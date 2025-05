A Roma il tennis è sempre più azzurro. Paolini in finale, Sinner pazzesco

Roma sogna un trionfo italiano. C’è Jasmine Paolini all’ultimo atto del torneo. Dopo Musetti (che incontrerà Alcaraz) anche Jannick Sinner si guadagna un posto in semifinale degli Internazionali d’Italia. Il Foro Italico è sempre più azzurro, sogna una finale Sinner-Musetti e una giornata speciale per la Paolini che undici anni dopo la compagna di doppio Sara Errani entra nella storia di Roma (e insieme giocheranno anche la semifinale del doppio femminile). La campionessa olimpica di Parigi 2024 risolve una difficilissima partita contro la statunitense Stefan vincendo in rimonta il primo set (7-5) per poi annientarla nel secondo con un perentorio 6-1.

Tutto facile invece per Jannick Sinner, sin dalla prima palla dominatore assoluto della sfida con Ruud. Il crescendo di forma del numero uno al mondo è impressionante: il povero Ruud, vincitore a Madrid, si ritrova addosso un’onda gigantesca che travolge tutto. Sono bastate tre partite all’altoatesino per ritrovare i suoi colpi migliori. Il sevizio funziona, il dritto è regolare e il rovescio è spettacolare come sempre. Risultato: un clamoroso 6-0 a suo favore nel primo set con Ruud preso a pallate. Il norvegese, numero sette al mondo, praticamente non riesce a giocare, cede subito il servizio a Sinner nel primo gioco del secondo set e Jannick continua a macinare punti con incredibile continuità: non c’è più traccia delle pause che lo hanno condizionato nei match con Navone e Cerundolo.

Sinner è una macchina da guerra e l’urlo del Foro Italico diventa un boato sempre più potente ad ogni suo punto. Jannick è ingiocabile e anche nel secondo set non c’è partita. Strappa di nuovo il servizio all’avversario e si porta sul 4-1 per poi chiudere 6-1.Un’ora e quattro minuti di gioco, poco più di un allenamento. Roma è ai suoi piedi, nessun dubbio sul fatto che il numero uno a mondo è tornato. E domani un’altra giornata azzurra con tutti i nostri migliori atleti in campo. Il tricolore sventola sempre più alto nel cielo della capitale. Spettacolo puro.