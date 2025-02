Sanremo in diretta: tutte le news della finale. Record storico di share per la serata cover. Venditti canterà "Amici mai" e "Ricordati di me"

Record storico per la penultima serata del Festival di Sanremo: la serata dedicata alle cover ha raggiunto un incredibile 70,8% di share, segnando la media più alta mai registrata nell’era Auditel. Anche limitandosi alla sola fruizione televisiva tradizionale, il dato resta impressionante: 70,4%. Il precedente record apparteneva all'edizione dello scorso anno condotta da Amadeus, che nella quarta serata aveva totalizzato il 67,8% di share.

Il boom di ascolti

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 segna un nuovo record di ascolti. La serata dedicata alle cover ha conquistato una total audience di 13.575.000 spettatori con uno share del 70,8%, il dato più alto mai registrato nell'era Auditel.

I numeri confermano la crescita dell'interesse per il festival di Carlo Conti:

Terza serata: 10.700.000 spettatori, 59,8% di share

10.700.000 spettatori, 59,8% di share Seconda serata: 11.700.000 spettatori, 64,5% di share

11.700.000 spettatori, 64,5% di share Prima serata: 12.600.000 spettatori, 65,3% di share

Il confronto con le edizioni precedenti è parziale, poiché fino allo scorso anno i dati si riferivano solo alla fruizione televisiva. Tuttavia, nel 2024, la serata cover aveva registrato una media di 11.893.000 spettatori con il 67,8% di share.

Ecco i dati delle ultime edizioni per la quarta serata (solo TV tradizionale):

2023: 11.121.000 spettatori, 66,5% di share

11.121.000 spettatori, 66,5% di share 2022: 11.378.000 spettatori, 60,6% di share

11.378.000 spettatori, 60,6% di share 2021: 7.880.000 spettatori, 44,7% di share

7.880.000 spettatori, 44,7% di share 2020: 9.504.000 spettatori, 53,3% di share

L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, e il direttore generale, Roberto Sergio, esprimono grande soddisfazione per il successo della quarta serata del 75° Festival di Sanremo: "La Rai ha proposto ieri una serata superlativa per qualità artistica e musicale, premiata da ascolti incredibili che – grazie allo splendido lavoro di Carlo Conti e di tutta la squadra Rai – entrano nella storia della televisione. Inoltre, il ritorno di Roberto Benigni in Rai, fortemente voluto, rappresenta tutta la forza attrattiva di questa grande azienda."

Il Festival continua a crescere e a battere record, confermando l’enorme successo dell’edizione 2025 con una media di 12,3 milioni di spettatori e un impressionante 65,4% di share. La serata delle cover ha raggiunto il picco del 70,8%, segnando la media più alta di sempre, con 13,6 milioni di spettatori, superando la finale del 2024. L'ascolto tradizionale sulla TV è cresciuto del 10,7% rispetto allo scorso anno, mentre gli spettatori sui dispositivi mobili hanno contribuito con un aumento del 11,1%. Il Festival continua a essere un successo anche tra il pubblico giovane, con un incredibile 90,7% di share tra i 15-24 anni. I numeri sui social sono altrettanto impressionanti, con 84 milioni di videoviews (+52% rispetto al 2024) e 28 milioni sui profili Rai (+131%). Un festival che si conferma un fenomeno straordinario, in continua crescita.

Oltre alla gara principale, hanno ottenuto ottimi risultati anche le trasmissioni correlate: PrimaFestival e DopoFestival.

La classifica della serata cover: vincono Giorgia e Annalisa

La serata dedicata alle cover, uno degli appuntamenti più attesi del Festival di Sanremo 2025, è stata vinta dal duetto di Giorgia e Annalisa con una straordinaria interpretazione di Skyfall di Adele.

Ecco la top 10 della serata:

Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band – Il pescatore (Fabrizio De André)

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L'anno che verrà (Lucio Dalla)

Irama con Arisa – Say something (A Great Big World, Christina Aguilera)

Rocco Hunt con Clementino – Yes, I know my way (Pino Daniele)

Achille Lauro con Elodie – Un tributo a Roma: A mano a mano (Riccardo Cocciante) e Folle città (Loredana Bertè)

Clara con Il Volo – The sound of silence (Simon & Garfunkel)



The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

La finale

Ora però si guarda avanti: stasera è il gran finale del Festival di Sanremo 2025, con l’attesissima proclamazione del vincitore. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025, ha confermato l’incertezza sul verdetto finale: "Sono molto curioso di sapere chi ha vinto, c'è molta indecisione. Lo scoprirò assieme a voi quando aprirò la busta".

Conti ha anche commentato il grande successo di ascolti della serata dedicata ai duetti, attribuendolo alla scelta di separarla dalla gara principale: "I cantanti si sono concentrati di più sulla canzone da portare", ha spiegato.

Carlo Conti ha annunciato che "la gara dovrebbe concludersi intorno all'01:20, 01:25", e ha aggiunto che "il festival dovrebbe terminare per l'01:40".

I co-conduttori della finale

Carlo Conti sarà affiancato nella conduzione della serata da Alessandro Cattelan, volto del DopoFestival, e da Alessia Marcuzzi, che salirà sul palco dell'Ariston nelle vesti di co-conduttrice.

Alessandro Cattelan, atteso questa sera sul palco dell’Ariston, ha commentato con entusiasmo la sua partecipazione al Festival di Sanremo: “È una settimana di follia, ma bellissima”. Emozionato e felice, il conduttore del DopoFestival si prepara a vivere un'altra serata speciale accanto a Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi ha espresso tutta la sua gioia durante la conferenza stampa: "Più che emozionata, sono proprio felice di essere qua, la felicità di essere all'Ariston". La conduttrice ha poi ringraziato Carlo Conti per l’opportunità: "È un regalo che mi ha fatto Carlo. Sarò al servizio dei cantanti e della musica. Sono qui per aiutarvi e celebrare un momento meraviglioso". La conduttrice romana ha raccontato il curioso modo in cui Carlo Conti le ha chiesto di partecipare alla finale di stasera come co-conduttrice: "Quando mi ha chiamato, mi ha detto 'ti va di fare una festa?'. E così, anche se non era il mio sogno, lo sta diventando stasera", ha concluso Marcuzzi.

Stasera, sul palco dell’Ariston, torneranno anche Bianca Balti e Mahmood.

Gli ospiti

Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni non saranno presenti nella serata finale del Festival di Sanremo, come confermato da Carlo Conti durante la conferenza stampa. "Pieraccioni non è riuscito a trovare la crema solare che uso io", ha scherzato Conti, spiegando che l'amico è impegnato a Firenze per girare un film. Riguardo a Panariello, "è vero che è in zona, ma passerà la giornata in albergo facendo da baby-sitter a mio figlio, mentre la sua fidanzata sarà in sala". Il direttore artistico ha aggiunto che quest’anno non avrebbe voluto coinvolgere i suoi storici compagni di viaggio, "ci sembrava banale". Tuttavia, ha sottolineato che nei prossimi giorni si ritroverà con loro per festeggiare il compleanno di Pieraccioni.

Carlo Conti ha annunciato che Antonello Venditti canterà stasera "Amici mai" e "Ricordati di me". Il premio alla carriera che gli verrà assegnato, ha precisato il conduttore, è indipendente dalla sua partecipazione al festival di Sanremo e rappresenta un riconoscimento per il grande contributo che Venditti ha dato alla storia della musica italiana.

Carlo Conti ha annunciato entusiasta: "La finale sarà aperta da Gabry Ponte, pronti a ballare".

Un Festival senza scandali

Carlo Conti ha dichiarato: "Ho cercato di fare un festival come gli altri, che risalgono ad altri mondi: la Rai è sempre quella, io faccio il giullare e grazie a Dio non ho mai avuto pressioni o indicazioni su come fare il festival. Ho cercato di fare il festival della canzone, come nelle precedenti gestioni. Poi possono accadere incidenti di percorso, più o meno gravi, che da professionista devi risolvere, come hanno sempre fatto i miei predecessori, Baudo, Mike, Amadeus. Noi non li cerchiamo, ciascuno di noi vorrebbe solo l'attenzione sulle canzoni. Per ora - sottolinea facendo gli scongiuri - è andato tutto molto liscio".

In risposta a una domanda sul festival senza scandali, Marcello Ciannamea, direttore di Intrattenimento Prime Time Rai, ha aggiunto: "L'obiettivo della Rai è fare sempre un grande show senza scandali, problemi e inconvenienti: il festival di quest'anno dimostra che tutto questo non è accaduto e ci auguriamo che non succeda neanche nella finale. Si può garantire a tutti un ottimo spettacolo di grande qualità senza eccessi che non servono".