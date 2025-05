Harry e Meghan, la loro popolarità crolla ancora: solo il principe Andrea fa peggio

La popolarità del principe Harry non è mai stata così bassa nel Regno Unito. Dopo la recente intervista alla BBC, in cui ha attaccato direttamente suo padre, re Carlo III, il Duca di Sussex è sprofondato in fondo alla classifica dei reali più amati. Secondo l’ultimo sondaggio YouGov, solo il 27% dei britannici ha un’opinione positiva di lui, mentre ben il 63% ne ha una negativa: si tratta del peggior risultato dal 2023.

Anche Meghan Markle tocca il fondo. La duchessa è ormai vicina al punto di non ritorno in termini di immagine pubblica: appena il 20% degli intervistati la vede in modo favorevole, mentre il 65% ne ha una percezione negativa. È il minimo storico da quando YouGov ha iniziato a misurare la sua popolarità nel 2017. Solo il principe Andrea, coinvolto negli scandali sessuali legati a Epstein e ritirato dagli incarichi pubblici, riesce a fare peggio di lei.

I dati parlano chiaro anche in termini generazionali. Harry registra un indice di gradimento neutro tra i giovani tra i 18 e i 24 anni, ma crolla a -67 tra gli over 65. Meghan segue un andamento simile: -2 tra i più giovani, e un drammatico -78 tra gli anziani. Fa impressione il confronto con il 2019, quando il 55% dei britannici dichiarava di avere un’opinione positiva su Meghan.

L’intervista della discordia

L’intervista di Harry alla BBC, andata in onda il 2 maggio — lo stesso giorno della sua sconfitta in tribunale — ha fatto discutere. Il Duca ha definito la decisione della Corte d’Appello (che ha respinto la sua richiesta di ricevere protezione della polizia durante le sue visite in UK) “devastante”. Secondo lui, ciò impedirà alla sua famiglia di tornare mai più stabilmente in Gran Bretagna.

In un momento emotivo, Harry ha anche espresso il desiderio di una riconciliazione con la sua famiglia, dichiarando che Carlo “non gli parla più” e confessando: “Non so quanto tempo mio padre abbia ancora.” Ha poi descritto la decisione del tribunale come una “buona vecchia rapina tra esponenti dell’establishment”.

Ma, a giudicare dai sondaggi, parlare pubblicamente sembra aver solo peggiorato la situazione. C’è chi suggerisce che il Re e il principe William siano oggi più cauti che mai, temendo che ogni conversazione privata con Harry possa finire… ovunque tranne che tra familiari.

Royal Family compatta (senza Harry e Meghan)

Mentre Harry rilasciava dichiarazioni e perdeva punti, il resto della famiglia reale è apparso unito nelle celebrazioni dell’80° anniversario del Giorno della Vittoria in Europa: parate, sorvoli e concerti pubblici hanno rafforzato l’immagine di una monarchia salda e presente.

Intanto, dall’altra parte dell’Atlantico, Meghan è impegnatissima nella sua carriera americana. Ha lanciato la serie With Love, Meghan su Netflix e il marchio lifestyle As Ever, è apparsa al summit Time100 a New York e ha pubblicato il nuovo podcast Confessions Of A Female Founder.

La serie Netflix, nonostante le critiche ricevute a marzo, è riuscita a piazzarsi al decimo posto tra i contenuti più visti della piattaforma e tornerà per una seconda stagione. Anche i suoi prodotti – dalle marmellate alle tisane, passando per fiori e miele – sono andati a ruba pochi minuti dopo il lancio del brand.

La classifica dei membri della Royal Family

Tornando alla Royal Family, i membri più apprezzati restano William e Kate.

William : 75% di opinioni positive

: 75% di opinioni positive Kate : 72% di approvazione

: 72% di approvazione Re Carlo III : 61% positivo, 29% negativo (in calo di 5 punti da febbraio)

: 61% positivo, 29% negativo (in calo di 5 punti da febbraio) Principessa Anna: 69% positivo, solo l’11% negativo (è la meno criticata)

Harry è terzultimo, Meghan penultima, mentre Andrea resta il fanalino di coda con solo il 5% di gradimento e un impietoso 85% di opinioni negative.

Ma in America… tutto un altro film

Eppure, negli Stati Uniti, la musica cambia. Harry è il secondo membro vivente più popolare della Famiglia Reale tra gli americani, superato solo da suo fratello William. Il 56% degli adulti statunitensi ha un’opinione favorevole del Duca, mentre solo il 21% lo vede negativamente. William è ancora più amato, con un 63% di gradimento e appena il 10% di giudizi negativi. Seguono la principessa Kate, che si attesta al 49% di opinioni positive e solo il 6% di negative, e re Carlo con il 48% di gradimento e il 27% di contrarietà.

Meghan, unica cittadina americana della famiglia, ha un gradimento del 41% e un 25% di pareri negativi. È più popolare della principessa Anna e del principe Edoardo (entrambi al 38% positivo), ma meno di Harry, William, Kate e Carlo. La reale più amata in assoluto negli USA resta la principessa Diana, con un’impressionante 79% di opinioni positive e appena il 4% negative. La regina Elisabetta II è al secondo posto con il 73% di gradimento.

All’ultimo posto della classifica americana, insieme al principe Andrea, c’è la regina Camilla, con un tasso di approvazione del 26% e una percentuale negativa del 33%. Sono gli unici due membri con un saldo d’immagine negativo negli Stati Uniti.