Mondadori entra nell’accademia di scrittura Molly Bloom con il 20% del capitale

L’accademia di scrittura fondata da Leonardo Colombati ed Emanuele Trevi accoglie Mondadori tra i soci: nuovi corsi, sedi in più città e un progetto culturale in espansione.

Molly Bloom, accademia fondata a Roma da Leonardo Colombati e da Emanuele Trevi con lo scopo di insegnare in diversi ambiti la scrittura creativa, accoglie nel proprio azionariato il Gruppo Mondadori, che entra nella società con una partecipazione del 20% attraverso Mondadori Libri.

L’obiettivo: rafforzare e ampliare l’offerta formativa

Si legge in una nota. La collaborazione tra la scuola di scrittura e le case editrici Trade del primo editore di libri in Italia ha l’obiettivo di rafforzare il progetto culturale e formativo dell’Accademia, consentendo di ampliare l’offerta di corsi e di sviluppare ulteriormente le attività sul territorio, con l’apertura di nuovi sedi, a Roma e in altre città.

«Siamo molto felici di accogliere il Gruppo Mondadori nella nostra compagine societaria – ha commentato Leonardo Colombati, Amministratore delegato e rettore di Molly Bloom – la nostra rimarrà un’accademia indipendente, che con l’ingresso del primo editore italiano potrà espandere e migliorare la propria offerta formativa».

Un nuovo Cda e una visione condivisa della scrittura

Il Vicepresidente e Amministratore delegato di Mondadori Libri SpA, Enrico Selva Coddè, entra a far parte del Consiglio di amministrazione di Accademia Molly Bloom, che risulta così composto: Claudio Tesauro, Presidente; Diamante D’Alessio, Vicepresidente; Leonardo Colombati, Amministratore delegato e Rettore; Pierluigi De Palma, Consigliere; Enrico Selva Coddè, Consigliere. Come direttore operativo è stato scelto Simone Colombati.

«Abbiamo deciso di entrare a fare parte dell’accademia Molly Bloom perché riteniamo sia uno dei più autorevoli laboratori di scrittura e formazione del nostro paese» – ha dichiarato Enrico Selva Coddè, vicepresidente e Amministratore delegato di Mondadori Libri – «Pensiamo che l’incontro tra le nostre case editrici, con le loro storie e i loro diversi sguardi sul mondo, e la qualità del progetto di Molly Bloom rappresentano al meglio la visione condivisa che la scrittura, e di conseguenza la lettura, sono elementi fondativi della civiltà, nonché lo strumento ancora più efficace per l’ermeneutica del presente».