio anno con la gamma S24 e presente ormai in tutti i dispositivi dei coreani. É qui che si gioca la partita del presente e del futuro, con Samsung in pole position anche nei numeri: “Quest'anno abbiamo venduto più di 200 milioni di dispositivi dotati di Galaxy AI”, ha detto TM Roh, Presidente della divisione Mobile di Samsung all'inizio della presentazione. Un numero che spiega la leadership di Z Fold6 e Z Flip6, l'accoppiata che guarda tutti dall'alto: ogni due telefoni con la piega venduti, uno è griffato Samsung. Con forte predilezione per il Flip, tascabile, più vivace nei colori, apprezzato dalle donne e meno costoso del Fold, gettonato dai professionisti che sfruttano il dispositivo per lavorare. Anche per questo, forse, il primo impatto con i due modelli rimanda ai loro predecessori, perché è all'interno che Samsung è intervenuta per aggiornare, modellare e perfezionare i dispositivi.

Z Fold6

Il Fold che quando si apre diventa un mini tablet sta proseguendo la cura dimagrante che lo avvicina alle dimensioni di uno smartphone tradizionale: Z Fold6 pesa 239 grammi, 7 appena in più di S24 Ultra, e ha uno spessore da chiuso di 12 millimetri, che non è il più snello del lotto ma basta per migliorare l'ergonomia e agevolare l'uso con una sola mano. L'affinamento qui è sintetizzato al meglio dall'aggiunta di funzionalità IA con l'applicazione Notes, con le registrazioni di riunioni e lezioni che tramite Assistente Note vengono trascritte, tradotte e riassunte direttamente all'interno dello spazio per gli appunti (la traduzione vale anche con file PDF). Azzerati i passaggi ed eliminata la necessità del copia e incolla; sembra poco ma per chi è alle prese ogni giorno con questi contenuti è come mettere il turbo all'attività. Lo smartphone dalle molteplici funzioni non diventa solo traduttore virtuale ma anche compositore, perché con l'omonima funzionalità genera testo a partire da un prompt (richiesta testuale) dell'utente, replicando quanto avviene con ChatGpt, Copilot e Gemini. L'IA di Google è strettamente integrata nei smartphone della serie Z, tanto che basta scorrere l'angolo dello schermo e pronunciare "Ehi Google” per lanciare l'app Gemini e contare sul sapiente assistente per scrivere e gestire attività (come pianificare l'itinerario di un viaggio, inserendo la visita a monumenti e percorsi migliori tramite Google Maps).

Passi avanti li compie pure la funzione Interprete, che ora sfrutta i due schermi per mostrare il rispettivo idioma a due interlocutori che parlano lingue diverse e non si capiscono tra loro. Ognuno di loro vedrà la traduzione di quanto detto dall'altro, così da procedere spediti ed evitare disguidi. A proposito di traduzioni e telefonate, Z Fold6 ora amplia il supporto oltre l'app chiamata di Samsung, quindi si può ottenere la traduzione pure utilizzando WhatsApp e app simili. Disponibile nei colori Silver Shadow, Pink e Navy in tre configurazioni, tutte con 12GB di Ram e storage da 256GB a 1TB, Z Fold6 è in vendita a partire da 2.099 euro e servono 2.459 euro per la versione top di gamma, mentre il taglio da 512GB costa 2.219 euro.

Z Flip6

Colori frizzanti, qualche ritocco al design per evidenziare la presenza delle fotocamere esterne e nuove funzionalità per esaltare gli scatti e la creatività di un telefono destinato a un pubblico più giovane e in cerca di divertimento. Così si caratterizza Z Flip6, che guadagna più autonomia grazie a una batteria maggiorata, ma soprattutto una fotocamera posteriore da 50 megapixel che con Zoom automatico segue i volti dei soggetti da immortalare per adeguare in automatico l'inquadratura. In tal modo, il soggetto resta centrale, anche in caso siano più persone nell'obiettivo, con l'utente che assiste al lavoro svolto dal telefono, che scatta dopo il gesto con la mano che innesca il countdown.

Una delle peculiarità legate ai più piccoli smartphone pieghevoli è l'utilizzo dello schermo esterno. Samsung non ha imitato Motorola nell'ampliare le dimensioni per sfruttare il maggior spazio, ma conferma un display da 3,4 pollici integrando funzionalità utili per le attività quotidiane. Un esempio è Risposte Suggerite, tramite cui si può replicare ai messaggi senza aprire il telefono e digitare nulla, perché in soccorso arriva un testo generato dall'intelligenza artificiale. Che non offre un modello preimpostato come abbiamo visto finora, ma brevi repliche personalizzare in relazione agli ultimi messaggi condivisi con il destinatario.

Per gli effetti creativi, Samsung ha approntato alcune funzionalità per impreziosire gli scatti e una di queste è Ambiente foto, che tramite l'onnipresente IA consente di variare lo sfondo in tempo reale, in base all'orario e al tempo. Interessante per gli amanti di Instagram è l'aggiornamento della modalità notturna per gli scatti, disponibile anche per le storie sul social fotografico; così si possono condividere scatti migliori risparmiando passaggi e modifiche. Oltre alle migliorie nella resa dei ritratti, con un più raffinato effetto bokeh, passi avanti li fa la batteria, che rispetto al precedessore sale da 3.700 a 4.000 mAh, che dovrebbero tradursi in più di un paio ore di autonomia.

Disponibile nelle colorazioni Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint 39, Z Flip6 arriva in due versioni: 12 GB + 512GB che è in vendita a 1.399 euro, mentre per il modello con memoria da 256GB occorrono 1.279 euro.