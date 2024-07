Perché tra i protagonisti delle Olimpiadi 2024 c'è anche uno smartphone

Vengono da paesi diversi, parlano lingue differenti, dedicano la vita a discipline distinte con l'obiettivo di conquistare un pezzo di gloria. C'è però qualcosa che ha accomunato gli 11.475 atleti olimpici che hanno sfilato durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Non riguarda lo sport ma uno smartphone utile per cristallizzare gli attimi che valgono una carriera, oltre che per abbattere barriere linguistiche. Il Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition è già diventato uno dei protagonisti delle 33^ edizione delle Olimpiadi, come ha dimostrato il selfie di gruppo sul podio sotto la Torre Eiffel durante la premiazione della cronometro individuale maschile di ciclismo, con la medaglia d’argento di Filippo Ganna.

Prima del via della manifestazione, Samsung ha fatto arrivare presso il villaggio olimpico quasi 17.000 unità del piccolo pieghevole svelato insieme a tanti altri dispositivi lo scorso 10 luglio proprio a Parigi. Un numero significativo perché i coreani hanno deciso di consegnare il telefono a ogni partecipante, quindi anche i circa 4.400 atleti paralimpici avranno uno smartphone su misura. Fornito con una eSIM con 100GB di dati e una tessera per l'accesso gratuito ai trasporti pubblici (ottima opzione per muoversi nella capitale francese), l'edizione olimpica di Z Flip6 integra Galaxy AI, la suite di funzionalità intelligente che ha aperto un nuovo modo di comunicare e trasformato il mercato smartphone, dando priorità al software invece che all'hardware. Dalle Traduzioni live delle chiamate all'Interprete, conversare tra persone di idiomi diversi è ora facile e veloce.

La squadra del Sudafrica si scatta un selfie di gruppo appena dopo aver ricevuto lo smartphone





L'unicità dello Z Flip6 olimpico si vede anche nella colorazione, gialla con decorazioni in oro con gli anelli olimpici e gli agitos paralimpici. Ma non solo, perché c'è anche la cover in pelle Venezia in un mix di colori ispirati ai cerchi olimpici realizzata da Berluti, maison di lusso parigina che per Parigi 2024 ha disegnato anche le divise indossate dalla nazionale francese durante la sfilata sulla Senna. La novità che più soddisfa gli atleti è però il ‘selfie della vittoria’, la possibilità cioè di immortalare l'emozione sul podio olimpico. Per la prima volta nella storia, i medagliati potranno portare con sé lo smartphone e fissare il grande momento. Chi sarà a Parigi durante i Giochi potrà vedere da vicino lo Z Flip6 olimpico, che non sarà messo in vendita, all'interno di alcuni punti che Samsung ha allestito in città, come lo store temporaneo inaugurato sugli Champs-Elysess.

Partner olimpico dall'edizione di Seul 1988, Samsung ha sfruttato la vetrina a cinque cerchi per diffondere una serie di tecnologie e iniziative. Dal programma Call Home che alle Olimpiadi invernali del 1998 a Nagano (Giappone) permise a quasi 2.500 atleti di parlare con le famiglie distanti in tempi in cui i telefoni cellulari erano ancora pochi, la compagnia coreana ha proseguito sviluppando l'app WOW che conteneva il primo servizio ufficiale di informazione olimpica su dispositivi mobile. Un'abitudine che per l'edizione in corsa è andata oltre la consegna degli smartphone, poiché la partnership con il Comitato Olimpico Internazionale prevede anche un impegno a livello tecnologico e digitale. Che in questo caso riguarda l'esperienza di visione per gli spettatori e i tifosi per offrire riprese uniche e inedite, acquisite e condivise con alcune centinaia di Galaxy S24. Dopo aver installato nel complesso più di 200 pezzi del top di gamma della serie S a prua e ai lati di ciascuna delle 85 imbarcazioni che hanno trasportato gli atleti sulla Senna, con le immagini trasmesse in streaming tramite una rete privata 5G fornita dal provider Orange, Samsung utilizzerà la stessa tecnologia per le competizioni veliche in programma a Marsiglia (in questo video i coreani raccontano le fasi del progetto). Un modo per ampliare la copertura di un evento, aumentare le emozioni degli appassionati e alzare la soglia dell’innovazione, mostrando in anticipo ciò che presto diventerà familiare.