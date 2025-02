Sanremo in tv, record storico di share per la serata delle cover e dei duetti

Ancora un record di ascolti per Sanremo 2025. La quarta e penultima serata, quella in cui gli artisti in gara si sono misurati con i duetti, ha fatto registrare lo share più alto per una penultima serata sanremese da quando esiste la rilevazione Auditel: 70,8% sulla totale audience (che comprende anche i device collegati in diretta) e del 70,4% sul campione Auditel tradizionale. Un anno fa, rilevazione Auditel comparata, la serata delle cover di Amadeus aveva ottenuto un già strabiliante 67,8%.

Il picco in valori assoluti è stato raggiunto alle 21.57 con 18 milioni di telespettatori a seguire l'esibizione di Serena Brancale e Alessandra Amoroso con If I ain't got you di Alicia Keys. Il picco assoluto di share è stato registrato invece in chiusura di serata all'1.24, con il 76.1% nel momento della proclamazione delle vincitrici Giorgia e Annalisa con Skyfall.