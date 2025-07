Dopo il fioretto, oro nella sciabola. La scherma italiana in cima al mondo

A Tblisi Pietro Torre, Michele Gallo, Luca Curatoli e Matteo Neri battono l’Ungheria in finale doppiando la vittoria di Guillome Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Bronzo per le ragazze azzurre del fioretto

Un oro che mancava da dieci anni e che arriva dopo il trionfo dei ragazzi del fioretto che due giorni fa hanno vinto il titolo mondiale battendo gli Usa in finale. Stavolta Luca Curatoli, Matteo Neri, Michele Gallo e Pietro Torre nella sciabola a squadre alla fine di una giornata eccezionale hanno battuto l’Ungheria e conquistato l’oro. Ai Mondiali di scherma a Tbilisi ancora una volta l’Italia sta dimostrando tutta la sua forza nelle varie discipline, collezionando medaglie.

Partenza shock poi la rimonta

Contro l’Ungheria l’Italia era partita malissimo subendo un pesante 4-12, poi andava in pedana Michele Gallo che con un sensazionale 11-4 riportava l’Italia in partita. A metà gara importantissimo anche il break di Curatoli, che travolge 8-2 Iliasz. L’Italia si porta avanti e da lì conduce la gara per tutto il resto della finale. Poi l’allungo decisivo arriva ancora con un fantastico Michele Gallo, che porta l’Italia sul 40-30. Alla fine la selezione azzurra trionfa per 45-37 con le stoccate finali di Luca Curatoli. Nel percorso verso la finale gli azzurri avevano eliminato la Thailandia, la Germania, la Polonia e il Giappone.

Il bronzo delle ragazze

Dominio assoluto delle ragazze del fioretto nella finale per il terzo posto con il Giappone (45-30). Gara perfetta per Arianna Errigo, Anna Cristino, Martina Favaretto e Alice Volpi. Per l’Italia è la sesta medaglia al Mondiale di scherma: oltre all’oro nella sciabola maschile a squadre, sono arrivati anche il bronzo nel fioretto femminile a squadre e quelli di Luca Curatoli (sciabola), Anna Cristino (fioretto) e Martina Favaretto (fioretto) nelle prove individuali.