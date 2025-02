Sanremo in diretta: tutte le news sulla serata cover. Ad aprire la serata sarà Roberto Benigni

La terza serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti ha registrato una media di 10 milioni 700mila spettatori, pari al 59,8% di share secondo i dati della total audience. Rispetto alla seconda serata, che aveva ottenuto una media di 11,7 milioni di telespettatori e il 64,5% di share (compreso anche chi ha seguito il festival su PC, smartphone e tablet), la terza ha mostrato un lieve calo. La prima serata aveva visto ben 12,6 milioni di spettatori per un 65,3% di share. Il picco di share della terza serata del Festival di Sanremo ha raggiunto il 64,1%, registrato alle 22:49 durante l'esibizione dei Duran Duran. Il picco di ascolti è stato raggiunto alle 21:32, con 16 milioni di spettatori, durante l'esibizione di Massimo Ranieri.

Nel 2024, la terza serata del Festival – basata però solo sui dati Auditel della TV tradizionale – aveva registrato 10 milioni e mille spettatori, con uno share del 60,1%.

Il Festival di Sanremo sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti, con un incremento di oltre 1 milione di spettatori nella media delle prime tre serate rispetto allo scorso anno. A confermarlo è Marcello Ciannamea, direttore di Intrattenimento Prime Time Rai, che ha condiviso questi dati durante la conferenza stampa.

Settembre vince Sanremo Giovani con il brano "Vertebre"

"Complimenti ad Andrea Settembre! La vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025 è un successo straordinario, un primo passo importante per un futuro luminoso nel mondo della musica. Tutta Napoli è orgogliosa di te. Ti aspettiamo in Comune per festeggiare insieme!" ha scritto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, su X. Inoltre, Settembre ha vinto anche i premi della critica Mia Martini e Sala Stampa Lucio Dalla.

La Top 5 dopo la terza serata

Dopo le esibizioni dei 14 Big, Carlo Conti ha svelato i primi cinque artisti più votati, con il punteggio suddiviso tra Televoto (50%) e giuria delle radio (50%). La posizione esatta in classifica non è stata specificata:

Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Brunori Sas – L'albero delle noci

– L'albero delle noci Irama – Lentamente

– Lentamente Olly – Balorda nostalgia

– Balorda nostalgia Francesco Gabbani – Viva la vita

Ora è però arrivato il momento più amato e seguito dal pubblico: la serata delle cover e dei duetti. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Scaletta serata cover Sanremo 2025: i cantanti e i duetti

La serata delle cover e dei duetti, da sempre tra le più amate dal pubblico, torna protagonista al Festival di Sanremo. Quest'anno, però, introduce due novità: le esibizioni non influiranno sulla gara e gli artisti sono stati invitati a duettare anche tra loro. Un'opportunità colta da Elodie e Achille Lauro, Tony Effe e Noemi, Rkomi e Francesca Michielin.

Dopo le polemiche sulla scelta di Bella stronza, l'esibizione più attesa è senza dubbio quella di Fedez con Marco Masini. A decretare il vincitore della serata sarà una classifica basata sul Televoto (34%), sulle Radio (33%) e sulla Sala Stampa (33%).

Lo spettacolo dovrebbe concludersi intorno all’1:30, ma per questa serata non sono previsti superospiti.

Achille Lauro con Elodie – A mano a mano (Riccardo Cocciante) e Folle città (Loredana Bertè)

Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano)

Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André)

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L'anno che verrà (Lucio Dalla)

Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon & Garfunkel)

Coma_Cose con Johnson Righeira – L'estate sta finendo (Righeira)

Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Toquinho, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes)

Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

Irama con Arisa – Say something (A Great Big World, Christina Aguilera)

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c'è (Gino Paoli)

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Marcella Bella con Twin Violins – L'emozione non ha voce (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con Neri per caso – Quando (Pino Daniele)

Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band – Il pescatore (Fabrizio De André)

Rocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way (Pino Daniele)

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

Sarah Toscano con Ofenbach – Overdrive (Ofenbach)

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain't Got You (Alicia Keys)

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa – Amor de mi vida (Sottotono) e Aspettando il sole (Neffa)

Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)





I co-conduttori

I co-conduttori della serata sono Mahmood (due volte vincitore del Festival, nel 2019 con Soldi e nel 2022 in coppia con Blanco con Brividi) e Geppi Cucciari. In questa serata, Paolo Kessisoglu e la figlia porteranno in scena, con la loro musica, un racconto sul disagio degli adolescenti che non riescono a comunicare con i genitori. Intanto, in piazza Colombo, ci saranno Benji & Fede, che si esibiranno in uno spettacolo dal vivo.

Geppi Cucciari ha risposto con una battuta sulla questione dei vestiti per la serata di stasera al Festival di Sanremo, dove sarà co-conduttrice al fianco di Carlo Conti e Mahmood. "Come mi vestirò stasera? Vesto come ho sempre vestito. Con dignità e decoro, e soprattutto gratis, come faccio da sempre", ha ironizzato Cucciari. La sua dichiarazione arriva a seguito delle polemiche sollevate ieri da Tony Effe, che si è lamentato di dover rimuovere una collana "griffata" durante la sua esibizione per evitare la pubblicità occulta. "Io mi vesto gratis, e mi spoglio gratis", ha scherzato ancora la conduttrice, continuando sulla stessa linea ironica. "Che tensione, ragazzi!", ha scherzato Geppi Cucciari durante la conferenza stampa. La conduttrice sarda ha raccontato di vivere un mix di emozioni: "Un misto tra gioia, preoccupazione, ansia, e il desiderio di non deludere gli altri e me stessa". Ha poi aggiunto, ridendo: "La serenità non è esattamente la sensazione che descriverei". Geppi ha spiegato che dentro di sé ci sono tante voci che le parlano, scherzando: "Vediamo chi vincerà".

Intanto Mahmood ha ricordato il suo primo Sanremo nel 2016, quando era un giovane esordiente: "Non avevo neanche l'etichetta. Mi ero iscritto dal pc, a casa di mamma. Ricordo che dovevamo compilare i moduli e inviare la demo della canzone". Ha poi parlato con affetto della sua esperienza di quest'anno: "Sono molto felice di essere qui con Geppi, la amo tanto. Carlo mi ha detto di essere me stesso, ma dalla spontaneità a volte nascono delle 'cagate'...", ha scherzato sorridendo. "Cercherò di essere spontaneo in maniera televisiva, sono esaltato, felice". Mahmood ha anche fatto i complimenti a Settembre, vincitore delle Nuove Proposte: "Complimenti, hai spaccato". E poi ha aggiunto divertito: "Il premio dei Giovani è più bello di quello dei Big, perché è d'argento. Il mio, se l'è preso mamma!".

"Non ho riti scaramantici, ma devo trovarne uno. Adesso ci penso", ha scherzato Mahmood. "La mia crew mi ha regalato delle mutande con una pannocchia disegnata sopra", ha aggiunto ridendo.

Roberto Benigni ospite della serata

Carlo Conti ha annunciato che la serata di stasera del Festival di Sanremo inizierà con Roberto Benigni. "Per me si realizza un sogno", ha dichiarato il conduttore. "Ho sempre invitato Benigni nei miei tre precedenti festival. Stasera con lui apriamo il festival. Verrà a fare un saluto al pubblico, portando la sua allegria e il suo entusiasmo. Mi ha detto che dovrà fare un annuncio", ha aggiunto Conti, prima di lasciare la conferenza stampa per incontrare l'ospite. È la sesta volta che Roberto Benigni partecipa al Festival di Sanremo. L'ultima volta che l'attore e regista premio Oscar salì sul palco dell'Ariston fu due anni fa insieme ad Amadeus. La sua prima partecipazione risale al 1980.



Tony Effe arrabbiato perché gli hanno fatto togliere la collana

Durante la conferenza stampa è stato chiarito che agli artisti è vietato associare la loro immagine, voce e notorietà a marchi, loghi e prodotti. "Il discrimine è dettato dalla riconoscibilità del prodotto", è stato precisato in riferimento alla situazione di Tony Effe. Marcello Ciannamea, direttore di Intrattenimento Prime Time, ha spiegato che esiste una norma inserita nei contratti con le case discografiche e nel regolamento del Festival che vieta qualsiasi riferimento a marchi distintivi, anche in modo indiretto. Ciannamea ha motivato la decisione di far rimuovere la collana che Tony Effe indossava durante la sua esibizione, precisando che ciò è stato fatto per evitare casi di pubblicità occulta. "Il discrimine è sull'oggetto, sulla riconoscibilità del prodotto", ha aggiunto, sottolineando come la Rai agisca per escludere marchi dalle esibizioni, spesso "opportunamente blurrati". Ha concluso apprezzando il lavoro dei funzionari e dirigenti che si occupano di questo tipo di controllo.

Oggi, le prove inizieranno alle 14 e potranno assistere 80 giornalisti selezionati tramite sorteggio. I giornalisti avranno un braccialetto che dovranno restituire all'uscita del teatro.