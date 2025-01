Non solo ChatGPT, i migliori software di Intelligenza artificiale per gli studenti

Quando si parla di intelligenza artificiale le opinioni tendono ad essere fortemente polarizzate. A coloro che si dichiarano entusiasti per quella che probabilmente può già essere definita “la tecnologia del secolo” si contrappongono le persone che diffidano di uno strumento di cui tutti parlano ma effettivamente pochissimi conoscono il funzionamento. Aggiungiamoci pure i film di Hollywood in cui l’IA gioca la parte di antagonista principale e la polemica è servita.

Piaccia o meno l’intelligenza artificiale è qui per restare, ad averlo capito (e iniziato subito ad usarla) ci sono i più giovani, le notizie di studenti che si aiutano nello svolgimento di verifiche ed esami universitari, o addirittura nello scrivere la tesi, utilizzando IA sono ormai diventate pane quotidiano. Il panorama di software e app che utilizzano l’intelligenza artificiale è in effetti vastissimo. Ecco alcune tra le migliori app e software basati su IA utili ai più giovani (e non):

Wolfram Alpha

È uno degli strumenti più potenti che si possano utilizzare per lo svolgimento di compiti matematici e scientifici. Utilizza dati provenienti da Internet per fornire risposte rapide grazie agli avanzati algoritmi su cui è basato. Il focus principale rimane però la risoluzione di problemi matematici, anche piuttosto complessi: equazioni matematiche, calcolo integrale, logaritmi, limiti e molto altro ancora. Wolfram Alpha è uno strumento eccellente per diversi ambiti di studio e, se utilizzato in modo efficace, può ridurre significativamente il tempo dedicato alla ricerca manuale. Con il Generatore di problemi di Wolfram, è inoltre possibile creare un numero infinito di esercizi pratici con le relative soluzioni.

È disponibile la versione gratuita di Wolfram Alpha, con la possibilità di effettuare l’upgrade alla versione pro che include risultati scaricabili, soluzioni passo-passo, calcolatori guidati e altro ancora.

Murf AI

Uno strumento utile per gli studenti che studiano animazione, ingegneria del suono o cinematografia. Questo strumento consente di generare rapidamente voci fuori campo in oltre 20 lingue, che possono essere facilmente aggiunte ai propri progetti. Murf AI è un valido alleato per chi studia lingue straniere, grazie alla sua capacità di tradurre anche il parlato, permettendo di ascoltare come suonano frasi, dialoghi o persino interi video nella lingua che si sta imparando.

Altre funzionalità, permettono la generazione di voci fuori campo partendo da un testo scritto, trasformando qualsiasi testo in voci umane, il tutto disponibile in oltre 20 lingue. È possibile inoltre clonare la propria voce su altre basi di suono, basta fornire un campione audio e Murf AI creerà una copia accurata della tua voce, pronta per generare voci fuori campo in pochi secondi e permettendo anche ai più stonati di diventare cantanti provetti.

Murf AI dispone di una versione gratuita con la possibilità di ottenere più funzionalità passando alla versione a pagamento.

Picsart

Un altro potente strumento di intelligenza artificiale che permette di generare immagini o video, modificare le risorse esistenti, creare gif per i vostri compiti o presentazioni.

Con Picsart sarà possibile modificare ogni singolo aspetto delle foto e dei video. Lo strumento permette infatti di migliorare immagini, modificare o sostituire sfondi, aggiungere effetti e adesivi, sfocare foto, rimuovere oggetti e creare veri e propri capolavori. Una risorsa indispensabile per gli studenti di fotografia.

Sarà inoltre possibile sfruttare una vasta selezione di modelli, font e adesivi professionali per migliorare rapidamente le vostre immagini. Qualora l’ispirazione tardi ad arrivare Picsart consente di creare immagini da zero, un’opzione ideale per gli studenti di arte che desiderano sperimentare le proprie idee prima di tradurle su tela o altri supporti. Anche gli studenti di marketing potranno usufruire delle funzionalità disponibili, ad esempio per creare loghi e altri elementi visivi.

Anche Picsart dispone di una versione gratuita con la possibilità di effettuare l’upgrade a quella a pagamento.

Perplexity AI

Molto simile a ChatGPT, è una piattaforma avanzata di ricerca basata sull'intelligenza artificiale, progettata per fornire risposte precise e dettagliate alle domande degli utenti. A differenza di ChatGPT, che pone maggiormente il focus sull’interazione con l’essere umano, Perplexity può risultare più utile nel fornire risposte dettagliate e contestualizzate, fornendo anche numerosi link per avere accesso diretto alle informazioni fornite.

Questo strumento, pur avendo accesso alle informazioni pubblicate non oltre ottobre 2023, si rivela particolarmente utile per gli studenti in diversi modi. Può essere impiegato per effettuare revisioni della letteratura in modo efficiente, fornendo sommari concisi di studi pertinenti con le relative fonti, semplicemente inserendo domande o parole chiave legate al campo di studio.

Gli studenti possono utilizzare Perplexity per verificare l'affidabilità delle informazioni, grazie alla trasparenza delle fonti fornite, garantendo così l'accuratezza dei dati utilizzati nei loro lavori. Con la funzionalità "Spaces", inoltre, Perplexity consente di creare aree tematiche in cui raccogliere e gestire materiali utili per una determinata lezione o argomento, facilitando l'organizzazione delle informazioni.

Come ChatGpt, anche Perplexity AI è disponibile in versione gratuita, con la possibilità di passare alla versione “Pro”, che può comunque essere sfruttata gratuitamente per tre ricerche al giorno.